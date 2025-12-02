Nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số miền núi ở Khánh Hòa có nhà kiên cố

Trong thời gian qua, Sở Dân Tộc và Tôn giáo tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với các đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về quyền lợi và tiêu chí để được nhận hỗ trợ đất ở, làm nhà ở (hoặc sửa chữa nhà ở) theo chính sách của Nhà nước.

Bên cạnh đó, còn vận động bà con dân tộc thiểu số và miền núi sử dụng nguồn vốn, vật liệu hỗ trợ đúng mục đích, đảm bảo chất lượng công trình và tuân thủ các hướng dẫn kỹ thuật trong quá trình xây dựng và sửa chữa nhà ở.

Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đã được các cấp ở Khánh Hòa triển khai giúp người dân đồng bào dân tộc và miền núi có nhà ở ổn định.

Chị Pi Năng Huyến (thôn Đá Bàn, xã Bác Ái, tỉnh Khánh Hòa) vui mừng kể: "Căn nhà nhỏ của gia đình tôi ngày trước chỉ ọp ẹp khoảng 20m2 được làm bằng những tấm ván và phía trên che tôn tạm bợ. Cứ mỗi lần trời nắng gia đình tôi không có chỗ ăn uống, sinh hoạt, còn khi trời mưa bão đến gia đình phải đi sang nhà khác ở tạm, mọi vật dụng trong gia đình khi gặp mưa hư hết và con cái không có chỗ ngồi để học tập.

"Gia đình ước mơ căn nhà đã từ nhiều năm qua và nhờ nhà nước, các cấp hỗ trợ kinh phí xây dựng giờ đây đã trở thành hiện thực, niềm vui bây giờ không nói hết bằng lời được. Khi nhà nước có chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát gia đình vừa mừng, vừa lo lắng và được sự động viên của vị trưởng thôn nên gia đình phần nào yên tâm. Căn nhà giờ đây được xây dựng khang trang, vẫn còn thơm mùi sơn gia đình tôi vui sướng không còn lo lắng nơi trú ở nữa" - Chị Huyến nói.

Chị Pi Năng Huyến, thôn Đá Bàn, xã Phước Tiến, Ninh Thuận cũ (nay là xã Bác Ái, Khánh Hòa) vui mừng có được căn nhà khang trang. Ảnh: Công Tâm

Theo báo cáo của UBND tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025, được sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, cùng với nguồn vốn ngân sách trung ương, tỉnh đã ưu tiên đầu tư nhiều công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ dân sinh và phát triển sản xuất cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi.

Theo đó, tình hình kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS đạt được nhiều kết quả quan trọng; tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS giảm bình quân trên 5%/năm; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao. Tỉnh cũng đã hoàn thành 100% chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, với 3.509 căn nhà được xây mới, sửa chữa.