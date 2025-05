3 vụ nổ nồi, lò hơi làm 9 người thiệt mạng

Như Dân Việt đã đưa tin, khoảng 3 giờ 30 phút ngày 9/5, người dân khu phố 3 (phường Tân Biên, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) nghe tiếng nổ lớn phát ra từ nhà bà Nguyễn Thị Kim Phượng (sinh năm 1979, làm nghề nấu và bán sữa đậu nành), tại khu phố 3 (phường Tân Biên) liền chạy tới xem, phát hiện bà Phượng và ông Nguyễn Hùng Tài (sinh năm 1964, quê TP.Cần Thơ, người giúp việc cho bà Phương) nằm bất động ở nhà bếp gần chiếc nồi hơi nấu sữa đậu nành bị vỡ.

Lúc này, ông Tài đã tử vong, còn bà Phượng được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai) cấp cứu, nhưng do vết thương nặng đã tử vong.

Công an tỉnh Đồng Nai đang chở nồi hơi nấu sữa đậu nành sau vụ nổ đi kiểm định vào trưa 9/5. Ảnh: Hoàng Phú Bắc

Trước đó, cách đây một năm, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 1/5/2024, tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại gỗ Bình Minh, một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra khiến 6 người tử vong, 5 người bị thương. Công ty này hoạt động trong lĩnh vực gia công, chế biến đồ gỗ; thời điểm xảy ra tai nạn, tại đây có 42 người đang làm việc.

Theo kết quả điều tra ban đầu, để phục vụ sản xuất, Công ty gỗ Bình Minh có lắp đặt ở bên ngoài 1 nồi hơi dạng ống nước (Mode: DZH1-1.0-M, nhãn hiệu: Huawang, công suất sinh hơi 1.000kg/giờ).

Trong quá trình sử dụng, Công ty Bình Minh phát hiện có trục trặc về mặt kỹ thuật và đã liên hệ với đơn vị cung cấp thiết bị đến để kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa vào ngày 30/4/2024. Đến sáng 1/5/2024, cán bộ kỹ thuật của Công ty Bình Minh vào kiểm tra, vận hành thì nồi hơi phát nổ gây ra vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng.

Ngày 1/5/2024, tại Công ty gỗ Bình Minh cũng xảy ra vụ nổ làm chết 6 người và 5 người bị thương. Ảnh: B.H

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai xác định nồi hơi đã hết hạn kiểm định an toàn từ ngày 26/11/2022; bình nén khí đã hết thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn từ ngày 5/1/2024.

Nguyên nhân dẫn đến vụ nổ là do nồi hơi và bình nén khí đã hết hạn kiểm định an toàn nhưng công ty không tiến hành kiểm định lại theo đúng quy định, vẫn đưa vào hoạt động, sản xuất.

Cơ quan công an xác định, trong vụ việc này, ông Feng Yong (sinh năm 1985, quốc tịch Trung Quốc, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại gỗ Bình Minh) là người chỉ đạo việc lắp đặt nồi hơi, điều hành mọi hoạt động của Công ty gỗ Bình Minh. Vì vậy, hành vi của ông Feng Yong có dấu hiệu của tội "Vi phạm quy định về an toàn lao động".

Lực lượng cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ nổ tại Công ty Bình Minh. Ảnh: T.L

Ngày 9/5/2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với ông Feng Yong để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về an toàn lao động", được quy định tại Điều 295 Bộ luật Hình sự 2015.

Chưa hết, cách đây 3 năm, vào ngày 17/6/2022, Công an TP.Biên Hòa điều tra vụ nổ lò hơi khí nén làm bánh cuốn khiến bà Nguyễn Thị Ngân (36 tuổi, ngụ khu phố 5, phường Bửu Long) chết tại chỗ. Cụ thể, khoảng 18h tối 16/6/2022, người dân tổ 29, khu phố 5, phường Bửu Long nghe một tiếng nổ lớn phát ra từ nhà bà Ngân. Mọi người phát hiện bà Ngân nằm chết dưới mảng tường đổ sập.

Vụ nổ nồi hơi bánh cuốn xảy ra cách đây 3 năm, tại TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: C.A

Tại hiện trường, lò hơi cao khoảng 80cm, đường kính 60cm; sau khi phát nổ văng qua nhà hàng xóm cách đó khoảng 50m. Ngoài căn nhà bà Ngân hư hỏng nặng, 3 căn nhà liền kề cũng bị nứt vách.

Theo người nhà nạn nhân, trước đó bà Ngân có gọi điện thoại thông báo cho chồng về việc đồng hồ của lò hơi tắt, không hiện thông báo áp suất. Tuy nhiên, khi người nhà chưa kịp về kiểm tra thì xảy ra vụ việc.

Lò hơi không rõ xuất xứ

Như vậy, trong 3 năm trở lại đây, trên địa tỉnh Đồng Nai đã xảy ra 3 vụ nổ nồi, lò hơi làm 9 người thiệt mạng. Bác sĩ Hà Minh Chi (Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất) cho biết: “Các trường hợp xảy ra tai nạn nổ lò hơi như với chị Phượng, chị Ngân… rất đau lòng. Người dân lao động buôn bán nhỏ, kém hiểu biết, nên rất coi nhẹ an toàn khi sử dụng các thiết bị nguy hiểm như bình gas, lò hơi… Nguyên nhân xảy ra sự cố, chủ yếu do các hộ dân mua thiết bị lò hơi không rõ nguồn gốc để về sử dụng”.

Trong đó, lò hơi trong 2 vụ nổ lò hơi “bánh cuốn” và “nấu sữa đậu nành” mới xảy ra đều trong trường hợp lò hơi không rõ xuất xứ. Đây là những trường hợp mua nồi hơi không đảm bảo an toàn (không có nguồn gốc xuất xứ). Theo Điều 30 và 31 của Luật Vệ sinh an toàn lao động, các tổ chức, cá nhân khi sử dụng nồi hơi vào mục đích sản xuất, kinh doanh phải tuân thủ các quy định về an toàn vệ sinh lao động.

Dấu tích lò hơi tráng bánh cuốn sau vụ nổ. Ảnh: T.L

Trong khi đó, theo Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai, trên địa bàn tỉnh không có cơ sở sản xuất nồi hơi. Hầu hết hộ sản xuất bánh tráng, bánh cuốn… do tự ý đi đặt mua lò hơi mà không qua kiểm tra, kiểm duyệt an toàn.

Ông Lê Văn An - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Khai Minh (TP.HCM) - nói: “Hộ kinh doanh thiết bị liên quan đến khí nén, nếu mua hàng mà không có nguồn gốc xuất xứ, không được kiểm định an toàn là hết sức nguy hiểm. Trước đây, cơ quan chức năng đã từng cảnh báo nguy cơ nổ bình khí ở các hộ dân đang làm dịch vụ sửa, vá vỏ xe các loại có sử dụng bình hơi (bình khí nén). Nhưng thật đáng tiếc, vẫn xảy ra các vụ nổ lò hơi”.

Ông An khuyến cáo: Nếu ai đang sử dụng bình chưa qua kiểm định an toàn lao động, cần phải mang đi kiểm tra hoặc thay thế. Để tránh những tai nạn lao động đáng tiếc xảy ra, người dân cần phải sử dụng các thiết bị đã được cơ quan chức năng kiểm tra, kiểm định về độ an toàn lao động, mua sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ và những thương hiệu có uy tín. Và hơn hết rất cần sự vào cuộc quản lý, giám sát chặt chẽ từ chính quyền địa phương, từ đó mới ngăn ngừa được các tai nạn đáng tiếc xảy ra.