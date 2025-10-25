Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Giá vàng biến động mạnh
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Bão số 12 Fengshen
Văn hóa - Giải trí
Thứ bảy, ngày 25/10/2025 14:00 GMT+7

Người đẹp Việt đạt IELTS 7.0 sẽ "làm nên chuyện" tại Hoa hậu Trái đất?

+ aA -
Minh Anh Thứ bảy, ngày 25/10/2025 14:00 GMT+7
Trịnh Mỹ Anh thể hiện sự chỉnh chu, chuyên nghiệp trong những nội dung thi đầu tiên tại Hoa hậu Trái Đất - Miss Earth 2025.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Á hậu Trịnh Mỹ Anh được nhiều chuyên trang sắc đẹp đánh giá cao

Ngày 24/10, các thí sinh Miss Earth - Hoa hậu Trái đất 2025 đã trải qua vòng thi Pre-judging for Intelligence and Environmental Awareness. Đây là nội dung quan trọng nhằm đánh giá trí tuệ, khả năng ứng xử và nhận thức môi trường của dàn người đẹp. Trịnh Mỹ Anh - đại diện tới từ Việt Nam xuất hiện với vẻ đẹp thanh thoát trong thiết kế đến từ một thương hiệu thời trang bền vững.

Bộ trang phục này được tạo nên từ sợi gai dầu tự nhiên, loại sợi được trồng và dệt thủ công bởi đồng bào dân tộc H’Mông, mang trong mình tinh thần của thời trang bền vững và sự hòa hợp cùng thiên nhiên. Với lựa chọn này, Trịnh Mỹ Anh mong muốn lan tỏa thông điệp về vẻ đẹp thuần khiết, ý thức bảo vệ môi trường và tôn vinh giá trị văn hóa bản địa Việt Nam - nơi mỗi sợi vải đều kể một câu chuyện của lòng trân quý dành cho Mẹ Trái Đất.

Trang phục Mỹ Anh lựa chọn tại vòng thi "Pre-judging for Intelligence and Environmental Awareness". (Ảnh: NVCC)

Còn trong những ngày trước đó, Trịnh Mỹ Anh thường nổi bật với phong cách thời trang biến hóa tinh tế, từ sang chảnh, dịu dàng đến cá tính và phù hợp với tính chất mỗi hoạt động Hoa hậu Trái đất 2025.

Theo chia sẻ từ ê-kíp, toàn bộ hình ảnh của Trịnh Mỹ Anh được lên kế hoạch kỹ lưỡng từ trước khi sang Philippines. Mỗi layout trang phục, kiểu tóc và cả cách trang điểm đều được lên ý tưởng sao cho phù hợp với tinh thần của cuộc thi Hoa hậu Trái đất. Người đẹp cũng chủ động phối hợp cùng các nhà thiết kế và chuyên gia trang điểm trong nước để xây dựng phong cách vừa hiện đại nhưng vẫn đậm nét Á Đông.

Tại Hoa hậu Trái đất 2025, Trịnh Mỹ Anh tiết lộ thường thức dậy từ lúc 3 - 4 giờ sáng để tự trang điểm, làm tóc hợp với trang phục. Cô cho biết: “Tôi muốn mỗi ngày mình xuất hiện trước ống kính là một ngày thật mới mẻ, như một cánh hoa của Việt Nam nở rộ giữa vườn sắc đẹp Miss Earth. Mỗi layout cũng là một cách để tôi tự thể hiện bản thân và quan điểm của mình ở cuộc thi”.

Hình ảnh hoạt bát, năng lượng Mỹ Anh mang tới Hoa hậu Trái đất - Miss Earth 2025. (Ảnh: NVCC)

Những ngày qua, nhìn chung Trịnh Mỹ Anh nhận được sự đánh giá cao từ khán giả Việt Nam và quốc tế. Trong khi nhiều người đẹp từ các quốc gia khác có phong độ thất thường, Mỹ Anh tỏ ra chuyên nghiệp, lịch lãm, có hình ảnh ổn định bậc nhất tại cuộc thi tính đến thời điểm này.

Tại các sự kiện, cô cũng luôn thể hiện sự hoạt bát và tràn đầy năng lượng, thường chủ động giao lưu, kết nối với các thí sinh quốc tế cũng như truyền thông, tạo nên hình ảnh thân thiện.

