Tân binh người cao 1m87, trị giá 3,3 tỷ đồng của PVF-CAND có gì đặc biệt?

Tân binh Walber Motta của PVF-CAND có gì đặc biệt?

Sau khi chiêu mộ một loạt những bản hợp đồng chất lượng ở kỳ chuyển nhượng hè 2025, Thép xanh Nam Định đã tiến hành thanh lọc đội hình. Trong thông báo tối 4/8, đội bóng thành Nam đã chia tay 2 ngoại binh Joseph Mpande và Walber Mota. Ngay sau khi rời Thép xanh Nam Định, Walber Mota đã đạt được thỏa thuận gia nhập PVF-CAND để thi đấu tại V.League 2025/2026.

Walber Motta sinh ngày 12/6/1997, quốc tịch Brazil. Anh sở hữu chiều cao 1m87, thuận chân phải, thi đấu ở vị trí trung vệ với lối đá nhanh nhẹn và phán đoán tình huống tốt. Trước khi gia nhập Thép Xanh Nam Định, Walber Motta từng khoác áo các đội bóng tại quê nhà, thi đấu ở Serie A và Serie B như Atletico Paranaense, Cuiabá Esporte Clube, Grêmio Novorizontino, Água Santa Guarani… Trên chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt, Walber Mott hiện được định giá 125.000 euro (khoảng 3,3 tỷ đồng).

Walber Motta trong màu áo Thép xanh Nam Định. Ảnh: Thép xanh Nam Định.

Mùa vừa qua trong màu áo Thép xanh Nam Định, Walber Mota được đăng ký thi đấu ở sân chơi AFC Champions League Two. Trung vệ 28 tuổi người Brazil này ra sân 8 trận cho đội bóng thành Nam, không ghi được bàn thắng hay kiến tạo nào.

Tương tự như Walber Mota, Joseph Mpande cũng đạt được thỏa thuận gia nhập PVF-CAND sau khi rời Thép xanh Nam Định.

Joseph Mpande sinh ngày 12/3/1994 tại Kampala, Uganda và trưởng thành từ lò đào tạo CLB SC Villa. Năm 2011, anh bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp trong màu áo CLB Vipers. Sau đó, cây săn bàn này lần lượt khoác áo Horizon (2016–2017) và Hanthawady United (2018).

Năm 2018, Joseph Mpande sang Việt Nam thi đấu trong màu áo CLB Hải Phòng. Tháng 7/2024 tiền đạo người Uganda chuyển sang đầu quân cho Thép xanh Nam Định. Mùa giải vừa qua, anh có 20 lần ra sân trên mọi đấu trường, ghi 6 bàn thắng và thực hiện 2 pha kiến tạo cơ hội cho đồng đội lập công.

Theo thống kê của chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt, đến thời điểm này, Joseph Mpande đã có 119 lần ra sân ở V.League (thi đấu tổng cộng 10.514 phút), ghi 38 bàn và có 16 lần kiến tạo cơ hội cho đồng đội lập công.

Joseph Mpande sở hữu chiều cao 1m83. Ngoài vị trí tiền đạo cắm, anh còn có thể thi đấu trong vai trò tiền vệ trung tâm và trung vệ. Hiện anh được Transfermarkt định giá 300.000 euro.

Từ khi thi đấu ở Việt Nam, Joseph Mpande mới giành được 2 danh hiệu gồm Siêu cúp Quốc gia 2024 và V.League 2024/2025 cùng Thép xanh Nam Định.