Ông Dương Minh Dũng được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

Đồng Nai có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Ngày 11/12, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X tổ chức Kỳ họp thứ 22. Ông Thái Bảo – Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai cho biết, đây là kỳ họp thường lệ cuối năm, xem xét rất nhiều nội dung quan trọng của tỉnh.

Theo ông Bảo, năm 2024 là năm tăng tốc, bứt phá, có ý nghĩa quan trọng thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.



Ngày 11/12, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X tổ chức Kỳ họp thứ 22. Ảnh: Nguyên Vỹ

Năm 2024, HĐND đã tổ chức 8 kỳ họp và dự kiến thêm 1 kỳ chyên đề sắp tới. Đây là con số kỷ lục nhằm kịp thời xem xét các nhiệm vụ quan trọng của tỉnh. Đến nay, tỉnh Đồng Nai có 32/32 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Đồng Nai xem xét tờ trình của UBND tỉnh về giới thiệu nhân sự bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Võ Tấn Đức – Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tờ trình giới thiệu nhân sự được bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai với ông Dương Minh Dũng.

Ông Dương Minh Dũng sinh năm 1970; quê quán: Xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản trị kinh doanh, Cử nhân kinh tế, Cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước.

Chức vụ hiện nay của ông Dương Minh Dũng là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy huyện Long Thành.

Các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết bầu ông Dương Minh Dũng giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kỳ họp thứ 22 HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X đã bầu ông Dương Minh Dũng làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Nguyên Vỹ

Đồng Nai đạt và vượt nhiều chỉ tiêu

Đánh giá kết quả thực hiện năm 2024, bà Hoàng Thị Bích Hằng – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai cho biết, tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP ước đạt tăng 7,5% so với cùng kỳ.

Tổng thu ngân sách Nhà nước khoảng trên 58.625 tỷ đồng, đạt 104% dự toán giao, bằng 101% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương trên 27.421,7 tỷ đồng, đạt 96% so với dự toán giao đầu năm và bằng 103% so với cùng kỳ.

Tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã phục hồi và tăng trưởng. Tỉnh hình sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản cơ bản thuận lợi.

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn tỉnh khoảng 126.600 tỷ đồng, vượt mục tiêu Nghị quyết, tăng 15,16% so với cùng kỳ.

Dây chuyền chế biến cà phê hiện đại bên trong Nhà máy Nestlé Trị An ở KCN Amata TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Nguyên Vỹ

Quốc phòng, an ninh được triển khai đạt kết quả, công tác giao nhận quân năm 2024 đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch. Công tác đối ngoại được triển khai chủ động, tích cực và hiệu quả.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội năm 2024 trên địa bàn tỉnh vẫn còn những khó khăn, hạn chế.

Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh năm 2024; và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2025.

HĐND tỉnh đánh giá kết quả hoạt động năm 2024 của HĐND tỉnh, UBND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân và Cục Thi hành án dân sự tỉnh; thảo luận, xem xét, quyết nghị thông qua các nghị quyết thường kỳ và chuyên đề làm cơ sở cho công tác quản lý, điều hành nhà nước tại địa phương. Đồng thời, các đại biểu HĐND tỉnh thực hiện giám sát thông qua việc chất vấn và xem xét trả lời chất vấn tại kỳ họp.