Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến gặp mặt đoàn diễu binh quân đội Nga, Trung Quốc, Lào, Campuchia

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng ghi nhận đoàn quân đội các nước đã vượt qua khó khăn về thời tiết, sự thay đổi về múi giờ, điều kiện sinh hoạt để nhanh chóng triển khai luyện tập, hợp luyện trong đội hình các khối diễu binh, diễu hành của Việt Nam.
Chiều 29/8, tại Học việt Viettel (Hà Nội), Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến,
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, gặp mặt, tặng quà 405 quân nhân các nước Nga, Trung Quốc,
Lào, Campuchia tham gia diễu binh, diễu hành dịp Đại lễ 2/9 (A80).
Trong 4 nước, đoàn quân đội Trung Quốc đến Việt Nam trưa 29/8. Các đoàn
Nga, Lào, Campuchia đã có mặt trước đó và tham gia các buổi tổng hợp luyện và
sơ duyệt tại Quảng trường Ba Đình.
Trong 4 đoàn quân đội các nước, quân nhân Nga có chiều cao nổi trội nhất.
Tại buổi gặp mặt, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến chào mừng sự tham gia của quân nhân các nước,
khẳng định sự tham gia của họ là biểu tượng cao đẹp của
tinh thần đoàn kết quốc tế vì mục tiêu hòa bình, hợp tác, hữu nghị và phát triển.
Bộ Quốc phòng Việt
Nam ghi nhận, đánh giá cao ý chí quyết tâm, nỗ lực luyện tập của cán bộ, chiến sĩ quân
đội các nước khi cố gắng, nỗ lực vượt qua những khó khăn về thời tiết, sức ép về thời gian,
sự thay đổi về múi giờ, điều kiện sinh hoạt để nhanh chóng triển khai luyện
tập, hợp luyện trong đội hình các khối diễu binh, diễu hành.
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến gặp gỡ, nói chuyện với quân nhân các nước.
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, ngay từ khi đặt chân đến Việt
Nam, các quân nhân nước ngoài
luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Lãnh đạo các cấp và các
tầng lớp nhân dân, được lan tỏa rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại
chúng, để lại những ấn tượng sâu sắc về sức mạnh, kỷ luật cũng như tính chuyên
nghiệp và chính quy.
“Với tinh thần đó, tôi tin tưởng chắc chắn rằng các
đồng chí và các bạn sẽ cùng với QĐND Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành
công của Lễ kỷ niệm 80 năm cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Việt Nam”, Thượng
tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định.
Một số hình ảnh Dân Việt ghi nhận:
Đoàn quân đội Trung Quốc gồm 120 thành viên, có chiều cao rất đồng đều, khoảng trên 1m80.
Đoàn Trung Quốc hạ cánh tại Nội Bài vào trưa 29/8, được bố trí sinh hoạt tại Học viện Viettel.
Các quân nhân Nga với đặc trưng người phương Tây, khác biệt so với quân nhân các nước.
Quân nhân Campuchia trong trang phục dã chiến.
Những người lính Quân đội Lào nhập cảnh qua khu vực Hà Tĩnh, là đoàn đầu tiên đến Việt Nam.
Các quân nhân Nga và Trung Quốc đều sẵn sàng cho Đại lễ ngày 2/9.
Tổng số có 405 quân nhân nước ngoài sẽ tham gia lễ diễu binh tại quảng trường Ba Đình.