Phần lớn fan sắc đẹp đánh giá cao sự chuẩn bị kỹ lưỡng về hình thể, kỹ năng và phong cách của Trịnh Mỹ Anh. Những ngày gần đây, nhiều chuyên trang sắc đẹp quốc tế cũng xếp Trịnh Mỹ Anh vào nhóm thí sinh sẽ đạt vị trí cao tại Miss Earth 2025.

Trang phục Mỹ Anh lựa chọn trong phần thi Tài năng. (Ảnh: NVCC)

Trịnh Mỹ Anh sinh năm 2003, Á hậu 3 Miss Earth Vietnam 2025. Cô quê Hà Nội, số đo ba vòng 85-64-95 (cm), chiều cao 1,75 m. Trịnh Mỹ Anh là sinh viên trường Đại học Thương mại Hà Nội, có khả năng ngoại ngữ trôi chảy, đạt IELTS 7.0, từng giành giải Nhì cuộc thi hùng biện tiếng Anh và hội thi Học sinh Thanh lịch do trường cấp 3 tổ chức.

Miss Earth – Hoa hậu Trái Đất là một trong những đấu trường sắc đẹp uy tín và lớn nhất thế giới. Đây không chỉ là nơi tôn vinh nhan sắc, trí tuệ mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn – vì môi trường. Miss Earth 2025 tổ chức tại Philippines với sự tham gia của gần 90 thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới. Đêm chung kết dự kiến diễn ra vào ngày 5/11/2025.

Tham khảo thêm

Trịnh Mỹ Anh được tặng vàng ngay tại sân bay, trước khi lên đường thi Miss Earth 2025

Trịnh Mỹ Anh được tặng vàng ngay tại sân bay, trước khi lên đường thi Miss Earth 2025

Miss Earth Vietnam 2025 Ngô Thị Trâm Anh ở tuổi 19: “Tôi chưa có người yêu…”

Miss Earth Vietnam 2025 Ngô Thị Trâm Anh ở tuổi 19: “Tôi chưa có người yêu…”

Miss Earth Vietnam 2025 Ngô Thị Trâm Anh trả lời ứng xử tiếng Anh gây tranh cãi, bị chê 'quên bài'?

Miss Earth Vietnam 2025 Ngô Thị Trâm Anh trả lời ứng xử tiếng Anh gây tranh cãi, bị chê "quên bài"?

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Nghệ sĩ Ưu tú Lê Vi sững người khi Nghệ sĩ Ưu tú Lê Mai đã không còn nhận ra con gái út

Nghệ sĩ Ưu tú Lê Vi khi gọi điện về cho mẹ là Nghệ sĩ Ưu tú Lê Mai thì bà đã không còn nhận ra con gái út của mình.

Nghệ sĩ Nhân dân là Đại tá lần đầu tiết lộ chuyện từng lọt Top 10 “Người đẹp Hà Nội” thập niên 80

Văn hóa - Giải trí
Nghệ sĩ Nhân dân là Đại tá lần đầu tiết lộ chuyện từng lọt Top 10 “Người đẹp Hà Nội” thập niên 80

Lương Bằng Quang là ai?

Văn hóa - Giải trí
Lương Bằng Quang là ai?

Tina Tình từng bị Lương Bằng Quang lừa dối?

Văn hóa - Giải trí
Tina Tình từng bị Lương Bằng Quang lừa dối?

Giả mạo tài tử "Squid Game" lừa 500 triệu won qua mạng xã hội

Văn hóa - Giải trí
Giả mạo tài tử 'Squid Game' lừa 500 triệu won qua mạng xã hội

Đọc thêm

Hiệu trưởng kể lại 6 ngày không bao giờ quên trong trận lũ lịch sử ở Thái Nguyên: '50 năm tôi chưa từng thấy'
Xã hội

Hiệu trưởng kể lại 6 ngày không bao giờ quên trong trận lũ lịch sử ở Thái Nguyên: "50 năm tôi chưa từng thấy"

Xã hội

Cô Nguyễn Thị Quế, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đào Xá cho biết: "50 năm qua, tôi chưa từng thấy trận ngập lụt nào lớn như thế".

