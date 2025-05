Vùng đất Trà Tân của Quảng Nam được xem là xã “chiến khu”, nơi đây có nhiều ông cha, anh hùng, liệt sĩ, nông dân đã ngã xuống để bảo vệ cả khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Và sau ngày giải phóng, Trà Tân đã trở thành vùng đất của toàn khu căn cư, hiện có hàng chục di tích, bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ, nông dân yêu nước.

Mãi khắc ghi chiến công bất diệt của các anh hùng nông dân…

P.V Dân Việt trở lại vùng căn cứ cách mạng xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, nơi đây cách đây 50 năm là một chiến khu đặc biệt ác liệt, nhưng thời bom đạn đã lùi xa 50 năm nay thay vào đó là những con đường nhựa bóng loáng, những công trình kiên cố, đời sống người dân nâng lên rõ rệt, từ nơi có gần 100% hộ nghèo sau giải phóng, nay chỉ còn vài chục hộ nghèo.

Trung tâm của xã Trà Tân cũng là đường vào khu di tích Nước Oa, nơi đặt Nhà bia di tích lịch sử Hội Nông dân giải phóng miền Trung - Tây Nguyên. Ảnh: T.H

Vui mừng nhất là đi đến đâu, hỏi bất kỳ người dân nào dù người già hay người trẻ vẫn nhớ mãi những chiến công, sự hy sinh thầm lặng của thế hệ cha ông đi trước cho mảnh đất Trà Tân nói riêng cả khu vực miền Trung - Tây Nguyên nói chung này, nhất là giai cấp nông dân, vì nơi đặc khu ủy này có Khu di tích giai cấp nông dân giải phóng miền Trung - Tây Nguyên.

Ông Nguyễn Để - Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Trà Tân chia sẻ về sự đổi thay của Trà Tân sau giải phóng. Ảnh: T.H

Ông Nguyễn Để - Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Trà Tân cho biết, Khu di tích lịch sử cách mạng Trung Trung Bộ - Nước Oa (còn gọi là Khu Di tích lịch sử Nước Oa) nằm trên địa bàn xã Trà Tân.

Đây là căn cứ địa cách mạng của Cơ quan Khu ủy khu V, Bộ Tư lệnh Quân khu V và các cơ quan ban ngành khu V trong kháng chiến chống Mỹ (giai đoạn 1960 - 1973). Thời điểm khó khăn nhất của chiến tranh, người dân nơi đây vẫn quyết tâm bám đất, giữ làng và nuôi cán bộ, chiến sỹ cách mạng. Ngày nay, vùng đất giàu truyền thống cách mạng này là điểm sáng trong phát triển kinh tế vùng miền núi tỉnh Quảng Nam.

Đầu cổng vào Nhà bia di tích lịch sử Hội Nông dân giải phóng miền Trung - Tây Nguyên tại xã Trà Tân. Ảnh: T.H

“Có thể nói, trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là sự ra đời và trực tiếp lãnh đạo của tổ chức Hội Nông dân giải phóng miền Trung - Tây nguyên vào ngày 21/4/1961 với hơn 20 cán bộ, bao gồm 13 tỉnh khu V thành lập tại Chiến khu Đỗ Xá, Nước Oa, xã Trà Tân, huyện Trà My, tỉnh Quảng Nam (nay là xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My).

Cũng từ đây, cùng với nông dân các tỉnh khu V, nông dân Quảng Nam đã đoàn kết một lòng, lao động, chiến đấu và phục vụ chiến đấu, với tinh thần “một tất không đi, một ly không rời” lớp lớp nông dân Quảng Nam đã cùng với nhân dân cả nước đánh bại tất cả các chiến lược chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam viết nên những trang sử vàng chói lọi chiến công...”, ông Nguyễn Để cho biết.

Khu Nhà bia di tích lịch sử Hội Nông dân tại khu căn cứ Nước Oa (huyện Bắc Trà My) như một món quà vô giá, có ý nghĩa chính trị sâu sắc, nơi đây được coi là cội nguồn, là mái ấm một thời của tổ chức Hội Nông dân

Ông Nguyễn Thế Anh - Bí thư Đảng ủy xã Trà Tân cho biết, ở Khu di tích Nước Oa có đặt Nhà bia di tích lịch sử Hội Nông dân giải phóng miền Trung - Tây Nguyên.

