Thứ ba, ngày 23/09/2025 14:53 GMT+7

Sạt lở núi, đá lăn xuống đường ở miền núi Quảng Ngãi vì mưa lớn kéo dài liên tục

Công Xuân - Văn Tùng Thứ ba, ngày 23/09/2025 14:53 GMT+7
Mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua tại một số khu vực miền núi Quảng Ngãi, đã gây sạt lở núi và làm đất đá từ taluy dương đổ ập xuống mặt đường…gây chia cắt giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây hoạ cho người qua lại.
Chia sẻ
Bình luận 3

Tuyến giao thông ở xã vùng biên bị sạt lở chia cắt

Chiều 23/9, thông tin từ chính quyền Mô Rai, mưa lớn kéo dài đã làm sạt lở nghiêm trọng tại 2 điểm (Km19 và Km20), Tỉnh lộ 674, đoạn đi qua địa bàn xã, gây chia cắt giao thông hoàn toàn.

Sạt lở gây chia cắt ở tuyến Tỉnh lộ 674, đoạn qua địa bàn xã Mô Rai.Ảnh: VT

Theo đó tại vị trí trên, hàng trăm m3 đất, đá cùng cây cối từ taluy dương tràn xuống, vùi lấp mặt đường, khiến giao thông tê liệt.

Hà Tĩnh: Sạt lở “nuốt chửng” bờ biển, hàng trăm hộ dân bất an khi vào mùa cao điểm bão

Đến trưa cùng ngày, tuyến đường vẫn ách tắc nên người dân không thể di chuyển; công tác quản lý, bảo vệ rừng của lực lượng chức năng cũng gặp nhiều khó khăn.

Đại diện chính quyền Mô Rai cho biết, Tỉnh lộ 674 dài 36 km, là tuyến đường huyết mạch nối xã biên giới Mô Rai với Sa Thầy.

Tình trạng sạt lở nêu trên dẫn đến người dân Sa Thầy muốn qua xã Mô Rai và ngược lại, phải đi vòng qua Tỉnh lộ 675 và Quốc lộ 14C, với quãng đường xa hơn khoảng 15 km.

Đá lăn trên tuyến Tỉnh lộ 627C, đoạn đi qua xã Đặng Thuỳ Trâm.Ảnh: ĐX

Hiện chính quyền xã Mô Rai đã khẩn cấp báo cáo Sở Xây dựng tỉnh, để sớm có phương án khắc phục, thông tuyến trong thời gian ngắn nhất.

Đá tảng lăn, rơi ở Tỉnh lộ 627C

Còn trên tuyến Tỉnh lộ 627C, đoạn từ trung tâm hành chính xã Đặng Thùy Trâm - thảo nguyên Bùi Hui, đại diện chính quyền sở tại cho biết nhiều ngày qua, trên đoạn tuyến này liên tục xuất hiện hàng chục điểm sạt lở, đá tảng đường kính từ 0,3 - 1m rơi xuống mặt đường, gây sụt lún nền, chắn ngang rãnh thoát nước.

Sạt lở vùi lấp đường ở tuyến Tỉnh lộ 674, đoạn qua địa bàn xã Mô Rai.Ảnh: VT

Phó chủ tịch UBND xã Đặng Thùy Trâm, ông Nguyễn Văn thông tin, trên đoạn tuyến này (từ UBND xã - thảo nguyên Bùi Hui), hiện có ít nhất 5 - 6 điểm đá tảng rơi xuống đường.

Theo đó chính quyền địa phương đã di dời một số khối đá, cắm biển cảnh báo, khuyến cáo người dân hạn chế lưu thông khi trời mưa.

Đá lăn trên tuyến Tỉnh lộ 627C, đoạn đi qua xã Đặng Thuỳ Trâm.Ảnh: ĐX

Đáng lo ngại hơn là hiện nhiều khối đá lớn trên taluy dương đã nứt gãy, đang nằm “chờ chực” mưa lớn để lăn xuống.