Chân dung 4 nam sinh trong chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025: Bản lĩnh, nhiều thành tích 'đáng gờm'
Xã hội

Chân dung 4 nam sinh trong chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025: Bản lĩnh, nhiều thành tích "đáng gờm"

Xã hội

4 nhà leo núi trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 đến từ Huế, Tiền Giang, Khánh Hòa và Hà Nội được đánh giá là đều bản lĩnh, tự tin và sở hữu lượng kiến thức đồ sộ.

Trồng loại rau thơm cả ngày lẫn đêm dưới tán dừa xiêm trái quá trời ở Vĩnh Long, cắt thứ gì bán cũng đắt như tôm tươi
Nhà nông

Trồng loại rau thơm cả ngày lẫn đêm dưới tán dừa xiêm trái quá trời ở Vĩnh Long, cắt thứ gì bán cũng đắt như tôm tươi

Nhà nông

Tại xã Tân An, tỉnh Vĩnh Long mới (sau sáp nhập tỉnh Bến Tre, Trà Vinh) nhiều hộ nông dân đã liên kết với doanh nghiệp, thành lập Tổ hợp tác trồng rau ngò gai (rau mùi tàu-một loại rau gia vị, rau thơm nổi tiếng) xen canh trong vườn dừa xiêm, vườn mát đẹp như phim mà lại tăng thu nhập.

Mở rộng đường, xây lại cầu hơn 100 tuổi “giải cứu” kẹt xe khu Nam TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Mở rộng đường, xây lại cầu hơn 100 tuổi “giải cứu” kẹt xe khu Nam TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM vừa khởi động giải pháp mới kết hợp mở rộng đường và xây lại cầu để hướng tới giải quyết tình trạng kẹt xe kéo dài nhiều năm tại khu vực cửa ngõ phía Nam.

Đất nông nghiệp hết hạn sử dụng có được cấp lại sổ đỏ không?
Bạn đọc

Đất nông nghiệp hết hạn sử dụng có được cấp lại sổ đỏ không?

Bạn đọc

Nhiều hộ gia đình, cá nhân đang canh tác đất nông nghiệp được Nhà nước giao hoặc công nhận quyền sử dụng đất từ những năm 1993–2000, nay phát hiện “sổ đỏ” đã ghi hết thời hạn 20 hoặc 50 năm. Nhiều người băn khoăn: đất hết hạn sử dụng có bị thu hồi không, và có được cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) không?

Nguyên Bộ trưởng Bộ NNPTNT Cao Đức Phát nói về sản xuất giảm phát thải, 'đổi mới phải có nông dân và doanh nghiệp'
Nhà nông

Nguyên Bộ trưởng Bộ NNPTNT Cao Đức Phát nói về sản xuất giảm phát thải, "đổi mới phải có nông dân và doanh nghiệp"

Nhà nông

Để quá trình chuyển đổi sang trồng trọt giảm phát thải đạt hiệu quả và bền vững, Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Cao Đức Phát cho rằng cần điều chỉnh cơ sở hạ tầng, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật và KHCN. Trong đó, phải có sự tham gia của nông dân và doanh nghiệp.

Sau ly hôn, chồng cũ vẫn nhắn tin bảo “chỉ muốn ôm em một lát cho đỡ trống trải” khiến tôi rợn tóc gáy
Gia đình

Sau ly hôn, chồng cũ vẫn nhắn tin bảo “chỉ muốn ôm em một lát cho đỡ trống trải” khiến tôi rợn tóc gáy

Gia đình

Giờ đây, mỗi khi thấy Hưng lại đăng thêm một bức ảnh “tự sự”, tôi không còn run rẩy hay bối rối nữa.

Ukraine đánh bật quân Nga khỏi làng chiến lược Torske, bắt sống nhiều tù binh
Thế giới

Ukraine đánh bật quân Nga khỏi làng chiến lược Torske, bắt sống nhiều tù binh

Thế giới

Các đơn vị tấn công của Ukraine vừa giành thắng lợi quan trọng khi tái chiếm ngôi làng Torske, một vị trí then chốt trên hướng Lyman thuộc vùng Donbass trong một trận chiến ác liệt khiến quân Nga tại đây phải rút lui hoặc đầu hàng theo từng nhóm, tờ Militarnyi đưa tin.

Trách nhiệm thuộc về ai trong vụ rò rỉ điện ở công viên khiến 2 trẻ bị điện giật tử vong tại Cần Thơ?
Tin tức

Trách nhiệm thuộc về ai trong vụ rò rỉ điện ở công viên khiến 2 trẻ bị điện giật tử vong tại Cần Thơ?

