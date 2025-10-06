Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Pháp luật
Thứ hai, ngày 06/10/2025 07:05 GMT+7

Nhiều học viên cai nghiện ở An Giang tấn công làm 3 cán bộ bị thương, phá cửa bỏ trốn

+ aA -
Hồng Cẩm - Hoàng Quân Thứ hai, ngày 06/10/2025 07:05 GMT+7
Sáng 6/10, các cơ quan chức năng tỉnh An Giang vẫn quyết liệt truy tìm học viên bỏ trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy đóng trên địa bàn xã Mỹ Thuận, đảm bảo ANTT trên địa bàn.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Sáng 6/10, tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp cùng Công an các xã, phường quyết liệt triển khai các biện pháp truy tìm học viên cai nghiện bỏ trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy đóng trên địa bàn xã Mỹ Thuận.

Hình ảnh các học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện tại An Giang được camera người dân ghi lại. Ảnh người dân ghi lại

Theo thông tin ban đầu, các học viên đã bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện vào chiều ngày 5/10. Sau đó, chia thành nhiều nhóm nhỏ di chuyển. Nhiều hình ảnh, video về các nhóm học viên di chuyển trên các cánh đồng, con đường được người dân ghi lại và đăng tải trên mạng xã hội.

Ban đầu, khoảng 20 đối tượng tấn công làm bị thương 3 cán bộ (2 người bị thương nặng), phá cửa sau và trốn ra khỏi cơ sở. Sau đó, số học viên bên trong tiếp tục bỏ trốn ra ngoài.

Khi bỏ trốn, các đối tượng chia thành nhiều nhóm nhỏ, tản mác đi nhiều hướng như: Thoại Sơn, Mỹ Thuận, Óc Eo... gây mất ANTT.

Hiện cơ quan chức năng phát động phong trào, kêu gọi tuyên truyền, vận động người dân cung cấp thông tin đến cơ quan Công an... Ảnh người dân ghi lại

Công an tỉnh tăng cường lực lượng (khoảng 200 người) kết hợp với lực lượng tại chỗ của các địa phương tiến hành truy bắt. Quá trình truy bắt, một số đối tượng manh động dùng hung khí chống trả lại lực lượng chức năng làm 1 chiến sĩ công an bị thương nhẹ.

Nguyên nhân ban đầu xác định cơ sở thực hiện nội quy gây ức chế cho một số đối tượng, có đối tượng kích động chống đối.

Hiện các lực lượng tiếp tục truy tìm số đối tượng còn lại và điều tra làm rõ nguyên nhân, xử lý đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời phát động phong trào, kêu gọi tuyên truyền, vận động người dân cung cấp thông tin đến cơ quan Công an; nhất là người thân các học viên phải tích cực vận động, đưa học viên quay lại cơ sở cai nghiện.

Tham khảo thêm

Trồng lúa nhiều nhất Việt Nam, tỉnh An Giang (sau sáp nhập) đang tiến đến một trung tâm nông nghiệp thông minh

Trồng lúa nhiều nhất Việt Nam, tỉnh An Giang (sau sáp nhập) đang tiến đến một trung tâm nông nghiệp thông minh

Ông Nguyễn Tiến Hải được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2025 – 2030

Ông Nguyễn Tiến Hải được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2025 – 2030

Đại tướng Phan Văn Giang: An Giang cần phát huy lợi thế, trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia

Đại tướng Phan Văn Giang: An Giang cần phát huy lợi thế, trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Bắt Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội

Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội Hoàng Văn Huấn bị bắt cùng một đồng phạm do bị cáo buộc làm giả bệnh án cho người đang chấp hành án tù để xin hoãn thi hành án.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt giữ nghi phạm sát hại 3 người; nữ chủ quán cà phê bị đâm tử vong, nghi phạm nhảy lầu tự tử

Pháp luật
TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt giữ nghi phạm sát hại 3 người; nữ chủ quán cà phê bị đâm tử vong, nghi phạm nhảy lầu tự tử

Bầu Đoan câu kết, đưa tiền cho người trong chính quyền Thanh Hóa để trúng thầu dự án Quảng Thành

Pháp luật
Bầu Đoan câu kết, đưa tiền cho người trong chính quyền Thanh Hóa để trúng thầu dự án Quảng Thành

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Đâm chết đối thủ sau cuộc hẹn đánh nhau; công an làm việc với Shark Bình liên quan đơn tố giác

Pháp luật
TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Đâm chết đối thủ sau cuộc hẹn đánh nhau; công an làm việc với Shark Bình liên quan đơn tố giác

