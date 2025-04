Trao đổi với phóng viên Dân Việt, Thượng úy Lèo Văn Mạnh – Phó Trưởng Công an xã Chiềng Bôm, huyện Thuận Châu (Sơn La) cho biết: Vào hồi 7h30 ngày 26/4/2025, Công an xã Chiềng Bôm tiếp nhận tin bảo phát hiện 1 thi thể tại khu vực Huổi Co Dốm thuộc Bản Cún, xã Chiềng Bôm, huyện Thuận Châu (Sơn La) trong tình trạng nằm sắp, mặc áo màu xanh than dài tay, quần bò màu xám, chân đi ủng màu đỏ.

Thi thể đang phân hủy trong rừng. Ảnh: Công an Thuận Châu

Bên trái thi thể có 1 con dao quắm dài khoảng 70cm cả chuôi dao và 1 chai coca, bao tải và túi nilon màu trắng, tay đeo găng màu đen, trong túi quần phía trước bên phải có 1 đèn pin dạng chùm đầu màu xám.

Thi thể là nam giới, cao khoảng 1m60, đang bị phân hủy.

Cũng theo Phó Trưởng Công an xã Chiềng Bôm, thi thể được xác định là L V H, trú tại bản Cún, xã Chiềng Bôm, huyện Thuận Châu (Sơn La). Đến 12 giờ cùng ngày, thi thể đã được bàn giao về gia đình mai táng theo phong tục của địa phương.

Các lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.