Tin tức

Liên quan vụ rò rỉ điện ở công viên khiến 2 trẻ bị điện giật tử vong tại Cần Thơ, sáng 25/10, thông tin từ Công an TP Cần Thơ cho biết, đang trong quá trình điều tra, chưa khởi tố vụ án.

Ở một xã mới này ở Hà Tĩnh, dân nuôi con đặc sản vốn là động vật vật hoang dã, chăm nhàn như ăn kẹo, nắm tiền tỷ/năm
Nhà nông

Ở một xã mới này ở Hà Tĩnh, dân nuôi con đặc sản vốn là động vật vật hoang dã, chăm nhàn như ăn kẹo, nắm tiền tỷ/năm

Nhà nông

Nhà chị Lê Thị Quyến , thôn Hợp Phát, xã Mai Hoa, tỉnh Hà Tĩnh, (trước là xã Đức Giang, huyện Vũ Quang) xây chuồng nuôi động vật hoang dã bán làm con đặc sản-cầy vòi mốc. Mô hình nuôi vật nuôi mới toanh này không chỉ đem lại thu nhập tiền tỷ gia đình chị Quyến, mà còn mở ra hướng phát triển mới cho chăn nuôi đặc sản tại địa phương.

Thăm Bến Nhà Rồng hôm nay: Công trình hơn 150 năm tuổi, không gian văn hóa đặc biệt tại thành phố mang tên Bác
Chuyển động Sài Gòn

Thăm Bến Nhà Rồng hôm nay: Công trình hơn 150 năm tuổi, không gian văn hóa đặc biệt tại thành phố mang tên Bác

Chuyển động Sài Gòn

Bến Nhà Rồng hôm nay nằm dịu dàng bên dòng sông Sài Gòn, bên kia là cột cờ Thủ Ngữ, bến Bạch Đằng, cầu Ba Son. Mỗi người dân và du khách, từ già đến trẻ đều cảm thấy tự hào, biết ơn trước không gian văn hóa - lịch sử đặc biệt tại thành phố vinh dự được mang tên Bác.

Công an tỉnh Lai Châu đối thoại trực tiếp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính
Lai Châu Ngày Mới

Công an tỉnh Lai Châu đối thoại trực tiếp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính

Lai Châu Ngày Mới

Công an tỉnh Lai Châu vừa tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính với cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và nhân dân có quan hệ giải quyết các thủ tục hành chính.

Cầu thủ nhập tịch Malaysia “nhầm quê”: Cách nhau có gần 20.000 km
Thể thao

Cầu thủ nhập tịch Malaysia “nhầm quê”: Cách nhau có gần 20.000 km

Thể thao

Tờ La Nacion (Argentina) cho rằng Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã phù phép gian lận để các cầu thủ Argentina có thể khoác áo ĐT Malaysia.

Ám ảnh tuyến đường 'tử thần' của người dân Đà Nẵng trước mưa bão
Xã hội

Ám ảnh tuyến đường "tử thần" của người dân Đà Nẵng trước mưa bão
6

Xã hội

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường huyết mạch lên các xã miền núi của TP Đà Nẵng có nguy cơ sạt lở gây nguy hiểm cho phương tiện, người qua lại và có thể gây chia cắt cô lập nhiều hộ dân với bên ngoài.

Victoria Beckham lần đầu nói về chuyện chồng ngoại tình
Văn hóa - Giải trí

Victoria Beckham lần đầu nói về chuyện chồng ngoại tình

Văn hóa - Giải trí

Sau 26 năm gắn bó, Victoria Beckham lần đầu công khai nói về sóng gió hôn nhân và sự lựa chọn tha thứ trong cuộc hôn nhân với David Beckham.