Trong khi đó địa hình nơi đây vốn hiểm trở, một bên đồi núi, một bên vực sâu, lại nhiều khúc cua gấp. Vào chiều tối, sương mù dày đặc khiến tầm nhìn bị hạn chế, nên nỗi lo đá rơi càng trở thành “ám ảnh” của người tham gia giao thông qua lại khu vực trên.

“Chúng tôi kiến nghị các cơ quan chức năng sớm khảo sát, xử lý những điểm đá lở, để đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên và người dân mỗi khi qua lại tuyến đường này”, ông Nguyễn Văn nói.

Đáng lo ngại hơn là hiện nhiều khối đá lớn trên taluy dương đã nứt gãy, đang nằm “chờ chực” mưa lớn để lăn xuống.Ảnh: ĐX

Cùng với Ba Tơ và Mô Rai, do ảnh hưởng của mưa lớn đã làm sạt lở tại xã Sơn Tây từ nhiều ngày qua, làm đất đá từ mái taluy dương sạt xuống mặt đường, đặc biệt tại khu vực dốc Ông Phó, tuyến Tỉnh lộ 623.

Song song phối hợp đơn vị quản lý đường bộ dọn dẹp đất đá, dựng rào chắn và cắm biển cảnh báo, UBND xã Sơn Tây đã có văn bản gửi Sở Xây dựng tỉnh đề nghị hỗ trợ xử lý khối lượng đất đá sạt lở, để bảo đảm giao thông và hạn chế nguy cơ đá rơi gây nguy hiểm cho người đi đường.

Tại các vị trí sạt lở, đá lăn chính quyền sở tại đã cắm biển cảnh báo cho người đi đường.Ảnh: ĐX

Trước tình hình trên, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức khảo sát 15 tuyến Quốc lộ, Tỉnh lộ và các tuyến đường do sở quản lý, đánh giá mức độ hư hỏng và xác định vị trí xung yếu, để có phương án và đề xuất phương án khắc phục, sửa chữa kịp thời.

Tham khảo thêm

Công trình 14 tỷ chống sạt lở núi Van Cà Vãi ở Quảng Ngãi hiện thế nào?

Công trình 14 tỷ chống sạt lở núi Van Cà Vãi ở Quảng Ngãi hiện thế nào?

Công bố tình huống khẩn cấp thiên tai khu vực nứt, sạt lở núi ở Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi

Công bố tình huống khẩn cấp thiên tai khu vực nứt, sạt lở núi ở Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi

Sạt lở 'núi rác' ở Đà Lạt vùi lấp cây cà phê của nông dân, nguy cơ ô nhiễm

Sạt lở "núi rác" ở Đà Lạt vùi lấp cây cà phê của nông dân, nguy cơ ô nhiễm

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin Cùng Chuyên Mục

Xem thêm

Tổng Bí thư Tô Lâm ủng hộ sáng kiến của Hội Nhà văn về 2 bộ học liệu quan trọng

Văn phòng Trung ương Đảng đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, bày tỏ sự ủng hộ và đánh giá rất cao đối với sáng kiến của Hội Nhà văn về 2 bộ học liệu quan trọng, đồng thời yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai nhanh chóng, bài bản hai bộ học liệu này.

Ban Bí thư điều động Thứ trưởng Bộ Tài chính làm Phó Bí thư Quảng Ninh, giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh

Tin tức
Ban Bí thư điều động Thứ trưởng Bộ Tài chính làm Phó Bí thư Quảng Ninh, giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh

Ông Nghiêm Xuân Thành làm Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

Tin tức
Ông Nghiêm Xuân Thành làm Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

Chủ tịch Đà Nẵng Phạm Đức Ấn: “Mỗi người dân là một chiến sĩ bảo vệ an ninh mạng”

Tin tức
Chủ tịch Đà Nẵng Phạm Đức Ấn: “Mỗi người dân là một chiến sĩ bảo vệ an ninh mạng”

Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ dự, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII

Tin tức
Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ dự, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII

Đọc thêm

Taxi công nghệ tông sập hàng rào, 'húc' thủng tường nhà dân ở TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Taxi công nghệ tông sập hàng rào, "húc" thủng tường nhà dân ở TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Chiếc taxi công nghệ di chuyển trên đường Nguyễn Công Khi, xã Hóc Môn, TP.HCM, bất ngờ mất lái, tông sập hàng rào rồi đâm thủng tường nhà dân.