Cảnh sát đưa nhiều thùng tài liệu rời tòa nhà nơi có trụ sở công ty của Shark Bình

Pháp luật
Cảnh sát đưa nhiều thùng tài liệu rời tòa nhà nơi có trụ sở công ty của Shark Bình

Đọc thêm

Giá vàng miếng SJC vượt 142 triệu đồng trước 'giờ G' Nghị định 232
Kinh tế

Giá vàng miếng SJC vượt 142 triệu đồng trước "giờ G" Nghị định 232

Kinh tế

Cập nhật mới nhất, chiều ngày 8/10, nhiều thương hiệu nâng giá vàng miếng SJC vượt 142 triệu đồng/lượng bán ra, cao nhất từ trước đến nay.

Ông Trump tiết lộ sốc về số binh sĩ Nga-Ukraine tử trận trong tuần, bày tỏ thất vọng về ông Putin
Thế giới

Ông Trump tiết lộ sốc về số binh sĩ Nga-Ukraine tử trận trong tuần, bày tỏ thất vọng về ông Putin

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, có 7.812 binh sĩ thiệt mạng trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine chỉ trong một tuần qua. Phát biểu trên được ông chủ Nhà Trắng đưa ra tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Canada Mark Carney hôm thứ Ba, theo Interfax.

Loại rau vàng giàu canxi và protein, có 18 loại axit amin, mùa thu ăn dưỡng dạ dày, xào thịt cực thơm
Gia đình

Loại rau vàng giàu canxi và protein, có 18 loại axit amin, mùa thu ăn dưỡng dạ dày, xào thịt cực thơm

Gia đình

Mùa thu là lúc bạn nên ăn loại rau này. Nó giàu canxi và protein, nuôi dưỡng lá lách và dạ dày, bổ dưỡng và làm giảm cảm giác thèm ăn.

Thị trường chứng khoán 'tàu lượn' trong ngày nhận quyết định nâng hạng thị trường mới nổi
Kinh tế

Thị trường chứng khoán "tàu lượn" trong ngày nhận quyết định nâng hạng thị trường mới nổi

Kinh tế

Không như mong đợi, sau khi có thông tin chính thức được nâng hạng thị trường mới nổi, dòng tiền vẫn thận trọng, dè dặt và biến động trong biên độ hẹp.

Vùng Đồng Tháp Mười, chuyện xưa kể 'Con cá lóc bự sống ở đìa rất khôn', nằm yên chả cựa quậy tới 3-4 ngày?
Nhà nông

Vùng Đồng Tháp Mười, chuyện xưa kể "Con cá lóc bự sống ở đìa rất khôn", nằm yên chả cựa quậy tới 3-4 ngày?

Nhà nông

Trong câu chuyện miệt đồng, thường không thể thiếu những câu truyền miệng "Con cá lóc bự sống ở đìa rất khôn". Đó là khi tát đìa mà đìa bị chìm (do mưa to kéo dài suốt đêm), cá lóc lớn rủ nhau đi trốn từng cặp bằng cách phóng lên miệng đìa, chỗ bờ thấp (có lẽ cá cảm nhận được vì nước mưa trên đồng chảy xuống đìa). Lên khỏi đìa, từng cặp cá ấy sẽ lóc tìm đến trốn trong những vũng nhỏ (đất đồng không bằng phẳng). Chúng nằm yên, có khi vài ba ngày vẫn không cựa quậy...

Ê-kíp phim có Lee Kwang Soo phản hồi chuyện “vô lý” trong cách thoại
Văn hóa - Giải trí

Ê-kíp phim có Lee Kwang Soo phản hồi chuyện “vô lý” trong cách thoại

Văn hóa - Giải trí

Bộ phim "Tay anh giữ một vì sao" với sự tham gia của Lee Kwang Soo cùng dàn diễn viên Việt Nam đã khiến khán giả bối rối trước cách xử lý ngôn ngữ trong phim.

Lãnh đạo xã và nông dân TP.HCM mong chính sách hỗ trợ sát thực tế, dễ tiếp cận
Chuyển động Sài Gòn

Lãnh đạo xã và nông dân TP.HCM mong chính sách hỗ trợ sát thực tế, dễ tiếp cận

Chuyển động Sài Gòn

Cả nông dân TP.HCM và lãnh đạo các xã ở TP.HCM đều mong chính sách hỗ trợ nông dân, nông nghiệp dễ tiếp cận. Qua đó giúp nông dân sản xuất nông nghiệp hiệu quả.