Chân dung và sự nghiệp của ông Trần Đức Thắng - tân Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Tin tức

Chân dung và sự nghiệp của ông Trần Đức Thắng - tân Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Tin tức

Ông Trần Đức Thắng - Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Nông thôn Tây Bắc: Đậm đà bản sắc Lễ Cơm Mới đền Đông Cuông năm 2025
Lào Cai thi đua yêu nước

Nông thôn Tây Bắc: Đậm đà bản sắc Lễ Cơm Mới đền Đông Cuông năm 2025

Lào Cai thi đua yêu nước

Theo thông lệ, vào ngày Mão tháng 9 hàng năm là ngày diễn ra lễ hội Cơm Mới Đền Đông Cuông, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động truyền thống mang ý nghĩa tổng kết một năm lao động, sản xuất, là dịp để những người con quê hương và du khách thập phương về dâng hương, bày tỏ lòng tri ân với Mẫu Thượng Ngàn và các đấng Thần linh đã phù hộ cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Nông thôn Tây Bắc: Hạt Kiểm lâm Mường Tè nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy rừng
Lai Châu Ngày Mới

Nông thôn Tây Bắc: Hạt Kiểm lâm Mường Tè nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

Lai Châu Ngày Mới

Đặt lên hàng đầu công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, Hạt Kiểm lâm Mường Tè (Lai Châu) đã “gặt hái” được nhiều kết quả khả quan. 9 tháng đầu năm 2025, trên địa bàn 7 xã do Hạt Kiểm lâm Mường Tè quản lý nhà nước về lĩnh vực lâm nghiệp, không xảy ra vụ cháy rừng và cháy dưới tán rừng nào.

Người dân khi mua nhà chung cư có phải đóng thuế sử dụng đất phi nông nghiệp không?
Bạn đọc

Người dân khi mua nhà chung cư có phải đóng thuế sử dụng đất phi nông nghiệp không?

Bạn đọc

Khoản 1 Điều 2 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010 quy định đất ở tại nông thôn, đô thị thuộc đối tượng chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, người sở hữu nhà chung cư vẫn phải thực hiện nghĩa vụ đóng thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định pháp luật.

Một trường THCS ở Cà Mau bị tố “vận động” nhiều khoản thu sai quy định
Xã hội

Một trường THCS ở Cà Mau bị tố “vận động” nhiều khoản thu sai quy định

Xã hội

Chính quyền xã Phú Tân (tỉnh Cà Mau) cho biết đang xác minh đơn nặc danh tố trường THCS Phú Tân “vận động” nhiều khoản thu sai quy định trong năm học 2025 - 2026 gửi đến UBND tỉnh Cà Mau, và đăng tải lên mạng xã hội Facebook.

Bí mật phía sau quyết định của Apple: Vì sao Việt Nam được “chọn mặt gửi vàng”?
Kinh tế

Bí mật phía sau quyết định của Apple: Vì sao Việt Nam được “chọn mặt gửi vàng”?

Kinh tế

Kính thực tế ảo Vision Pro M5 là sản phẩm cao cấp mới nhất được Apple chuyển hướng sản xuất sang Việt Nam. Quyết định này không chỉ là một bước dịch chuyển sản xuất khỏi Trung Quốc mà còn định vị Việt Nam như một trung tâm chế tạo chiến lược trong chuỗi cung ứng toàn cầu của siêu Tập đoàn công nghệ này.

Hộ gia đình không phải là đối tượng sử dụng đất, được cấp sổ đỏ theo quy định mới nhất?
Bạn đọc

Hộ gia đình không phải là đối tượng sử dụng đất, được cấp sổ đỏ theo quy định mới nhất?

Bạn đọc

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho hộ gia đình là một trong những thủ tục phức tạp nhất trong lĩnh vực đất đai, bởi liên quan đến quyền lợi của nhiều người cùng sử dụng chung. Luật Đất đai năm 2024 đã khắc phục nhiều bất cập, đảm bảo công bằng, minh bạch hơn trong việc ghi tên, xác định quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong hộ gia đình sử dụng đất.

Arthur Adams: Từ cáo buộc phản bội đến anh hùng nước Nga
Đông Tây - Kim Cổ

Arthur Adams: Từ cáo buộc phản bội đến anh hùng nước Nga

Đông Tây - Kim Cổ

Từng bị chính tổ chức của mình nghi ngờ, Arthur Adams – điệp viên mang mật danh “Achilles”, đã trở lại và trở thành huyền thoại của tình báo Liên Xô. Từ phòng thí nghiệm bí mật ở New York đến những cuộn phim chứa đựng bí mật bom nguyên tử Mỹ, cuộc đời ông là hành trình nghẹt thở giữa ranh giới của phản bội và vinh quang.