Phản hồi chính thức của phía Sơn Tùng M-TP việc liên quan tới web cá độ
Văn hóa - Giải trí

Phản hồi chính thức của phía Sơn Tùng M-TP việc liên quan tới web cá độ

Văn hóa - Giải trí

Trao đổi với Dân Việt, phía ca sĩ Sơn Tùng M-TP khẳng định không có bất kỳ thỏa thuận hay hợp tác nào với thương hiệu cá độ.

The Privé giai đoạn 2: Biểu tượng an cư tinh hoa giữa trung tâm TP.HCM
Kinh tế

The Privé giai đoạn 2: Biểu tượng an cư tinh hoa giữa trung tâm TP.HCM

Kinh tế

Trong bối cảnh TP.HCM đang ngày càng trở thành điểm đến lý tưởng trên bản đồ kinh tế trong nước và khu vực, thành công của The Privé vừa qua cho thấy xu hướng lựa chọn bất động sản của giới thượng lưu.

Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao tinh thần tự lực, tự cường của BSR trong sản xuất nhiên liệu đặc chủng
Doanh nghiệp

Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao tinh thần tự lực, tự cường của BSR trong sản xuất nhiên liệu đặc chủng

Doanh nghiệp

Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có những lời động viên, đánh giá cao tinh thần chủ động, tự chủ, tự lực, tự cường của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) trong công tác nghiên cứu, sản xuất thành công nhiên liệu đặc chủng phục vụ quốc phòng - an ninh.

Tân Hiệp Phát tiếp tục triển khai chương trình “Cùng em vững bước tương lai” tổng trị giá 9 tỷ đồng tại TP.HCM
Giáo Dục

Tân Hiệp Phát tiếp tục triển khai chương trình “Cùng em vững bước tương lai” tổng trị giá 9 tỷ đồng tại TP.HCM

Giáo Dục

Được sự chấp thuận của Ban Giám đốc Công an TP.HCM, Ban Chuyên đề Công an TP.HCM cùng Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Tân Hiệp Phát đã ký kết thoả thuận hợp tác chương trình “Cùng em vững bước tương lai” và trao tiền bảo trợ học tập 9 tháng đầu năm cho con cán bộ chiến sĩ công an có hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM.

Đề xuất gây chú ý 'định danh người livestream bán hàng qua VNeID': Chuyên gia nêu góc nhìn bất ngờ
Thị trường

Đề xuất gây chú ý "định danh người livestream bán hàng qua VNeID": Chuyên gia nêu góc nhìn bất ngờ

Thị trường

Các chuyên gia cho rằng đề xuất định danh người livestream bán hàng qua VNeID là hướng đi đúng, nhưng không thể một sớm một chiều, cần vừa làm vừa điều chỉnh.

Tài liệu liên quan đến “bác sĩ tử thần” của Đức Quốc xã được giải mật như thế nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Tài liệu liên quan đến “bác sĩ tử thần” của Đức Quốc xã được giải mật như thế nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Ngày 22/6/1949, bác sĩ Josef Mengele (biệt danh “Thiên sứ của tử thần” vì đã giết hại hàng nghìn người và tiến hành các thí nghiệm kinh hoàng tại trại tập trung Auschwitz của Đức Quốc xã) nhập cảnh vào Buenos Aires (Argentina) bằng hộ chiếu giả dưới cái tên Helmut Gregor. Tài liệu về cuộc trốn chạy của tên trùm phát xít này đã được chính quyền Argentina giải mật chi tiết.

Ukraine có thể mất sự ủng hộ từ các đồng minh châu Âu vì một động thái của Mỹ
Điểm nóng

Ukraine có thể mất sự ủng hộ từ các đồng minh châu Âu vì một động thái của Mỹ

Điểm nóng

Ukraine có thể mất đi sự ủng hộ của một số đồng minh châu Âu do Mỹ cắt giảm viện trợ, Reuters đưa tin.