Góc nhìn toàn cảnh những nơi chìm trong nước lũ ở Thái Nguyên
Bạn đọc

Góc nhìn toàn cảnh những nơi chìm trong nước lũ ở Thái Nguyên

Bạn đọc

Trong lũ lụt, nhà dân có nơi ngập sâu đến tầng 2, giao thông tê liệt, lực lượng chức năng chạy đua với thời gian để giải cứu người dân khỏi vùng cô lập... Góc nhìn toàn cảnh được PV Dân Việt ghi bằng flycam tại Thái Nguyên ngày 8/10.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình kiểm tra hiện trường, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ tại Bắc Ninh
Nhà nông

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình kiểm tra hiện trường, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ tại Bắc Ninh

Nhà nông

Trưa 8/10, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình và Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đi kiểm tra hiện trường, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ tại Bắc Ninh.

TP.HCM miễn phí đi lại metro Bến Thành - Suối Tiên 3 ngày Tết
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM miễn phí đi lại metro Bến Thành - Suối Tiên 3 ngày Tết

Chuyển động Sài Gòn

Người dân TP.HCM sẽ được trải nghiệm miễn phí tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2026

Video lụt chưa từng có ở Thái Nguyên, điện mất, nước dâng tới tầng 2 nhà dân
Video

Video lụt chưa từng có ở Thái Nguyên, điện mất, nước dâng tới tầng 2 nhà dân

Video

Thái Nguyên đang trải qua trận lụt lịch sử với đỉnh lũ trên sông Cầu vượt mọi kỷ lục, nhấn chìm nhiều khu vực trung tâm thành phố trong biển nước. Nước lũ dâng cao từ 6-9 mét, ngập gần đến tầng 2 nhà dân, biến các tuyến đường huyết mạch như Quang Trung, Thống Nhất thành sông. Tình trạng mất điện, mất mạng trên diện rộng đã cô lập hàng nghìn hộ dân, khiến công tác cứu hộ gặp vô vàn khó khăn.

Những người hùng giữa biển nước lũ Thái Nguyên: Cận cảnh cuộc giải cứu 2 cháu bé mắc kẹt
Video

Những người hùng giữa biển nước lũ Thái Nguyên: Cận cảnh cuộc giải cứu 2 cháu bé mắc kẹt

Video

Giữa biển nước, những câu chuyện về người dân tiếp tế cho sinh viên, đội cứu hộ làm việc xuyên đêm, và những giọt nước mắt lo âu cho người thân đã khắc họa một bức tranh đầy cảm xúc về cuộc chiến sinh tử với thiên tai. Từ đêm qua, chiếc xuồng phao của anh Lê Văn Quang, phường Phan Đình Phùng (thành phố thái Nguyên) đã đưa hàng chục người già và trẻ nhỏ ra khỏi tâm ngập lụt.

Đà Nẵng: Dapharco bị xử phạt gần 1 tỷ đồng do khai sai thuế
Kinh tế

Đà Nẵng: Dapharco bị xử phạt gần 1 tỷ đồng do khai sai thuế

Kinh tế

Cục Thuế thành phố Đà Nẵng vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị Y tế Đà Nẵng (Dapharco) vì nhiều hành vi khai sai thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) trong các kỳ từ năm 2022 đến 2024, với tổng số tiền phải nộp gần 971 triệu đồng.

Chính phủ Malaysia điều tra FAM vụ nhập tịch 7 cầu thủ?
Thể thao

Chính phủ Malaysia điều tra FAM vụ nhập tịch 7 cầu thủ?

Thể thao

Chính phủ Malaysia đang chịu sức ép mở cuộc điều tra toàn diện sau khi Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) công bố kết quả chấn động liên quan đến vụ nhập tịch cầu thủ ở đội tuyển quốc gia.

Châu Âu thừa nhận sự thật về Ukraine nếu không tịch thu tài sản của Nga
Điểm nóng

Châu Âu thừa nhận sự thật về Ukraine nếu không tịch thu tài sản của Nga

Điểm nóng

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen thừa nhận rằng nếu không tịch thu tài sản của Nga, EU sẽ không còn giải pháp nào cho vấn đề tài chính của Ukraine.

Doanh nghiệp kiến nghị giảm tỷ lệ tăng lương, Bộ Nội vụ ý kiến gì?
Xã hội

Doanh nghiệp kiến nghị giảm tỷ lệ tăng lương, Bộ Nội vụ ý kiến gì?

Xã hội

Trước thông tin tăng lương tối thiểu vùng mức 7,2% đầu năm 2026, một số hiệp hội doanh nghiệp đã có ý kiến đề xuất giảm tỷ lệ tăng lương này.

