"Sốc" với hơn 31.000 bài thi khảo sát dưới 3 điểm, nhiều học sinh Hà Nội có nguy cơ trượt tốt nghiệp THPT

Thi khảo sát chất lượng lớp 11 và 12

Trao đổi với PV báo Dân Việt, cô Hồ Thị Xuân Thu, giáo viên Trường THPT Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội bày tỏ: "Mong sắp tới Bộ GDĐT sẽ làm đề phù hợp với năng lực học sinh, đừng đánh đố để học sinh mọi vùng miền vẫn thi đỗ tốt nghiệp được và có thể sử dụng để xét tuyển đại học".

Ý kiến trên được chia sẻ sau khi ông Hà Xuân Nhâm, Trưởng phòng Giáo dục trung học, Sở GDĐT Hà Nội công bố phổ điểm kết quả kỳ kiểm tra khảo sát chất lượng toàn thành phố năm học 2024 - 2025 của hơn 118.000 học sinh lớp 12.

Theo đó, kết quả kiểm tra khảo sát chất lượng toàn thành phố năm nay thấp hơn so với năm ngoái.

Ở khối 12, số điểm trung bình lớn nhất nằm trong khoảng 6-7 điểm với 105.903 thí sinh đạt được, chiếm 21,06%. Số điểm trên 8 có 35.914 bài thi đạt được, chiếm 7,73%. Số điểm 10 rất ít, chỉ có 389 bài thi đạt, chiếm tỷ lệ 0,08%.

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Ảnh: Tào Nga

Đáng chú ý, tỷ lệ bài thi có điểm dưới trung bình ở mức cao với 148.003 bài, chiếm 31,86%. Trong đó, có hơn 31.000 bài thi dưới 3 điểm, gần 5.000 bài thi từ 1 điểm trở xuống. Toán là môn thi có điểm dưới trung bình cao nhất với 51,69%. Tiếp đó là môn địa lý (51,42%), sinh học (50,41%). Tỷ lệ điểm dưới trung bình ở môn văn và môn tiếng Anh lần lượt là 34,03% và 31,32%.

Lý do được Sở GDĐT Hà Nội và nhiều giáo viên đưa ra là năm đầu tiên thi Tốt nghiệp THPT theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Nội dung thi, số môn thi và cấu trúc đề thi có nhiều thay đổi so với trước đây. Đề thi xuất hiện thêm các dạng câu hỏi trắc nghiệm mới như trắc nghiệm trả lời ngắn, trắc nghiệm lựa chọn đúng/sai. Cách tính điểm vì thế cũng có sự thay đổi so với các năm trước. Nội dung đề thi định hướng đánh giá năng lực tư duy của học sinh và có tính ứng dụng thực tiễn nhiều hơn.



Lãnh đạo Sở GDĐT Hà Nội cũng nêu nguy cơ trượt tốt nghiệp qua kết quả khảo sát này từ những bài thi đạt kết quả thấp, điểm 1 (điểm liệt) trở xuống. Với từng môn, kết quả đáng lo ngại nhất là môn văn, toán, vật lý, tiếng Anh. Tuy nhiên, đây chỉ là số học sinh đăng ký khảo sát, chưa hẳn là số sẽ đăng ký dự thi chính thức.

Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, số học sinh trượt tốt nghiệp là 205 em. Trong đó, tập trung chủ yếu ở trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên.

Năm 2025, Hà Nội dự kiến có khoảng 120.000 học sinh dự thi tốt nghiệp THPT. Ngoài ra, số thí sinh tự do vào khoảng 5.000, bao gồm nhiều chiến sĩ công an, quân đội vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự.



Các trường THPT dẫn đầu điểm khảo sát lớp 12

Cũng theo số liệu do Sở GDĐT Hà Nội cung cấp, dẫn đầu danh sách 10 trường THPT có điểm trung bình cộng kiểm tra khảo sát chất lượng toàn thành phố cao nhất là Trường THPT chuyên Chu Văn An với 7,53 điểm.

Đứng vị trí thứ 2 và thứ 3 lần lượt là Trường THPT Kim Liên (7,5) và Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (7,46).

Các vị trí tiếp theo trong danh sách lần lượt là: Nguyễn Tất Thành, chuyên Nguyễn Huệ, Yên Hòa, Lê Quý Đôn - Đống Đa, Nguyễn Thị Minh Khai, Quang Trung - Đống Đa và Lê Quý Đôn - Hà Đông.

Trong top 20 có thêm các trường THPT: Nguyễn Gia Thiều, Thăng Long, Việt Đức, Lương Thế Vinh, Nhân Chính, chuyên Sơn Tây, Liên Hà, Cao Bá Quát (Gia Lâm) và Ngọc Hồi.

Trong danh sách nói trên có 2 trường ngoài công lập là Nguyễn Tất Thành và Lương Thế Vinh.