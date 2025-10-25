Người đẹp Việt đạt IELTS 7.0 sẽ "làm nên chuyện" tại Hoa hậu Trái đất?

Á hậu Trịnh Mỹ Anh được nhiều chuyên trang sắc đẹp đánh giá cao

Ngày 24/10, các thí sinh Miss Earth - Hoa hậu Trái đất 2025 đã trải qua vòng thi Pre-judging for Intelligence and Environmental Awareness. Đây là nội dung quan trọng nhằm đánh giá trí tuệ, khả năng ứng xử và nhận thức môi trường của dàn người đẹp. Trịnh Mỹ Anh - đại diện tới từ Việt Nam xuất hiện với vẻ đẹp thanh thoát trong thiết kế đến từ một thương hiệu thời trang bền vững.

Bộ trang phục này được tạo nên từ sợi gai dầu tự nhiên, loại sợi được trồng và dệt thủ công bởi đồng bào dân tộc H’Mông, mang trong mình tinh thần của thời trang bền vững và sự hòa hợp cùng thiên nhiên. Với lựa chọn này, Trịnh Mỹ Anh mong muốn lan tỏa thông điệp về vẻ đẹp thuần khiết, ý thức bảo vệ môi trường và tôn vinh giá trị văn hóa bản địa Việt Nam - nơi mỗi sợi vải đều kể một câu chuyện của lòng trân quý dành cho Mẹ Trái Đất.

Trang phục Mỹ Anh lựa chọn tại vòng thi "Pre-judging for Intelligence and Environmental Awareness". (Ảnh: NVCC)

Còn trong những ngày trước đó, Trịnh Mỹ Anh thường nổi bật với phong cách thời trang biến hóa tinh tế, từ sang chảnh, dịu dàng đến cá tính và phù hợp với tính chất mỗi hoạt động Hoa hậu Trái đất 2025.

Theo chia sẻ từ ê-kíp, toàn bộ hình ảnh của Trịnh Mỹ Anh được lên kế hoạch kỹ lưỡng từ trước khi sang Philippines. Mỗi layout trang phục, kiểu tóc và cả cách trang điểm đều được lên ý tưởng sao cho phù hợp với tinh thần của cuộc thi Hoa hậu Trái đất. Người đẹp cũng chủ động phối hợp cùng các nhà thiết kế và chuyên gia trang điểm trong nước để xây dựng phong cách vừa hiện đại nhưng vẫn đậm nét Á Đông.

Tại Hoa hậu Trái đất 2025, Trịnh Mỹ Anh tiết lộ thường thức dậy từ lúc 3 - 4 giờ sáng để tự trang điểm, làm tóc hợp với trang phục. Cô cho biết: “Tôi muốn mỗi ngày mình xuất hiện trước ống kính là một ngày thật mới mẻ, như một cánh hoa của Việt Nam nở rộ giữa vườn sắc đẹp Miss Earth. Mỗi layout cũng là một cách để tôi tự thể hiện bản thân và quan điểm của mình ở cuộc thi”.

Hình ảnh hoạt bát, năng lượng Mỹ Anh mang tới Hoa hậu Trái đất - Miss Earth 2025. (Ảnh: NVCC)

Những ngày qua, nhìn chung Trịnh Mỹ Anh nhận được sự đánh giá cao từ khán giả Việt Nam và quốc tế. Trong khi nhiều người đẹp từ các quốc gia khác có phong độ thất thường, Mỹ Anh tỏ ra chuyên nghiệp, lịch lãm, có hình ảnh ổn định bậc nhất tại cuộc thi tính đến thời điểm này.

Tại các sự kiện, cô cũng luôn thể hiện sự hoạt bát và tràn đầy năng lượng, thường chủ động giao lưu, kết nối với các thí sinh quốc tế cũng như truyền thông, tạo nên hình ảnh thân thiện.

Phần lớn fan sắc đẹp đánh giá cao sự chuẩn bị kỹ lưỡng về hình thể, kỹ năng và phong cách của Trịnh Mỹ Anh. Những ngày gần đây, nhiều chuyên trang sắc đẹp quốc tế cũng xếp Trịnh Mỹ Anh vào nhóm thí sinh sẽ đạt vị trí cao tại Miss Earth 2025.

Trang phục Mỹ Anh lựa chọn trong phần thi Tài năng. (Ảnh: NVCC)

Trịnh Mỹ Anh sinh năm 2003, Á hậu 3 Miss Earth Vietnam 2025. Cô quê Hà Nội, số đo ba vòng 85-64-95 (cm), chiều cao 1,75 m. Trịnh Mỹ Anh là sinh viên trường Đại học Thương mại Hà Nội, có khả năng ngoại ngữ trôi chảy, đạt IELTS 7.0, từng giành giải Nhì cuộc thi hùng biện tiếng Anh và hội thi Học sinh Thanh lịch do trường cấp 3 tổ chức.

Miss Earth – Hoa hậu Trái Đất là một trong những đấu trường sắc đẹp uy tín và lớn nhất thế giới. Đây không chỉ là nơi tôn vinh nhan sắc, trí tuệ mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn – vì môi trường. Miss Earth 2025 tổ chức tại Philippines với sự tham gia của gần 90 thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới. Đêm chung kết dự kiến diễn ra vào ngày 5/11/2025.