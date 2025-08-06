Nhiều đề xuất mới cho Dự thảo Văn kiện Đại hội XVIII Đảng bộ Hà Nội





Chiều 6/8, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý của đại diện Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội Trung ương vào Dự thảo Văn kiện Đại hội XVIII Đảng bộ TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2025–2030.

Phát biểu định hướng thảo luận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết, công tác xây dựng Văn kiện được khởi động từ giữa năm 2024 và đến nay đã hoàn thiện Dự thảo lần thứ tư trên cơ sở tiếp thu ý kiến rộng rãi từ các tổ chức Đảng, nhân dân, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo, nhà khoa học, chuyên gia và nguyên lãnh đạo thành phố.

Thường trực Thành ủy Hà Nội chủ trì hội nghị. Ảnh: Viết Thành

Ông nhấn mạnh, lần xây dựng văn kiện này có nhiều điểm mới: Hà Nội đang có điều kiện chính trị – pháp lý thuận lợi với Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị, Luật Thủ đô 2024, các quy hoạch chiến lược quan trọng đã được Chính phủ phê duyệt. Văn kiện được chỉ đạo ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện; đi kèm là các chương trình, đề án, kế hoạch cụ thể để khắc phục tình trạng chậm trễ trong triển khai. Tinh thần chủ đạo là phản ánh ý chí, khát vọng của nhân dân và doanh nghiệp, đồng thời xác định rõ mỗi tổ chức, cá nhân cần đóng góp gì cho sự phát triển chung của Thủ đô và đất nước.



Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị các đại biểu tập trung góp ý về chủ đề, phương châm Đại hội; quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu đột phá; cơ chế, chính sách; công tác xây dựng Đảng và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đội ngũ cán bộ chủ chốt.



Đề xuất bổ sung y tế số, kinh tế tư nhân vào Dự thảo Văn kiện

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Phương Thủy đóng góp ý kiến vào Văn kiện Đại hội XVIII Đảng bộ TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2025–2030. Ảnh: Viết Thành

Tại hội nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Phương Thủy đánh giá, Dự thảo Văn kiện được chuẩn bị công phu, cấu trúc rõ ràng, bám sát trọng tâm. Bà đề nghị TP Hà Nội xác định rõ các thành tựu nổi bật để phát huy, đồng thời chỉ rõ hạn chế để có giải pháp khắc phục; các chỉ tiêu cần sát thực tiễn, khả thi và gắn với nguồn lực hiện có.



Bên cạnh đó, bà Thủy cũng góp ý, TP Hà Nội nên đánh giá kỹ hơn bối cảnh trong nước khi thực hiện sắp xếp bộ máy hành chính để nhận diện được những khó khăn, thách thức, từ đó đánh giá, định vị vị trí của TP Hà Nội đối với các tỉnh, thành khác trong cả nước.



Thay mặt Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế cho ý kiến, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Y tế Phạm Minh Khuê đề nghị bổ sung nội dung về nâng cao chất lượng y tế cơ sở, chuyển đổi số y tế (hồ sơ sức khỏe điện tử, AI trong khám chữa bệnh, tích hợp dữ liệu). Ông cũng lưu ý cần cân nhắc tính khả thi của mục tiêu 100% dân số tham gia bảo hiểm y tế, đồng thời khẳng định Bộ Y tế sẵn sàng đồng hành trong triển khai nhiệm vụ y tế của Thủ đô.



Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương đóng góp ý kiến vào Văn kiện Đại hội XVIII Đảng bộ TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2025–2030. Ảnh: Viết Thành.

Đại diện Đảng ủy Bộ Ngoại giao, ông Nguyễn Xuân Ánh nhất trí với đánh giá công tác đối ngoại của Hà Nội, đồng thời đề nghị bổ sung phân tích về bối cảnh thế giới đang chuyển biến nhanh, phức tạp chưa từng có theo hướng “đa cực, đa trung tâm, đa tầng nấc” và cân nhắc, bổ sung các giải pháp liên quan đến công tác đối ngoại.



