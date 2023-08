Theo ông Moussa Bocar Thiam, Bộ trưởng Truyền thông Senegal, việc ngắt kết nối Internet di động là nhằm mục đích ngăn chặn sự lan truyền của "những thông điệp thù địch và lật đổ" của các thế lực gây bất ổn cho đất nước.

Ở nhiều quốc gia châu Phi, điện thoại thông minh là phương tiện truy cập Internet duy nhất của một số người. Động thái cắt Internet của chính phủ Senegal đã gây ảnh hưởng nặng nề đến đời sống người dân. Mất quyền truy cập vào hệ thống Internet di động, người dân không thể thực hiện giao dịch thanh toán cho các nhu cầu thiết yếu như thức ăn, nước uống.

Một tòa nhà đang được xây dựng tại quận Point E ở Dakar, Senegal. Ảnh: Bloomberg

Ông Bridget Andere, cố vấn chính sách cấp cao của tổ chức phi lợi nhuận ủng hộ quyền kỹ thuật số Access Now, cho biết: "Việc ngắt Internet là vi phạm các quyền cơ bản. Điều này đã ảnh hưởng đến sinh kế cũng như nguồn thu nhập của người dân, tác động tiêu cực đến nền kinh tế quốc gia".

Chủ sở hữu của một công ty công nghệ tài chính ở Dakar cho biết việc ngắt Internet đã làm gián đoạn hoạt động kinh doanh của ông. Công ty phần mềm thanh toán trực tuyến Wave Mobile Money cũng bị ảnh hưởng bởi việc mất Internet.

Maimouna Sow, một người làm kinh doanh ở Senegal, đã đến chợ để tìm mua sản phẩm cho khách hàng của mình. Tuy nhiên, khi cô muốn xác nhận lại với khách hàng thì nhận ra điện thoại bị mất kết nối với ứng dụng nhắn tin WhatsApp. "Tôi đứng giữa chợ và không thể liên lạc với khách", cô nói. "Thật là bực bội".

Snow cho biết cô thường thanh toán qua ví điện tử trên điện thoại di động của mình, từ mua đồ tạp hóa đến đổ xăng. Lúc này, người dân trong khu vực cô sống đang đổ xô đến các cây ATM để rút càng nhiều tiền mặt càng tốt.

Bên cạnh Senegal, trước đây cũng từng có một số nước chặn truy cập Internet. Trong đó, chính phủ Ethiopia đã hạn chế quyền truy cập vào một số trang web và Internet trong nhiều năm trong bối cảnh bất ổn ở khu vực Tigray. Vào đêm trước cuộc bầu cử tổng thống của Uganda năm 2021, sau khi Facebook gỡ bỏ một số tài khoản thân chính phủ, Internet đã bị đình chỉ. Năm 2019, Iran cắt quyền truy cập web sau khi giá nhiên liệu tăng vọt gây ra các cuộc biểu tình chết người.

Trong bối cảnh phức tạp ở Senegal, mạng xã hội TikTok đã trở thành cứu cánh cho việc cung cấp thông tin nhanh nhất đến người dân. Nhưng giờ đây, những người thường xuyên hoạt động trên mạng xã hội thấy mình như lạc khỏi đám đông. Do tầm ảnh hưởng lớn, nền tảng này thường xuyên gây tranh cãi, lọt vào tầm ngắm của các phong trào xã hội và chính trị. Các chính phủ ngày càng lo ngại về việc mạng xã hội kích động các cuộc biểu tình.

Theo Top10VPN, các lệnh cấm Internet năm ngoái đã gây thiệt hại 261 triệu USD trên khắp châu Phi, ảnh hưởng đến 132,2 triệu người dùng internet trong khu vực. Chính phủ Senegal cho biết chi phí ngắt Internet là rất nhỏ so với thiệt hại do các cuộc biểu tình bạo lực gây ra. Senegal đã nhiều lần lên án cả thiệt hại về người và vật chất do bạo loạn, đồng thời công bố kế hoạch thành lập một đơn vị cảnh sát chịu trách nhiệm bảo vệ tài sản công cộng.