Danh sách 21 đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng
Tin tức

Danh sách 21 đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng

Tin tức

Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đã công bố danh sách 21 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.

Ngành chăn nuôi bò sữa trong nước phải 'dành lấy cơ hội thay vì để mất vào tay doanh nghiệp nước ngoài'
Nhà nông

Ngành chăn nuôi bò sữa trong nước phải "dành lấy cơ hội thay vì để mất vào tay doanh nghiệp nước ngoài"

Nhà nông

Đàn bò sữa trong nước giảm mạnh khiến tốc độ tăng trưởng sản lượng sữa tươi nguyên liệu cũng giảm nhanh, từ 17,7%/năm giai đoạn 2010-2015 xuống còn 6,7%/năm giai đoạn 2015-2020 và chỉ còn 3,4%/năm giai đoạn 2020-2024. Trong khi đó, nhập khẩu sữa và sản phẩm từ sữa năm 2024 trên 1,1 tỷ USD, tăng trên 32% so với năm 2016.

Đầu tư làm nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao được hỗ trợ 100% lãi suất khi vay vốn
Chuyển động Sài Gòn

Đầu tư làm nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao được hỗ trợ 100% lãi suất khi vay vốn

Chuyển động Sài Gòn

Doanh nghiệp, HTX khi đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp thuộc lĩnh vực ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM như làm nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao sẽ được hỗ trợ 100% lãi suất khi vay vốn.

Nữ GenZ từng du học, nay trồng cam quýt công nghệ cao, có kênh TikTok với lời chào ai nghe cũng mát dạ
Chuyển động Sài Gòn

Nữ GenZ từng du học, nay trồng cam quýt công nghệ cao, có kênh TikTok với lời chào ai nghe cũng mát dạ

Chuyển động Sài Gòn

Từng du học ở Hà Lan, nữ GenZ Lâm Thị Mỹ Tiên trở quê trồng cam quýt, gần dựng thương hiệu C-Farm. Cô nổi tiếng trên mạng xã hội với câu chào quen thuộc: "Chào mọi người, lại là em Tiên vườn cam đây".

5 năm chịu đựng đau đớn, dáng đi cong lệch, khó đi lại do điều trị sai cách
Xã hội

5 năm chịu đựng đau đớn, dáng đi cong lệch, khó đi lại do điều trị sai cách

Xã hội

Do tổn thương xương không được phát hiện và xử lý triệt để, bệnh nhân bị gãy lệch đầu dưới xương mác, khớp bàn chân dần bị vẹo, dáng đi cong lệch trong suốt 5 năm.

Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng: Phát triển kinh tế, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân
Bạn đọc

Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng: Phát triển kinh tế, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân

Bạn đọc

"Phát triển kinh tế chính là nền tảng quan trọng để củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số", Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Quản Minh Cường trả lời phỏng vấn Báo Điện tử Dân Việt.

Ấn tượng không gian trưng bày chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh
Tin tức

Ấn tượng không gian trưng bày chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh

Tin tức

Đây là hoạt động mở màn chuỗi các sự kiện chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đông Á Thanh Hoá báo tin vui cho HLV Kim Sang-sik về Doãn Ngọc Tân
Thể thao

Đông Á Thanh Hoá báo tin vui cho HLV Kim Sang-sik về Doãn Ngọc Tân

Thể thao

Đông Á Thanh Hoá vừa báo tin vui cho HLV Kim Sang-sik và ĐT Việt Nam về Doãn Ngọc Tân. Theo đó, tiền vệ 31 tuổi này đã có thể trở lại tập nhẹ cùng các đồng đội.

