Thứ tư, ngày 01/10/2025 18:02 GMT+7

Nơi nào ở An Giang đào thấy nhẫn vàng, đá quý thuộc văn hóa Óc Eo, xa xưa thuộc vương quốc Phù Nam?

Trần Siêu Thứ tư, ngày 01/10/2025 18:02 GMT+7
Khu di tích Óc Eo - Ba Thê ở tỉnh An Giang có diện tích bảo tồn hơn 433ha, là trung tâm văn hóa Óc Eo - nền văn hóa cổ hình thành và phát triển từ thế kỷ I đến thế kỷ VII sau Công nguyên, gắn liền với vương quốc Phù Nam và có mối quan hệ rộng khắp trong lịch sử Đông Nam Á.
Khu di tích Óc Eo - Ba Thê ở tỉnh An Giang có diện tích bảo tồn hơn 433ha, gồm khu vực sườn núi Ba Thê (143,9ha) và cánh đồng Óc Eo (289,3ha).

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Mai Văn Chính về việc gửi Hồ sơ đề cử “Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê, tỉnh An Giang” (bản dự thảo) tới UNESCO, đề nghị công nhận Di sản văn hóa thế giới.

Theo chỉ đạo, Bộ VH,TT&DL phối hợp với UBND tỉnh An Giang rà soát, bảo đảm hồ sơ chất lượng và đúng pháp luật.

Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL được ủy quyền thay mặt Chính phủ ký hồ sơ gửi Trung tâm Di sản thế giới UNESCO.

Bộ Ngoại giao và Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam chủ trì các thủ tục đối ngoại, đồng thời phát huy vị thế của Việt Nam tại các cơ chế điều hành UNESCO.

Các cơ quan này cũng có trách nhiệm vận động quốc tế, tạo sự đồng thuận ủng hộ ghi danh Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê.

UBND tỉnh An Giang chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung hồ sơ; Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, chuyên gia để bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ theo tiêu chí Công ước 1972 về Bảo tồn Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới. Yêu cầu đặt ra là vừa đảm bảo tiến độ, vừa chứng minh được giá trị nổi bật toàn cầu của di tích.

Khu di tích Óc Eo - Ba Thê có diện tích bảo tồn hơn 433ha, gồm khu vực sườn núi Ba Thê (143,9ha) và cánh đồng Óc Eo (289,3ha).

Đây là trung tâm văn hóa Óc Eo - nền văn hóa cổ hình thành và phát triển từ thế kỷ I đến thế kỷ VII sau Công nguyên, gắn liền với vương quốc Phù Nam và có mối quan hệ rộng khắp trong lịch sử Đông Nam Á.

Nhẫn bằng vàng khắc chữ Phạn thuộc nền văn hóa Óc Eo ở một vương quốc cổ xưa gọi là vương quốc Phù Nam (trong đó có phát hiện khảo cổ ở Óc Eo-Ba Thê, tỉnh An Giang). Ảnh: Bảo tàng LSQGVN

Văn hóa Óc Eo được học giả Pháp Louis Malleret định danh năm 1944, nổi bật với hệ thống thành quách, kênh đào, mộ táng và hàng nghìn hiện vật bằng vàng, đá quý, gốm, thủy tinh…

Những phát hiện này không chỉ phản ánh đời sống phong phú của cư dân Nam Bộ cổ xưa mà còn chứng minh sự giao thoa văn hóa - thương mại với nhiều nền văn minh khác trong khu vực.

Nhận thức được giá trị to lớn, năm 2012, Óc Eo - Ba Thê được công nhận là Di tích Quốc gia đặc biệt.

Đến năm 2021, Thủ tướng phê duyệt Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi quần thể di tích. Năm 2022, Trung tâm Di sản thế giới UNESCO chính thức đưa Óc Eo - Ba Thê vào danh sách dự kiến lập hồ sơ Di sản thế giới.

Theo: Báo Giáo dục và Thời đại

Xả thân cứu 3 cháu nhỏ bị nước cuốn, một Tổ trưởng an ninh cơ sở ở Thái Nguyên bị lũ cuốn trôi
Tin tức

Xả thân cứu 3 cháu nhỏ bị nước cuốn, một Tổ trưởng an ninh cơ sở ở Thái Nguyên bị lũ cuốn trôi

Tin tức

Sau khi cứu được ba cháu nhỏ bị nước cuốn, anh Phan Văn Thành – Tổ trưởng lực lượng bảo vệ an ninh cơ sở xóm Xuân Hà 1, xã Thành Công, tỉnh Thái Nguyên đã không may bị nước lũ cuốn đi và tử vong.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng mang Trung thu yêu thương đến với trẻ em khuyết tật
Đại đoàn kết dân tộc

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng mang Trung thu yêu thương đến với trẻ em khuyết tật
4

Đại đoàn kết dân tộc

Chiều 1/10, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đã đến thăm, tặng quà Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh Đà Nẵng.

Chú rể đột tử khi đang nhảy cùng cô dâu, ngày cưới bỗng hóa bi kịch
Xã hội

Chú rể đột tử khi đang nhảy cùng cô dâu, ngày cưới bỗng hóa bi kịch

Xã hội

Không khí hân hoan trong lễ cưới đã biến thành tang thương khi chú rể Ashraf Abu Hakam bất ngờ ngã gục ngay trên sàn nhảy và không qua khỏi.

