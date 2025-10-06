Nhiều học viên cai nghiện ở An Giang tấn công làm 3 cán bộ bị thương, phá cửa bỏ trốn

Sáng 6/10, tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp cùng Công an các xã, phường quyết liệt triển khai các biện pháp truy tìm học viên cai nghiện bỏ trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy đóng trên địa bàn xã Mỹ Thuận.

Hình ảnh các học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện tại An Giang được camera người dân ghi lại. Ảnh người dân ghi lại

Theo thông tin ban đầu, các học viên đã bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện vào chiều ngày 5/10. Sau đó, chia thành nhiều nhóm nhỏ di chuyển. Nhiều hình ảnh, video về các nhóm học viên di chuyển trên các cánh đồng, con đường được người dân ghi lại và đăng tải trên mạng xã hội.

Ban đầu, khoảng 20 đối tượng tấn công làm bị thương 3 cán bộ (2 người bị thương nặng), phá cửa sau và trốn ra khỏi cơ sở. Sau đó, số học viên bên trong tiếp tục bỏ trốn ra ngoài.

Khi bỏ trốn, các đối tượng chia thành nhiều nhóm nhỏ, tản mác đi nhiều hướng như: Thoại Sơn, Mỹ Thuận, Óc Eo... gây mất ANTT.

Hiện cơ quan chức năng phát động phong trào, kêu gọi tuyên truyền, vận động người dân cung cấp thông tin đến cơ quan Công an... Ảnh người dân ghi lại

Công an tỉnh tăng cường lực lượng (khoảng 200 người) kết hợp với lực lượng tại chỗ của các địa phương tiến hành truy bắt. Quá trình truy bắt, một số đối tượng manh động dùng hung khí chống trả lại lực lượng chức năng làm 1 chiến sĩ công an bị thương nhẹ.

Nguyên nhân ban đầu xác định cơ sở thực hiện nội quy gây ức chế cho một số đối tượng, có đối tượng kích động chống đối.

Hiện các lực lượng tiếp tục truy tìm số đối tượng còn lại và điều tra làm rõ nguyên nhân, xử lý đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời phát động phong trào, kêu gọi tuyên truyền, vận động người dân cung cấp thông tin đến cơ quan Công an; nhất là người thân các học viên phải tích cực vận động, đưa học viên quay lại cơ sở cai nghiện.