Quan chức NATO cấp cao tiết lộ 3 điều kiện để triển khai quân tới Ukraine

Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO, Giuseppe Cavo Dragone. Ảnh UATV

Các nhà lãnh đạo châu Âu đồng ý triển khai quân đội tới Ukraine nhưng chỉ trong những điều kiện cụ thể - điều này đã được nêu trong một cuộc phỏng vấn với Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO, Giuseppe Cavo Dragone, UATV đưa tin.

“Đầu tiên, phải có lệnh ngừng bắn tuyệt đối, được cả hai bên tôn trọng. Thứ hai, cần có một yêu cầu ủy nhiệm mạnh mẽ, tốt nhất là dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc. Thứ ba, đây phải là một lực lượng đa quốc gia đáng tin cậy, không chỉ bao gồm quân đội châu Âu và lực lượng này còn phải có đủ quân số để đảm bảo sự hiện diện đáng kể dọc theo toàn bộ biên giới Nga-Ukraine”, ông Dragone nhấn mạnh trong cuộc phỏng vấn.

Theo Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO, sự bảo đảm an ninh chính cho Ukraine sẽ vẫn là Lực lượng vũ trang nước này. Ông Dragone cho rằng, trong ba năm chiến tranh, nhờ khả năng phục hồi linh hoạt và sự hỗ trợ to lớn nhận được từ các đồng minh, Lực lượng vũ trang Ukraine đã đạt được hiệu quả chiến đấu cao và sức mạnh của họ đang tiếp tục được củng cố.

Ông Dragone nhấn mạnh rằng Ukraine sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ quan trọng từ một số quốc gia đồng minh dưới hình thức viện trợ vũ khí, đào tạo và hợp tác. Điều này sẽ cho phép Ukraine khôi phục các năng lực bị suy yếu do chiến tranh và tổ chức lại Lực lượng vũ trang của mình để cung cấp sự răn đe cần thiết nhằm ngăn chặn các mối đe dọa mới.

“Sau chiến tranh, chúng ta cần một nền hòa bình bền vững. Không thể có một Minsk-3 khác. Nga không được lợi dụng lệnh ngừng bắn để tập hợp lại và không bao giờ được cố gắng chiếm giữ một centimet đất nào của Ukraine nữa. Đó là lý do tại sao các đồng minh NATO đang cung cấp cho Ukraine sự hỗ trợ đáng kể như vậy. Điều này không chỉ quan trọng đối với an ninh của Ukraine mà còn đối với an ninh của toàn bộ châu Âu và thế giới”, Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO tuyên bố thêm.

Đặc biệt, ông Dragone cũng cảnh báo nếu Nga quyết định tấn công NATO, hậu quả sẽ rất thảm khốc. Lực lượng và khả năng của NATO vượt trội hơn nhiều so với Nga.