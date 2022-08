Nữ đại tá -Phó Giám đốc Công an Cà Mau được điều động về Bộ Công an

Ngày 10/8, Công an tỉnh Cà Mau tổ chức Lễ triển khai Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã thông báo về việc điều động đại tá Đoàn Thanh Thủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau nhận công tác, giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa và quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn thượng tá Nguyễn Phúc Cường, Trưởng Công an huyện Vĩnh Thạnh (TP Cần Thơ) đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau.



Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải (ngoài cùng bên phải) và Giám đốc Công an Cà Mau Phạm Thành Sỹ (ngoài cùng bên trái) chúc mừng đại tá Đoàn Thanh Thủy và thượng tá Nguyễn Phúc Cường. Ảnh CAND

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, đại tá Phạm Thành Sỹ, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau đánh giá cao những kết quả mà đại tá Đoàn Thanh Thủy đạt được trong thời gian giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh. Những kết quả trên đã góp phần vào thành tích chung của Công an tỉnh Cà Mau.

Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau chúc mừng thượng tá Nguyễn Phúc Cường vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau. Trong thời gian tới, Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi để đồng chí Nguyễn Phúc Cường tiếp cận nhanh công việc và tin tưởng đồng chí sẽ phát huy những ưu điểm đạt được trong quá trình công tác, phát huy tinh thần trách nhiệm, sức mạnh tập thể, đoàn kết nội bộ.

Đại tá Đoàn Thanh Thủy từng công tác tại Cục An ninh nội địa, giữ chức Trưởng phòng 7. Tháng 4/2020, bà được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau và là nữ Phó Giám đốc Công an đầu tiên của tỉnh này. Như vậy sau hơn 2 năm luân chuyển, bà quay về Cục An ninh nội địa công tác và giữ chức Phó Cục trưởng.