“Đây là công trình nhằm tưởng nhớ, mãi mãi tri ân các thế hệ cán bộ, hội viên nông dân đã có nhiều hy sinh công lao to lớn, những người lính áo vải đã hy sinh dũng cảm trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm.

Và là một công trình vô giá, có ý nghĩa chính trị sâu sắc, là cội nguồn, là mái ấm một thời của tổ chức Hội Nông dân. Và nơi đây còn được xem là chiếc cầu nối giữa quá khứ và hiện thực, là minh chứng hùng hồn của một thời oanh liệt mà quân dân Trà My đã đi qua, khắc ghi những mốc son lịch sử chói lọi của dân tộc Việt Nam...”, ông Nguyễn Thế Anh - Bí thư Đảng ủy xã Trà Tân chia sẻ.

…Tạo nên lòng dân vững chắc đưa Trà Tân khởi sắc

Anh Huỳnh Đỗ Thành Đạt (nhân viên chăm sóc cây xanh Khu di tích Nước Oa) chia sẻ: “Là thế hệ sinh ra và lớn lên khi chiến tranh đã lùi xa, đất nước hoàn toàn thống nhất, tuy không tận mắt chứng kiến thời khắc lịch sử khi quê hương giải phóng, nhưng qua những trang sách và qua những lời kể của các nhân chứng lịch sử.

Tượng Anh hùng áo vải Đại đế Quang Trung cỡi ngựa trong khuôn viên Nhà bia di tích ở Trà Tân. Ảnh: T.H

Đặc biệt, qua thực tế của hàng chục di tích ở Nước Oa thế hệ chúng tôi hiểu được sự hy sinh thầm lặng, sự vun đắp, dựng xây và sự cống hiến, hy sinh; là xương máu, mồ hôi, nước mắt của hàng vạn cán bộ, đảng viên, đồng bào để đất nước được giải phóng. Đây là minh chứng lịch sử vĩ đại nhất để lại cho thế hệ trẻ như chúng ta hôm nay.

Nhìn nhận sự vĩ đại đó, nên tôi góp một sức nhỏ của mình để làm đẹp cho khu di tích ở Nước Oa, đó là bổn phận của thế hệ trẻ của chúng tôi”.

Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cùng đông đảo cán bộ, lãnh thành một thời gắn bó với mảnh đất Trà Tân trong ngày kỷ niệm tại Khu Nhà bia di tích lịch sử Hội Nông dân tại khu căn cứ Nước Oa (huyện Bắc Trà My). Ảnh: T.H

Ông Nguyễn Thế Anh - Bí thư Đảng ủy xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My cho biết thêm, có thể nói, sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, đất nước hoàn toàn thống nhất, và sau ngày thành lập xã tháng 10 năm 1981, với địa thế là vùng căn cứ địa cách mạng, đời sống của nhân dân xã nhà đã nhanh chóng hồi sinh.

“Với truyền thống đoàn kết, cần cù trong lao động, kiên cường trong chiến đấu, 44 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Trà Tân đã từng bước vượt qua mọi khó khăn thử thách, xác định được những nhiệm vụ cụ thể, phù hợp cho từng thời kỳ và đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận.

Trà Tân là xã vùng thấp của huyện miền núi Bắc Trà My, cách trung tâm hành chính huyện 7km về hướng Tây, gồm có 3 thôn, tổng diện tích tự nhiên là 29,79km2, với dân số khoảng 2.856 người, 633 hộ, trong đó dân tộc thiểu số chiếm trên 50% dân số trên địa bàn xã; đời sống nhân dân chủ yếu là nông, lâm nghiệp, thương nghiệp buôn bán nhỏ lẻ; tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo còn cao, hiện còn 58 hộ nghèo, tỷ lệ 9,16%, còn 94 hộ cận nghèo, tỷ lệ 14,84%, đặc biệt 100% người dân ở xã Trà Tân được nhà nước hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế.

Về phát triển kinh tế, đã từng bước thực hiện có hiệu quả việc chuyển đổi cơ cấu phù hợp với lợi thế của địa bàn, tăng cường hiệu quả kinh tế rừng, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mở rộng chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, hệ thống điện thắp sáng, thông tin liên lạc, đường bê tông nông thôn, trường học các cấp, trạm y tế và các công trình văn hóa, thể thao được xây dựng khá quy mô.

