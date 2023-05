Nữ cán bộ ''biến rác thành tiền''

Tích cực tổ chức nhiều hoạt động thiết thực

Bà Nguyễn Thị Thanh Nga đã có gần 10 năm làm Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ tổ dân phố số 12; trước đó, bà đã có gần 5 năm làm Chi hội phó nên rất thành thạo công việc và nắm sát tình hình hội viên. Nhiều năm qua, bà cùng hai chi hội phó tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực như tặng làn nhựa đi chợ và chai thủy tinh cho hội viên, nhằm tạo thói quen hạn chế dùng túi ni lông, chai nhựa, giữ gìn vệ sinh môi trường.

Từ năm 2019, thực hiện kế hoạch của Hội Liên hiệp phụ nữ phường Quang Trung, Chi hội phụ nữ tổ dân phố số 12 đã thực hiện phân loại rác, thu gom phế liệu. Hoạt động này được duy trì thường xuyên từ đó đến nay. Trong sinh hoạt hằng ngày, mọi nhà đều có ý thức thu gom phế liệu, vào ngày mùng 5 hằng tháng đem ra điểm tập kết tại nhà văn hóa tổ dân phố số 12 để bán. Khi chưa đến ngày mùng 5, các gia đình cũng có thể mang phế liệu đến nhà bà Nga, 2 chi hội phó hoặc nhà văn hóa để gom dần. Khi rảnh rỗi, bà Nga và các hội viên phân loại nhựa, sắt, giấy bìa, giấy báo... rồi đem bán, tích cóp tiền gây quỹ dùng cho các hoạt động vì cộng đồng.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nga - Tổ phó tổ dân phố số 12, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ, Chi hội phó Chi hội Chữ thập đỏ tổ dân phố số 12 phường Quang Trung (quận Hà Đông) thu gom phế liệu từ nhà các hội viên. Ảnh: Phong Thu

Phong trào thu gom phế liệu tại tổ dân phố số 12 không chỉ góp phần phân loại rác đầu nguồn mà còn gây dựng được quỹ của chi hội phụ nữ. Từ năm 2019 đến nay, tổng số tiền bán phế liệu là gần 47.000.000 đồng được cho vào quỹ của chi hội phụ nữ để sử dụng giúp đỡ hội viên khó khăn, cho hội viên vay phát triển kinh tế gia đình, ủng hộ các quỹ từ thiện…

Bà Nguyễn Thị Thanh Nga cho biết, để người dân tin tưởng và tham gia lâu dài, mọi việc đều phải công khai, minh bạch. Việc thu, chi tiền từ bán phế liệu hằng tháng đều được dán công khai tại nhà văn hóa tổ dân phố số 12 và một số điểm trên địa bàn dân cư để người dân biết. Trong quá trình thu gom, bà Nga và hội viên chi hội phụ nữ đã 3 lần thấy và trả lại đồ giá trị (gồm 1 cuốn sổ tiết kiệm và 650.000 đồng tiền mặt).

Xây dựng chi hội vững mạnh

Chi hội phụ nữ tổ dân phố số 12 phường Quang Trung hiện có 101 hội viên sinh hoạt tại 5 tổ phụ nữ. Với vai trò chi hội trưởng, bà Nga luôn quan tâm xây dựng chi hội phát triển vững mạnh. Từ năm 2018 đến nay, chi hội đã kết nạp được 17 hội viên mới. Số hội viên phụ nữ tham gia công tác Đảng, công tác chính quyền chiếm tỷ lệ cao, có 2 hội viên phụ nữ tham gia chi ủy chi bộ tổ dân phố.

Có một thuận lợi là bà Nguyễn Thị Thanh Nga vừa là Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ vừa là Chi hội phó Chi hội Chữ thập đỏ tổ dân phố số 12, còn bà Phan Thị Tuyến lại vừa là Chi hội trưởng Chi hội Chữ thập đỏ vừa là Chi hội phó Chi hội phụ nữ nên hai bà luôn đồng hành triển khai hiệu quả các công việc đoàn thể. Bản thân bà Nga đã có 12 lần tham gia hiến máu nhân đạo; đồng thời, bà thường xuyên cùng bà Phan Thị Tuyến đi vận động người dân tham gia hiến máu cứu người. Trung bình mỗi kỳ hiến máu, các bà vận động được khoảng 17 người tham gia, nhờ đó Chi hội Chữ thập đỏ luôn đạt và vượt chỉ tiêu đơn vị máu phường Quang Trung giao.

Chi hội phụ nữ do bà Nga làm chi hội trưởng còn làm tốt công tác vệ sinh môi trường vào sáng thứ bảy hàng tuần, với số đông hội viên tham gia. Cùng với đó, công tác văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, dưỡng sinh, khiêu vũ đều thu hút được đông đảo phụ nữ tham gia. Các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm, các hội viên tự may sắm trang phục và biểu diễn những tiết mục chất lượng. Nhiều tiết mục do bà Nga trực tiếp tham gia biểu diễn hoặc hướng dẫn mọi người tập luyện đã đạt giải tại các cuộc thi của phường và quận.

Những đóng góp của bà Nguyễn Thị Thanh Nga đã được các cấp, ngành ghi nhận. Bà Nga đã được Chủ tịch UBND quận Hà Đông tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" năm 2022.

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Quang Trung Ngô Thị Mỹ Ninh đánh giá: "Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Nga rất nhiệt tình, gương mẫu, trách nhiệm trong công việc. Đồng chí tích cực triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào, cuộc vận động do cấp trên và Hội Liên hiệp phụ nữ phường Quang Trung phát động. Hội Liên hiệp phụ nữ phường Quang Trung có 13 chi hội, trong đó Chi hội phụ nữ tổ dân phố số 12 là một trong những chi hội tốt nhất, luôn đi đầu trong mọi hoạt động, quy tụ được sự đoàn kết, nhiệt tình tham gia công tác hội của các hội viên".

