Cơ quan Giáo dục New Zealand (Education New Zealand - ENZ) công bố các hỗ trợ tăng thêm của các đại học New Zealand dành cho các sinh viên theo học bậc Thạc sĩ và Tiến sĩ, đặc biệt là các ứng viên của Đề án 89.