UBTV Quốc hội xem xét công tác nhân sự, quyết định nhiều nội dung cho kỳ họp cuối nhiệm kỳ khóa XV
Tin tức

UBTV Quốc hội xem xét công tác nhân sự, quyết định nhiều nội dung cho kỳ họp cuối nhiệm kỳ khóa XV

Tin tức

Phiên họp thứ 50 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội là phiên họp cuối cùng để chuẩn bị toàn diện cho Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Phiên họp dự kiến kéo dài 6 ngày với 37 nội dung trọng tâm, trong đó xem xét công tác nhân sự và nhiều vấn đề quan trọng.

Giá vàng đang tăng dữ dội, Công ty SJC ra thông báo mới về vàng miếng
Chuyển động Sài Gòn

Giá vàng đang tăng dữ dội, Công ty SJC ra thông báo mới về vàng miếng

Chuyển động Sài Gòn

Giá vàng hôm nay 8/10 đang tăng dữ dội. Đến đầu giờ chiều, mỗi lượng vàng miếng SJC bán ra lên đến 142,5 triệu đồng/lượng, mức kỷ lục từ trước đến nay. Trong chưa đầy một ngày, giá vàng đã tăng gần 2 triệu đồng mỗi lượng.

Nghệ sĩ Việt Hương chia sẻ điều gì khi được bầu làm Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường?
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Việt Hương chia sẻ điều gì khi được bầu làm Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường?

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Việt Hương chia sẻ với Dân Việt rằng, chị rất bất ngờ khi được bầu làm ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hòa Hưng (TP.HCM).

Sửng sốt cụ bà Trung Quốc nuốt 8 con ếch sống để chữa đau lưng
Xã hội

Sửng sốt cụ bà Trung Quốc nuốt 8 con ếch sống để chữa đau lưng

Xã hội

Một cụ bà 82 tuổi ở Trung Quốc đã khiến dư luận nước này sửng sốt khi nuốt liền 8 con ếch nhỏ còn sống với hy vọng chữa đau lưng theo một bài thuốc dân gian.

Diễn biến mới nhất vụ ca sĩ Trang Đài bị truy tố
Văn hóa - Giải trí

Diễn biến mới nhất vụ ca sĩ Trang Đài bị truy tố

Văn hóa - Giải trí

Trong văn bản trình lên tòa án, Lynda Trang Đài không thừa nhận có tội nhưng chấp nhận mọi phán quyết và hình phạt của tòa, đồng thời xác nhận hiểu rõ mức án tối đa một năm tù giam và/hoặc 1.000 USD tiền phạt.

JICA: Trong khu vực ASEAN, kinh tế Việt Nam đang phát triển rất chắc chắn và mạnh mẽ
Thế giới

JICA: Trong khu vực ASEAN, kinh tế Việt Nam đang phát triển rất chắc chắn và mạnh mẽ

Thế giới

Trưởng Đại diện Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam tin tưởng rằng Việt Nam sẽ duy trì được sự tăng trưởng tốt trong thời gian tới. Ông nhấn mạnh cam kết hỗ trợ 4 trụ cột cải cách của Việt Nam và bày tỏ sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm chính quyền hai cấp mà Nhật Bản đã áp dụng từ hàng chục năm nay.

Trận Bạch Đằng thứ hai đã diễn ra như thế nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Trận Bạch Đằng thứ hai đã diễn ra như thế nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Trận Bạch Đằng lần thứ nhất (năm 938) và trận Bạch Đằng lần thứ ba (năm 1288) đã được nghiên cứu và giới thiệu nhiều. Nhưng còn trận Bạch Đằng lần thứ hai (năm 981) thì chưa được như thế.

Đã tìm đủ 314 học viên cai nghiện trốn khỏi cơ sở cai nghiện tại An Giang
Tin tức

Đã tìm đủ 314 học viên cai nghiện trốn khỏi cơ sở cai nghiện tại An Giang

Tin tức

Trưa 8/10, tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết, lực lượng chức năng đã tìm đủ 314/314 học viên cai nghiện trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 (ấp Kiên Hảo, xã Mỹ Thuận, tỉnh An Giang) ‎vào chiều 5/10.