Bình “kiểm” lãnh 12 năm tù về 2 tội danh
Pháp luật

Bình “kiểm” lãnh 12 năm tù về 2 tội danh

Pháp luật

Bình "kiểm" bị TAND khu vực 7, TP.HCM tuyên phạt 12 năm tù về tội “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Nhà khoa học của nhà nông năm 2025 là người đầu tiên làm chủ công nghệ chiên chân không liên tục
Nhà nông

Nhà khoa học của nhà nông năm 2025 là người đầu tiên làm chủ công nghệ chiên chân không liên tục

Nhà nông

Sau chuyến công tác dài ngày ở Hà Giang, chúng tôi gặp được ThS Nguyễn Tiến Khương – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chế biến nông sản thực phẩm (Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch, Bộ Nông nghiệp và Môi trường). Dù vẫn còn mệt sau nhiều ngày công tác, nhưng ông vẫn nhiệt tình chia sẻ về hành trình đưa khoa học vào thực tiễn.

Đà Nẵng chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc cho dự án vành đai gần 500 tỷ
Kinh tế

Đà Nẵng chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc cho dự án vành đai gần 500 tỷ

Kinh tế

Dự án Đường vành đai phía Bắc TP Đà Nẵng trị giá 498 tỷ đồng đang bị “chặn” tiến độ bởi mặt bằng, mồ mả và đất nông nghiệp, khiến việc kết nối cầu Quảng Đà vẫn còn ngổn ngang.

Chuyên gia góp ý, tập hợp thành 1 bộ hiến kế tâm huyết trao tận tay lãnh đạo TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Chuyên gia góp ý, tập hợp thành 1 bộ hiến kế tâm huyết trao tận tay lãnh đạo TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

31 hiến kế tâm huyết, tiêu biểu của các nhà khoa học, chuyên gia trong và ngoài nước cùng lãnh đạo nhiều doanh nghiệp đã được tập hợp gửi đến lãnh đạo TP.HCM để vạch ra chiến lược phát triển ngành công thương TP.HCM giai đoạn tới.

4 điểm nghẽn kìm hãm logistics Việt Nam và định hướng đột phá từ chuyên gia
Kinh tế

4 điểm nghẽn kìm hãm logistics Việt Nam và định hướng đột phá từ chuyên gia

Kinh tế

Dù sở hữu tới 1,5 triệu xe tải đường bộ, nhiều hơn cả Thái Lan, nhưng khối lượng hàng hóa vận chuyển của Việt Nam chỉ bằng một nửa. Đây không chỉ là một con số mà chỉ ra vấn đề lớn hơn, ngành logistics thiếu sự kết nối, thiếu công nghệ và thiếu tư duy hợp tác.

Mang thai và sinh con một mình, tôi thầm cảm ơn chồng cũ vì đã bỏ rơi mình
Gia đình

Mang thai và sinh con một mình, tôi thầm cảm ơn chồng cũ vì đã bỏ rơi mình

Gia đình

Chồng tôi, người từng hứa sẽ nắm tay tôi đi hết cuộc đời, lạnh lùng nói: “Anh chưa sẵn sàng làm bố. Em muốn giữ thì giữ, anh không liên quan”.

Hé lộ vai diễn đặc biệt của NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Hoài Linh trong phim 'Chị ngã em nâng'
Văn hóa - Giải trí

Hé lộ vai diễn đặc biệt của NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Hoài Linh trong phim "Chị ngã em nâng"

Văn hóa - Giải trí

Mới đây, nhà sản xuất phim điện ảnh "Chị ngã em nâng" đã bất ngờ hé lộ những gương mặt gây chú ý trong phim gồm NSND Tạ Minh Tâm và NSƯT Hoài Linh.

Ba Lan đe dọa Nga ngay tại phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc
Điểm nóng

Ba Lan đe dọa Nga ngay tại phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

Điểm nóng

Ba Lan sẵn sàng bắn hạ máy bay Nga nếu chúng xâm nhập không phận Ba Lan, Ngoại trưởng Radosław Sikorski tuyên bố tại phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ). Buổi họp này được phát song trực tiếp trên trang website của LHQ.