Hệ thống chính trị có những bước đổi mới và thường xuyên vững mạnh. Phong trào xây dựng nông thôn mới thực hiện có hiệu quả và được nhân dân đồng tình hưởng ứng mạnh mẽ…”, ông Nguyễn Thế Anh cho biết.

Mới đây, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức hội thảo về việc đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Hội Nông dân Giải phóng Khu V. Ảnh: T.H

Chia sẻ với P.V, ông Bùi Viết Anh (61 tuổi, trú xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My, quê gốc Tam Kỳ) cho biết, cách đây 30 năm, sau ngày giải phóng ông là một trong nhiều giáo viên được điều động từ đồng bằng lên Trà My công tác, ngày đầu tiên đặt chân đến Trà My chỉ đi bộ, lội núi rừng, đời sống của nhân dân Trà Tân nói riêng và cả Trà My lúc bấy giờ nói chung là khó khăn cực kỳ.

“Dù là một giáo viên, ngoài việc dạy con chữ cho các em học sinh ra, tôi còn phải gồng gánh thêm việc chu cấp lương thực hằng ngày cho bản thân mình, vì lúc đó khổ lắm. Ngoài chuyện thiếu cái ăn ra, cực nhất là lúc có ai đau ốm, phải khiêng bệnh nhân băng rừng, lội suối hàng giờ đồng hồ mới tới được bệnh viện cấp cứu.

Nhưng đó là chuyện của những ngày trong và sau giải phóng, còn nay Trà Tân đã thay đổi rõ rệt, hiện tại hạ tầng giao thông, trường, trạm được đầu tư kiên cố. Không riêng gì vùng đất căn cứ cách mạng chuyển mình vươn lên trong bom đạn mà hiện đất nước của mình cũng đang chuyển mình rất là lớn, vì toàn bộ làm cho nhân dân, vì nhân dân phục vụ, đó mới là minh chứng cho sự phát triển của đất nước”, ông Bùi Viết Anh chia sẻ.

Ông Bùi Viết Anh (61 tuổi, trú xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My, quê gốc Tam Kỳ) chia sẻ với P.V Dân Việt về sự đổi thay của Trà Tân sau ngày giải phóng. Ảnh: T.H

Ông Nguyễn Để - Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Trà Tân chia sẻ thêm: “Sau ngày 30/4/1975, đất nước được hoàn toàn giải phóng, Đảng bộ, quân và dân xã Trà Tân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, chung lòng, nổ lực quyết tâm xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Nhất là việc kiến thiết các di tích đã tạo nên khu Di tích lịch sử Nước Oa hùng vĩ, kiên trung, và hạ tầng giao thông không ngừng được đầu tư nâng cấp, hệ thống điện thắp sáng, nước sinh hoạt được kéo về tận thôn làng, nhà sinh hoạt văn hóa truyền thống các dân tộc hình thành..., là minh chứng cho sức sống mới trên vùng quê cách mạng xã Trà Tân.

Nhờ vào đó với địa thế là vùng căn cứ địa cách mạng, đời sống của nhân dân xã nhà đã nhanh chóng hồi sinh”.

Nhiều mô hình kinh tế của người dân tại xã Trà Tân cho thu nhập cao, ổn định đời sống. Ảnh: CTV

Ông Trần Văn Dũng - Chủ tịch Hội Nông dân xã Trà Tân cho biết, để giúp Trà Tân ngày càng phát triển, nhà nước đã đầu tư mạnh việc mở đường dân sinh, xây dựng đập thủy lợi, khai hoang các cánh đồng lúa, xây dựng trường học, đưa điện về thắp sáng cho nhân dân… đã cho những kết quả tốt đem lại những hiệu quả thiết thực, hợp lòng dân.

“Hiện tại xã Trà Tân có nhiều mô hình chăn nuôi, kinh tế vườn phát triển rất tốt, như mô hình chăn nuôi tổng hợp của Ông Võ Bàng (thôn 3 xã Trà Tân), mỗi năm thu hoạch từ 250-300 triệu đồng đã trừ chi phí.

Mô hình trồng cây ăn quả tổng hợp của ông Nguyễn Đại Châu (thôn 1), với diện tích hơn 3ha. Mỗi năm thu hoạch từ 500-600 triệu đồng…”, ông Dũng chia sẻ.