Công tác nhân sự cho Đại hội XIV: Chọn đúng người, dựng đúng thế
Kính đa tròng

Công tác nhân sự cho Đại hội XIV: Chọn đúng người, dựng đúng thế

Kính đa tròng

Công tác nhân sự là một nội dung quan trọng được bàn tại Hội nghị Trung ương 13 vừa bế mạc sáng nay, 8/10, tại Hà Nội. Chọn đúng người là nghệ thuật của lãnh đạo. Dựng đúng thế là bản lĩnh của người cầm quyền. Khi hai yếu tố ấy gặp nhau, chúng ta sẽ có một đội ngũ cán bộ xứng đáng.

Phú Thái (Hải Phòng) phát huy hiệu quả vốn vay chính sách: Nhiều mô hình kinh tế vươn lên thoát nghèo bền vững
Xã hội

Phú Thái (Hải Phòng) phát huy hiệu quả vốn vay chính sách: Nhiều mô hình kinh tế vươn lên thoát nghèo bền vững

Xã hội

Nhờ chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước, nhiều hộ dân tại xã Phú Thái (TP.Hải Phòng) đã mạnh dạn vay vốn, đầu tư phát triển sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Từ những mô hình nhỏ lẻ ban đầu, nay địa phương này đã hình thành nhiều hướng phát triển kinh tế hiệu quả, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn vùng ven đô.

Thứ trưởng Hoàng Trung: Phát triển nông nghiệp xanh, tuần hoàn là 'yêu cầu sống còn'
Nhà nông

Thứ trưởng Hoàng Trung: Phát triển nông nghiệp xanh, tuần hoàn là "yêu cầu sống còn"

Nhà nông

Phát biểu tại Hội nghị sơ kết sản xuất trồng trọt năm 2025 và triển khai kế hoạch năm 2026 vùng Duyên hải Nam Trung Bộ – Tây Nguyên, Thứ trưởng Bộ NN&MT Hoàng Trung nhấn mạnh nông nghiệp xanh, tuần hoàn là hướng đi tất yếu để nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam.

Cặp đôi Hoàng Đức – Đức Chiến của Ninh Bình FC sẽ không cùng ra sân trận gặp Nepal?
Thể thao

Cặp đôi Hoàng Đức – Đức Chiến của Ninh Bình FC sẽ không cùng ra sân trận gặp Nepal?

Thể thao

Vắng Quang Hải, cặp đôi Hoàng Đức và Đức Chiến là lựa chọn tối ưu cho tuyến giữa ĐT Việt Nam, nhưng có thể HLV Kim Sang-sik sẽ không lựa chọn như vậy.

Nguyệt Ánh và hôn nhân 8 năm với chồng Ấn Độ
Văn hóa - Giải trí

Nguyệt Ánh và hôn nhân 8 năm với chồng Ấn Độ

Văn hóa - Giải trí

Diễn viên "Cổng mặt trời" và ông xã người Ấn Độ trải qua 8 năm gắn bó. Nguyệt Ánh khá kín tiếng chuyện đời sống hôn nhân.

Chung cư TP.HCM tăng giá kỷ lục, 'đỏ mắt' tìm sản phẩm giá rẻ
Chuyển động Sài Gòn

Chung cư TP.HCM tăng giá kỷ lục, 'đỏ mắt' tìm sản phẩm giá rẻ

Chuyển động Sài Gòn

Thời gian qua, chung cư tại TP.HCM liên tục tăng giá, đạt mức cao nhất trong nhiều năm gần đây. Các dự án mới chủ yếu thuộc phân khúc cao cấp, đẩy mặt bằng giá toàn thị trường lên tầm mới.

Tin đọc nhiều

1

AFC bất ngờ ra án phạt cho bóng đá Việt Nam

AFC bất ngờ ra án phạt cho bóng đá Việt Nam

2

Ukraine giáng loạt đòn trừng phạt cho Trung Quốc vì cáo buộc giúp Nga

Ukraine giáng loạt đòn trừng phạt cho Trung Quốc vì cáo buộc giúp Nga

3

Dòng họ đáng thương nhất Trung Quốc: Có 15 hoàng đế, giờ còn không tới 30.000 người

Dòng họ đáng thương nhất Trung Quốc: Có 15 hoàng đế, giờ còn không tới 30.000 người

4

Ban đêm ra bờ sông Đà lối Hòa Bình thả câu, có người giật cá trắm ốc (cá trắm đen) nặng 18kg

Ban đêm ra bờ sông Đà lối Hòa Bình thả câu, có người giật cá trắm ốc (cá trắm đen) nặng 18kg

5

Tin sáng (7/10): Malaysia nhận sai, xin FIFA phạt mức nhẹ nhất
4

Tin sáng (7/10): Malaysia nhận sai, xin FIFA phạt mức nhẹ nhất