“Điệu nhảy” nguy hiểm giữa ông Trump và ông Tập trong ván cờ nghìn tỷ đô không ai chịu lùi bước trước
Thế giới

“Điệu nhảy” nguy hiểm giữa ông Trump và ông Tập trong ván cờ nghìn tỷ đô không ai chịu lùi bước trước

Thế giới

Sự yên ả ngắn ngủi sau cuộc điện đàm ngày 19/9 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chưa kịp kết thúc thì căng thẳng đã lại bùng lên, đe dọa làm rung chuyển toàn bộ mối quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Sạt lở bờ biển nghiêm trọng gây nguy cơ chia cắt khu dân cư, TP.Huế công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai
Nhà nông

Sạt lở bờ biển nghiêm trọng gây nguy cơ chia cắt khu dân cư, TP.Huế công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai
9

Nhà nông

Trước tình trạng sạt lở bờ biển nghiêm trọng khiến đường giao thông hư hại và gây nguy cơ chia cắt khu dân cư, TP. Huế đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai.

Thủ tướng trao quyết định bổ nhiệm và giao nhiệm vụ cho 2 Phó Thủ tướng, 3 Bộ trưởng mới
Tin tức

Thủ tướng trao quyết định bổ nhiệm và giao nhiệm vụ cho 2 Phó Thủ tướng, 3 Bộ trưởng mới

Tin tức

Sáng 25/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì lễ công bố các Quyết định bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ: Phạm Thị Thanh Trà, Hồ Quốc Dũng; Bộ trưởng các Bộ: Ngoại giao, Nội vụ, Nông nghiệp và Môi trường.

Becamex TP.HCM cứ “chưa chuẩn” lại cần Chỉnh
Thể thao

Becamex TP.HCM cứ “chưa chuẩn” lại cần Chỉnh

Thể thao

Mỗi khi Becamex TP.HCM (Becamex Bình Dương cũ) rơi vào khủng hoảng, ông Đặng Trần Chỉnh lại phải xuất tướng để đội bóng đi về đúng quỹ đạo.

Không phải ngẫu nhiên đám cưới hoa hậu Đỗ Thị Hà tạo cơn sốt mạng xã hội
Văn hóa - Giải trí

Không phải ngẫu nhiên đám cưới hoa hậu Đỗ Thị Hà tạo cơn sốt mạng xã hội

Văn hóa - Giải trí

Đám cưới của Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương là tâm điểm mạng xã hội những ngày qua bởi sự kết hợp hài hòa giữa sự sang trọng, cảm xúc và giá trị truyền thống.

Khởi tố, bắt giam Lê Anh Điệp, chủ kênh Tiktok “Tàng Keng Ông Trùm”
Chuyển động Sài Gòn

Khởi tố, bắt giam Lê Anh Điệp, chủ kênh Tiktok “Tàng Keng Ông Trùm”

Chuyển động Sài Gòn

Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt giam Lê Anh Điệp, chủ kênh Tik tok “Tàng Keng Ông Trùm”.

Tin đọc nhiều

1

Trồng lúa ở Cuba, máy gặt trên cánh đồng lúa 16ha, gieo giống lúa CT16 của Việt Nam, đẫy bông, trĩu hạt

Trồng lúa ở Cuba, máy gặt trên cánh đồng lúa 16ha, gieo giống lúa CT16 của Việt Nam, đẫy bông, trĩu hạt

2

Gặp một trong những người tạo ra giống lúa của Việt Nam đang "gây bão" ở Cuba, vì sao giống lúa này được trồng ở Cuba?

Gặp một trong những người tạo ra giống lúa của Việt Nam đang 'gây bão' ở Cuba, vì sao giống lúa này được trồng ở Cuba?

3

Xác minh tiệc sinh nhật trên du thuyền hạng sang liên quan Phó Giám đốc Sở NNMT tỉnh Quảng Ninh

Xác minh tiệc sinh nhật trên du thuyền hạng sang liên quan Phó Giám đốc Sở NNMT tỉnh Quảng Ninh

4

Giá vàng hôm nay mới nhất 23/10 tăng nhẹ: Nhu cầu mua vẫn cao, cập nhật "nóng" diễn biến tại chợ đen

Giá vàng hôm nay mới nhất 23/10 tăng nhẹ: Nhu cầu mua vẫn cao, cập nhật 'nóng' diễn biến tại chợ đen

5

Miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

Miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà