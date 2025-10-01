Khu di tích Óc Eo - Ba Thê ở tỉnh An Giang có diện tích bảo tồn hơn 433ha, gồm khu vực sườn núi Ba Thê (143,9ha) và cánh đồng Óc Eo (289,3ha).

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Mai Văn Chính về việc gửi Hồ sơ đề cử “Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê, tỉnh An Giang” (bản dự thảo) tới UNESCO, đề nghị công nhận Di sản văn hóa thế giới.

Theo chỉ đạo, Bộ VH,TT&DL phối hợp với UBND tỉnh An Giang rà soát, bảo đảm hồ sơ chất lượng và đúng pháp luật.

Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL được ủy quyền thay mặt Chính phủ ký hồ sơ gửi Trung tâm Di sản thế giới UNESCO.

Bộ Ngoại giao và Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam chủ trì các thủ tục đối ngoại, đồng thời phát huy vị thế của Việt Nam tại các cơ chế điều hành UNESCO.

Các cơ quan này cũng có trách nhiệm vận động quốc tế, tạo sự đồng thuận ủng hộ ghi danh Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê.

UBND tỉnh An Giang chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung hồ sơ; Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, chuyên gia để bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ theo tiêu chí Công ước 1972 về Bảo tồn Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới. Yêu cầu đặt ra là vừa đảm bảo tiến độ, vừa chứng minh được giá trị nổi bật toàn cầu của di tích.

Khu di tích Óc Eo - Ba Thê có diện tích bảo tồn hơn 433ha, gồm khu vực sườn núi Ba Thê (143,9ha) và cánh đồng Óc Eo (289,3ha).

Đây là trung tâm văn hóa Óc Eo - nền văn hóa cổ hình thành và phát triển từ thế kỷ I đến thế kỷ VII sau Công nguyên, gắn liền với vương quốc Phù Nam và có mối quan hệ rộng khắp trong lịch sử Đông Nam Á.

Nhẫn bằng vàng khắc chữ Phạn thuộc nền văn hóa Óc Eo ở một vương quốc cổ xưa gọi là vương quốc Phù Nam (trong đó có phát hiện khảo cổ ở Óc Eo-Ba Thê, tỉnh An Giang). Ảnh: Bảo tàng LSQGVN

Văn hóa Óc Eo được học giả Pháp Louis Malleret định danh năm 1944, nổi bật với hệ thống thành quách, kênh đào, mộ táng và hàng nghìn hiện vật bằng vàng, đá quý, gốm, thủy tinh…

Những phát hiện này không chỉ phản ánh đời sống phong phú của cư dân Nam Bộ cổ xưa mà còn chứng minh sự giao thoa văn hóa - thương mại với nhiều nền văn minh khác trong khu vực.

Nhận thức được giá trị to lớn, năm 2012, Óc Eo - Ba Thê được công nhận là Di tích Quốc gia đặc biệt.

Đến năm 2021, Thủ tướng phê duyệt Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi quần thể di tích. Năm 2022, Trung tâm Di sản thế giới UNESCO chính thức đưa Óc Eo - Ba Thê vào danh sách dự kiến lập hồ sơ Di sản thế giới.

Theo: Báo Giáo dục và Thời đại