Bắt tài xế xe đầu kéo sang Campuchia vận chuyển 800 bao đường cát về Việt Nam với tiền công 8 triệu đồng
Chuyển động Sài Gòn

Bắt tài xế xe đầu kéo sang Campuchia vận chuyển 800 bao đường cát về Việt Nam với tiền công 8 triệu đồng

Chuyển động Sài Gòn

Bùi Xuân Trọng, tài xế xe đầu kéo đã sang Campuchia vận chuyển 800 bao đường cát về Việt Nam với tiền công 8 triệu đồng bị cảnh sát bắt giữ.

Aitana Bonmati: Chiến thắng bệnh viêm màng não và biểu tượng mới của bóng đá nữ thế giới
Thể thao

Aitana Bonmati: Chiến thắng bệnh viêm màng não và biểu tượng mới của bóng đá nữ thế giới

Thể thao

Tiền vệ Aitana Bonmati vừa xuất sắc giành giành Quả bóng Vàng nữ 2025. Đây là lần thứ 3 liên tiếp, ngôi sao 27 tuổi có được vinh dự này.

Ông Trịnh Việt Hùng được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí Thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025 - 2030
Tin tức

Ông Trịnh Việt Hùng được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí Thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025 - 2030

Tin tức

Sáng 23/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ nhất đã khai mạc với nhiều nội dung quan trọng. Đại hội đã công bố quyết định chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chức danh Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh uỷ. Theo đó, ông Trịnh Việt Hùng được chỉ định giữ chức Bí Thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và Khánh Hòa
Tin tức

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và Khánh Hòa

Tin tức

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026.

Lão nông trồng xoài cát nổi tiếng Cần Giờ
Chuyển động Sài Gòn

Lão nông trồng xoài cát nổi tiếng Cần Giờ

Chuyển động Sài Gòn

Giữa vùng đất ven biển Cần Giờ nhiều gió mặn, ông Đoàn Thanh Tường (xã Cần Giờ, TP.HCM) đã biến vườn xoài cát gia đình thành mô hình VietGAP tiêu biểu, vừa làm giàu cho mình vừa lan tỏa cách làm mới đến cộng đồng.

Ông tiến sỹ ăn khỏe quê Hưng Yên, lúc qua đời vua nhà Mạc ban quan tài bằng đồng, vua nhà Minh cử quan phúng viếng
Nhà nông

Ông tiến sỹ ăn khỏe quê Hưng Yên, lúc qua đời vua nhà Mạc ban quan tài bằng đồng, vua nhà Minh cử quan phúng viếng

Nhà nông

Lê Như Hổ (1511-1581) người xóm Vông, xã Tiên Châu, huyện Tiên Lữ (sau này thuộc xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên), thi đỗ tiến sỹ khoa thi năm Tân Sửu (1541) đời Mạc Hiến Tông, làm quan đến chức Thượng thư bộ Binh. Khi ông mất được vua nhà Mạc ban cho một cái quan tài bằng đồng, vua Minh cũng sai quan sang phúng viếng.

Tin đọc nhiều

1

Động thái của Nga khiến châu Âu lo sợ

Động thái của Nga khiến châu Âu lo sợ

2

Tin chiều 21/9: Nguyễn Filip mất vị trí tại CLB CAHN vào tay thủ môn nội cao 1m85?

Tin chiều 21/9: Nguyễn Filip mất vị trí tại CLB CAHN vào tay thủ môn nội cao 1m85?

3

Văn khấn mùng 1 tháng 8 Âm lịch 2025 đầy đủ, chuẩn nhất, rước an, cầu lộc cho gia đình

Văn khấn mùng 1 tháng 8 Âm lịch 2025 đầy đủ, chuẩn nhất, rước an, cầu lộc cho gia đình

4

“ĐT Việt Nam triệu tập 3 cầu thủ nhập tịch gốc Brazil đấu Malaysia"

“ĐT Việt Nam triệu tập 3 cầu thủ nhập tịch gốc Brazil đấu Malaysia'

5

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh nói về chiến thắng của Đức Phúc: “Cảm giác lúc này của tôi rất lẫn lộn”

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh nói về chiến thắng của Đức Phúc: “Cảm giác lúc này của tôi rất lẫn lộn”