HLV Polking báo tin dữ về trung vệ Việt kiều Pháp Adou Minh
Thể thao

HLV Polking báo tin dữ về trung vệ Việt kiều Pháp Adou Minh

Thể thao

Trước câu hỏi về lực lượng cũng như phong độ vài trụ cột của CLB CAHN, HLV Polking cho biết hiện không riêng Bùi Hoàng Việt Anh, Quang Hải, Vũ Văn Thanh mà trung vệ Việt kiều Pháp Adou Minh cũng đang chấn thương.

Shark Bình lên tiếng về vụ dự án tiền điện tử Antex: Tôi bị nghi ngờ và mang tiếng vì là “kẻ có tóc”
Đầu tư - Tài chính

Shark Bình lên tiếng về vụ dự án tiền điện tử Antex: Tôi bị nghi ngờ và mang tiếng vì là “kẻ có tóc”

Đầu tư - Tài chính

Sau khi bị một “cộng sự cũ” ẩn danh tố có vai trò trung tâm trong vụ “lừa đảo” tiền điện tử Antex, Shark Bình đã phản ứng rằng ông bị “phản bội”, và cũng là “nạn nhân” của sự việc.

Càn Long đối xử thế nào với 2 vị tướng xin phụ nữ và binh sĩ?
Đông Tây - Kim Cổ

Càn Long đối xử thế nào với 2 vị tướng xin phụ nữ và binh sĩ?

Đông Tây - Kim Cổ

Với 2 lời thỉnh cầu đầy khác biệt thế này của 2 vị tướng, Càn Long đã ứng xử thế nào?

Thiên Vương Quách Phú Thành đón con trai thứ ba
Văn hóa - Giải trí

Thiên Vương Quách Phú Thành đón con trai thứ ba

Văn hóa - Giải trí

Quách Phú Thành và vợ Phương Viện vừa chào đón con trai nặng hơn 3,2 kg, trở thành người con thứ ba của gia đình.

Tuyên Quang: Đề xuất dừng tổ chức Đêm hội Thành Tuyên 2025, dồn toàn lực khắc phục hậu quả bão lũ
Tuyên Quang thi đua yêu nước

Tuyên Quang: Đề xuất dừng tổ chức Đêm hội Thành Tuyên 2025, dồn toàn lực khắc phục hậu quả bão lũ

Tuyên Quang thi đua yêu nước

Trước những thiệt hại nặng nề về người và tài sản do ảnh hưởng của cơn bão số 10 (Bualoi), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang đã có văn bản báo cáo, đề xuất UBND tỉnh cho phép dừng tổ chức Chương trình Đêm hội Thành Tuyên năm 2025 để tập trung mọi nguồn lực cho công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai.

Bệnh viện Trung ương Huế kịp thời cứu bệnh nhi bị dị dạng mạch máu hiếm gặp
Xã hội

Bệnh viện Trung ương Huế kịp thời cứu bệnh nhi bị dị dạng mạch máu hiếm gặp
9

Xã hội

Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế kịp thời cứu bệnh nhi bị dò động - tĩnh mạch phổi, là một dị dạng mạch máu hiếm gặp.

Cảnh sát biển làm phà tự chế giúp người dân vượt qua biển nước trên Đại lộ Thăng Long
Ảnh

Cảnh sát biển làm phà tự chế giúp người dân vượt qua biển nước trên Đại lộ Thăng Long

Ảnh

Sáng và trưa nay (1/10), rất nhiều nơi tại nội và ngoại thành Hà Nội vẫn ngập lụt nặng nề, người dân không thể di chuyển, cuộc sống bị đảo lộn.

Không phải tên lửa Tomahawk, Tướng Mỹ kỳ cựu tiết lộ vũ khí thần kỳ có thể giúp Ukraine thắng Nga
Thế giới

Không phải tên lửa Tomahawk, Tướng Mỹ kỳ cựu tiết lộ vũ khí thần kỳ có thể giúp Ukraine thắng Nga

Thế giới

Tổng thống Zelensky xem tên lửa Tomahawk tối tân của Mỹ là "vũ khí thần kỳ" có thể giúp Ukraine lật ngược tình thế trước Nga, nhưng những chiếc tàu ngầm không người lái mang thuốc nổ có thể giúp Ukraine giành chiến thắng trong cuộc chiến và chặn đứng Nga, một trong những vị tướng được trao huân chương nhiều nhất của Mỹ tuyên bố.

Quảng trường Sân vận động Mỹ Đình vẫn mênh mông nước, người dân bị sóng đánh ngã ướt sũng, la liệt xe chết máy
Ảnh

Quảng trường Sân vận động Mỹ Đình vẫn mênh mông nước, người dân bị sóng đánh ngã ướt sũng, la liệt xe chết máy

Ảnh

Ngày 1/10, một ngày sau trận mưa lịch sử do bão số 10, trong khi nhiều tuyến phố nội đô đã rút nước, khu vực quảng trường trước Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vẫn trong tình trạng ngập úng nghiêm trọng. Nước ngập sâu, dòng nước chảy xiết đã khiến giao thông qua đây hỗn loạn, nhiều người và phương tiện gặp nạn.

Tin chiều 1/10: ĐT Việt Nam sử dụng 5 cầu thủ nhập tịch gốc Brazil?
Thể thao

Tin chiều 1/10: ĐT Việt Nam sử dụng 5 cầu thủ nhập tịch gốc Brazil?

Thể thao

ĐT Việt Nam sử dụng 5 cầu thủ nhập tịch gốc Brazil? "Ronaldo không làm xáo trộn Juventus”; HLV Polking của CLB CAHN quyết tâm giành 3 điểm trước Tai po; Robert Pires gây sốc, dự đoán Arteta sẽ bị sa thải; HLV Xabi Alonso được tặng cá sau trận thắng Kairat.