Phó Bí thư Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Lê Sỹ Tùng cho rằng TP Hà Nội có điều kiện thuận lợi, có rất nhiều cơ sở nghiên cứu, viện nghiên cứu chuyên ngành với nhiều trường đại học. Ông đề xuất Hà Nội tập trung phát triển các ngành công nghệ mới có giá trị kinh tế cao như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, vật liệu mới; tăng cường liên kết “4 nhà” (Nhà khoa học - Nhà nông - Doanh nghiệp và Nhà nước) để đưa công nghệ vào sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm và thúc đẩy kinh tế xanh.

Quang cảnh hội nghị.

Nhấn mạnh vai trò đầu tàu của Hà Nội với các tiêu chí khác biệt và giải pháp phòng, chống tham nhũng đặc thù

Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương đề nghị Văn kiện làm rõ hơn bối cảnh quốc tế, trong nước; tiếp tục làm rõ hơn những hạn chế, yếu kém liên quan đến phát triển bền vững, nêu giải pháp phải có sự kết nối và trách nhiệm của cộng đồng, các khu vực để giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nhất là môi trường không khí.



“Với vai trò là Thủ đô, Hà Nội phải làm rõ sự khác biệt trong các tiêu chí và rõ trách nhiệm hơn… Trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, cần có những mô hình, cách làm cụ thể hơn, mang tính đặc trưng. Riêng về quy hoạch và quản lý quy hoạch, nên viết sâu hơn để đảm bảo yêu cầu không phá vỡ quy hoạch”, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đề nghị.



Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến đóng góp ý kiến vào Văn kiện Đại hội XVIII Đảng bộ TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2025–2030. Ảnh: Viết Thành.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến đánh giá cao tinh thần đổi mới, số liệu minh bạch, thẳng thắn nêu 8 nhóm tồn tại. Bà đề xuất bổ sung từ “văn hiến” vào chủ đề Đại hội; nhấn mạnh Hà Nội đi đầu về dân vận chính quyền, không phát sinh “điểm nóng”, tỷ trọng kinh tế số xấp xỉ 30% GDP, giáo dục đạt kết quả cao, nông thôn mới dẫn đầu cả nước.

Về công tác Mặt trận và đoàn thể, bà Tuyến đề nghị dành dung lượng đánh giá riêng cho từng tổ chức như: Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh… nhằm thể hiện đúng vai trò và sự đóng góp của các lực lượng này trong việc thực hiện các chương trình lớn của TP.



Bà cũng kiến nghị giải pháp mạnh mẽ hơn trong cải tạo chung cư cũ – “vấn đề dân sinh bức xúc”, thể phục hồi và làm sống lại các dòng sông nội đô như Tô Lịch, Kim Ngưu, Nhuệ…, chính sách dân số đột phá và rà soát lại toàn bộ hệ thống quy hoạch vùng, quy hoạch bờ sông Hồng, phân bổ lại đơn vị hành chính phù hợp với thực tiễn dân cư, bảo đảm thống nhất với quy hoạch vùng và quốc gia phù hợp mô hình chính quyền hai cấp.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Viết Thành

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết, Thành ủy đã nhận hơn 20 văn bản góp ý từ các cơ quan Trung ương và địa phương. Một số số liệu trong Văn kiện dừng tại mốc tháng 6/2025 để kịp tiến độ, nhưng TP sẽ bổ sung đánh giá về mô hình chính quyền hai cấp.



Về chỉ tiêu phát triển, Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030 thu nhập bình quân đầu người đạt 12.000–13.000 USD, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân khoảng 10,5%/năm; kinh tế số chiếm 30% GRDP (hiện mới đạt 16,26%). Ông khẳng định đây là các mục tiêu thách thức nhưng thể hiện quyết tâm của Thủ đô với vai trò trung tâm kinh tế quốc gia, hướng tới tầm khu vực và quốc tế.