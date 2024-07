Người bị sụp mí mắt lâu ngày do khó khăn trong việc nhìn, luôn phải ngước lên gây nên tình trạng cong vẹo cột sống, hay bị xơ các cơ quanh cổ. Theo thống kê của các nhà khoa học, có đến 19% các trường hợp sụp mí mắt đều bị suy giảm thị lực, với hơn 3.5% trường hợp kèm theo các triệu chứng lác, loạn thị, 63.1% người bệnh kèm nhược thị và các tật khúc xạ khác.

Trong nội dung bài viết này, chúng ta cùng tìm hiểu một dạng của sụp mí mắt - Sụp mí mắt vô căn để hiểu hơn về nó

Sụp mí mắt vô căn là gì?

Sụp mí mắt vô căn có nghĩa là không tìm được nguyên nhân (không có căn cứ). Thường tự nhiên bị sụp, hoặc sụp mí sau một đêm ngủ dậy. Đi khám, chụp chiếu, xét nghiệm thì não, thần kinh không thấy bất thường gì, không phát hiện bệnh lý liên quan gây sụp mí.

Bản chất thực của sụp mí vô căn

Sụp mí vô căn thực chất là do dây thần kinh số 3 bị liệt không điều khiển cơ nâng mí được nên mắt bị sụp.

Dây thần kinh số 3 là một trong 12 đôi dây thần kinh sọ não, đảm nhận chức năng vận động. Dây thần kinh số 3 xuất phát từ trung não vòng về phía trước đến thành ngoài các bộ phận xoang tĩnh mạch hàng, chuyển đến khe ổ mắt trên, tiến vào ổ mắt với nhánh trên và nhánh dưới.

Dây thần kinh số 3 là dây thần kinh vận nhãn chung, trong đó có vai trò điều khiển cơ nâng mí, giúp mắt được mở ra.

Do đó, dây thần kinh số 3 nếu bị tổn thương, liệt có thể làm giảm khả năng vận nhãn, chức năng đồng từ, đưa nhãn cầu vào trong, lên trên. Biểu hiện điển hình nhất của tình trạng liệt dây thần kinh số 3 là sụp mí mắt, thường sẽ phải dùng tay nâng mi lên để có thể quan sát rõ được.

Bên cạnh đó, một số hậu quả khác mà liệt dây thần kinh số 3 gây ra có thể kể đến như song thị (nhìn một thành hai), đau đầu, mỏi mắt, lác, đồng tử mở rộng nhưng ánh sáng tiếp nhận không lớn hơn.

Bác sĩ chuyên khoa Y học Cổ truyền: Phạm Thị Thu Hà.

Hiện nay, có rất nhiều phương pháp hỗ trợ và cải thiện tình trạng sụp mí như: phẫu thuật, châm cứu, bấm huyệt, massage,...Nhưng các phương pháp này không giúp đẩy lùi hoàn toàn tình trạng sụp mí, đặc biệt với những trường hợp sụp mí vô căn.

Phương pháp chữa trị sụp mí hiệu quả, an toàn, không biến chứng, được nhiều bệnh nhân lựa chọn, được giới chuyên môn đánh giá cao đó là phương pháp Đông y. Cơ chế phục hồi của Đông y là lấy việc xử lý gốc bệnh làm nền tảng. Sử dụng các vị thuốc thảo dược giúp tái tạo, nuôi dưỡng cơ và dây thần kinh bị tổn thương, nhờ đó giúp mắt phục hồi, mở to tròn tự nhiên.

