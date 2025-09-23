Sạt lở núi, đá lăn xuống đường ở miền núi Quảng Ngãi vì mưa lớn kéo dài liên tục

Tuyến giao thông ở xã vùng biên bị sạt lở chia cắt

Chiều 23/9, thông tin từ chính quyền Mô Rai, mưa lớn kéo dài đã làm sạt lở nghiêm trọng tại 2 điểm (Km19 và Km20), Tỉnh lộ 674, đoạn đi qua địa bàn xã, gây chia cắt giao thông hoàn toàn.

Sạt lở gây chia cắt ở tuyến Tỉnh lộ 674, đoạn qua địa bàn xã Mô Rai.Ảnh: VT

Theo đó tại vị trí trên, hàng trăm m3 đất, đá cùng cây cối từ taluy dương tràn xuống, vùi lấp mặt đường, khiến giao thông tê liệt.

Hà Tĩnh: Sạt lở “nuốt chửng” bờ biển, hàng trăm hộ dân bất an khi vào mùa cao điểm bão

Đến trưa cùng ngày, tuyến đường vẫn ách tắc nên người dân không thể di chuyển; công tác quản lý, bảo vệ rừng của lực lượng chức năng cũng gặp nhiều khó khăn.

Đại diện chính quyền Mô Rai cho biết, Tỉnh lộ 674 dài 36 km, là tuyến đường huyết mạch nối xã biên giới Mô Rai với Sa Thầy.

Tình trạng sạt lở nêu trên dẫn đến người dân Sa Thầy muốn qua xã Mô Rai và ngược lại, phải đi vòng qua Tỉnh lộ 675 và Quốc lộ 14C, với quãng đường xa hơn khoảng 15 km.

Đá lăn trên tuyến Tỉnh lộ 627C, đoạn đi qua xã Đặng Thuỳ Trâm.Ảnh: ĐX

Hiện chính quyền xã Mô Rai đã khẩn cấp báo cáo Sở Xây dựng tỉnh, để sớm có phương án khắc phục, thông tuyến trong thời gian ngắn nhất.

Đá tảng lăn, rơi ở Tỉnh lộ 627C

Còn trên tuyến Tỉnh lộ 627C, đoạn từ trung tâm hành chính xã Đặng Thùy Trâm - thảo nguyên Bùi Hui, đại diện chính quyền sở tại cho biết nhiều ngày qua, trên đoạn tuyến này liên tục xuất hiện hàng chục điểm sạt lở, đá tảng đường kính từ 0,3 - 1m rơi xuống mặt đường, gây sụt lún nền, chắn ngang rãnh thoát nước.

Sạt lở vùi lấp đường ở tuyến Tỉnh lộ 674, đoạn qua địa bàn xã Mô Rai.Ảnh: VT

Phó chủ tịch UBND xã Đặng Thùy Trâm, ông Nguyễn Văn thông tin, trên đoạn tuyến này (từ UBND xã - thảo nguyên Bùi Hui), hiện có ít nhất 5 - 6 điểm đá tảng rơi xuống đường.

Theo đó chính quyền địa phương đã di dời một số khối đá, cắm biển cảnh báo, khuyến cáo người dân hạn chế lưu thông khi trời mưa.

Đá lăn trên tuyến Tỉnh lộ 627C, đoạn đi qua xã Đặng Thuỳ Trâm.Ảnh: ĐX

Đáng lo ngại hơn là hiện nhiều khối đá lớn trên taluy dương đã nứt gãy, đang nằm “chờ chực” mưa lớn để lăn xuống.

Trong khi đó địa hình nơi đây vốn hiểm trở, một bên đồi núi, một bên vực sâu, lại nhiều khúc cua gấp. Vào chiều tối, sương mù dày đặc khiến tầm nhìn bị hạn chế, nên nỗi lo đá rơi càng trở thành “ám ảnh” của người tham gia giao thông qua lại khu vực trên.

“Chúng tôi kiến nghị các cơ quan chức năng sớm khảo sát, xử lý những điểm đá lở, để đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên và người dân mỗi khi qua lại tuyến đường này”, ông Nguyễn Văn nói.

Đáng lo ngại hơn là hiện nhiều khối đá lớn trên taluy dương đã nứt gãy, đang nằm “chờ chực” mưa lớn để lăn xuống.Ảnh: ĐX

Cùng với Ba Tơ và Mô Rai, do ảnh hưởng của mưa lớn đã làm sạt lở tại xã Sơn Tây từ nhiều ngày qua, làm đất đá từ mái taluy dương sạt xuống mặt đường, đặc biệt tại khu vực dốc Ông Phó, tuyến Tỉnh lộ 623.

Song song phối hợp đơn vị quản lý đường bộ dọn dẹp đất đá, dựng rào chắn và cắm biển cảnh báo, UBND xã Sơn Tây đã có văn bản gửi Sở Xây dựng tỉnh đề nghị hỗ trợ xử lý khối lượng đất đá sạt lở, để bảo đảm giao thông và hạn chế nguy cơ đá rơi gây nguy hiểm cho người đi đường.

Tại các vị trí sạt lở, đá lăn chính quyền sở tại đã cắm biển cảnh báo cho người đi đường.Ảnh: ĐX

Trước tình hình trên, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức khảo sát 15 tuyến Quốc lộ, Tỉnh lộ và các tuyến đường do sở quản lý, đánh giá mức độ hư hỏng và xác định vị trí xung yếu, để có phương án và đề xuất phương án khắc phục, sửa chữa kịp thời.