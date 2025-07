Cùng dự có Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang; lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương; Bộ Tư lệnh Quân khu 9; các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; thân nhân các anh hùng, gia đình liệt sĩ và chức sắc tôn giáo…

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, cùng đoàn công tác và lãnh đạo, nhân dân tỉnh An Giang tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Phương Vũ

Tại buổi lễ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang đã tổ chức viếng, truy điệu và an táng 81 liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia và trong nước, được tìm kiếm, quy tập trong mùa khô 2024-2025 (trong đó, có 80 liệt sĩ an táng tại nghĩa trang và 1 liệt sĩ được người thân tiếp nhận, đón về quê an táng).

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú của Tổ quốc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh cho nền hòa bình, độc lập, thống nhất của Tổ quốc, hạnh phúc, ấm no của nhân dân và nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thắp hương tri ân, tưởng nhớ các liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia và trong nước, được tìm kiếm, quy tập trong mùa khô 2024-2025, tại lễ cải táng. Ảnh: Phương Vũ

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang, ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy An Giang hứa sẽ tiếp tục chăm lo những gia đình còn mang nỗi đau mất mát. Tiếp tục giữ gìn hòa bình mà các anh đã đánh đổi bằng máu xương. Tiếp tục nuôi dưỡng lý tưởng sống cao đẹp cho thế hệ trẻ hôm nay để lớp lớp thanh niên An Giang biết tự hào, biết tri ân, biết sống xứng đáng với sự hy sinh của biết bao thế hệ đi trước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã gặp mặt, tặng quà, động viên các Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Quân khu 9.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, với tinh thần "Thà hy sinh tất cả chứ không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ" như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, trải qua các cuộc chiến tranh vì độc lập, tự do, thống nhất của Tổ quốc, vì cuộc sống yên bình, ấm no, hạnh phúc của nhân dân, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả, đất nước ta đã có hơn 1,2 triệu liệt sĩ, trong đó hơn 300.000 Liệt sĩ vẫn chưa tìm được đầy đủ thông tin, 175.000 liệt sĩ chưa xác định được nơi hy sinh. Cả nước có khoảng 652.000 thương binh, 198.000 bệnh binh, hơn 132.000 Mẹ Việt Nam anh hùng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh dạo Quân khu 9, lãnh đạo tỉnh An Giang thực hiện nghi thức cải táng hài cốt liệt sĩ.

Cùng với đó, cả nước có hơn 300.000 người bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng vẫn còn nhiều hài cốt của các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vẫn nằm lại trên các chiến trường trước đây, cả ở trong nước và trên đất bạn. Biết bao gia đình vẫn ngày đêm mong ngóng thông tin về phần mộ, hài cốt của các anh, các chị để được đón về quê hương an táng trong lòng đất Mẹ.

Thủ tướng Chính phủ khẳng định, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm và xác định rõ là trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương và của cả hệ thống chính trị, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những người con ưu tú đã hy sinh, thể hiện đạo lý truyền thống "uống nước, nhớ nguồn", "đền ơn, đáp nghĩa" của dân tộc ta.

Trách nhiệm nặng nề nhưng cũng rất vinh quang và thiêng liêng này được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao cho Ban Chỉ đạo quốc gia 515, Bộ Quốc phòng, các cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của các đơn vị Quân đội thực hiện. Đây là công việc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện sự biết ơn và tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh anh dũng của các anh hùng, liệt sĩ vì độc lập, tự do của dân tộc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả, vì hòa bình, ổn định, phát triển trong khu vực Đông Nam Á.

Để thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, gia đình liệt sĩ trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo 515 các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; bám sát thực tiễn, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ; huy động tối đa các nguồn lực và sự tham gia của toàn xã hội, của cả hệ thống chính trị…

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các ngành, các cấp quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất và tinh thần của CBCS thực hiện nhiệm vụ quy tập; bảo đảm đầy đủ chế độ, chính sách; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có trách nhiệm cao, hiệu quả cụ thể, thành tích xuất sắc; tạo động lực để lực lượng tiếp tục vững bước trên hành trình nghĩa tình này…

Hiện nay, cả nước có 23 đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, thực hiện nhiệm vụ ở trong nước và trên địa bàn của Lào và Campuchia; trong đó các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Quân khu 9 được giao nhiệm vụ triển khai công tác trong nước và tại Campuchia.

Từ năm 2001 đến nay, các CBCS Quân khu 9, trong đó có các Đội K90, K91, K92, K93 đã tìm kiếm, quy tập được 11.533 hài cốt liệt sĩ (tại Campuchia là 8.188 hài cốt liệt sĩ, có 561 hài cốt liệt sĩ xác định được danh tính; trong nước là 3.345 hài cốt liệt sĩ, có 264 hài cốt liệt sĩ xác định được danh tính) để bàn giao về các địa phương trong cả nước tiến hành lễ truy điệu, an táng.