Chân dung nữ MC xinh đẹp từ Quân khu 7 thuyết minh dịp Đại lễ 2/9

Trong hội trường của Bộ Tư lệnh Pháo binh – Tên lửa (Hà Nội), tổ 10 quân nhân hằng ngày miệt mài luyện tập, chuẩn bị sẵn sàng cho nhiệm vụ MC trong Lễ diễu binh, diễu hành dịp Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80).

Để được dẫn chương trình trong dịp đại lễ, họ phải trải qua lựa chọn khắt khe từ toàn quân trong tháng 6 vừa qua và được tập trung luyện tập tại Hà Nội với lịch trình cao độ, không ngày nghỉ, không về thăm nhà.

Nữ Thiếu tá Trần Thị Ngọc Vũ, thành viên trong tổ MC thuyết minh tại đại lễ 2/9.

Tất cả cùng vượt qua khó khăn để giờ đây sẵn sàng đại diện cho các khối diễu binh, diễu hành trên quảng trường Ba Đình, cất lên tiếng nói tới người dân cả nước và bạn bè quốc tế.

Một MC trong tổ, Trần Thị Ngọc Vũ, Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp, công tác tại Nhà văn hóa, Phòng tuyên huấn, Cục Chính trị Quân khu 7. Cô sinh năm 1992, người gốc Quảng Nam và sinh sống tại TP.HCM.

Ngoài nhiệm vụ MC, tại đơn vị, Ngọc Vũ còn phụ trách dạy vũ đạo cho các chiến sĩ.

Vốn xuất thân là diễn viên múa nên thường ngày ở đơn vị, Ngọc Vũ ngoài đảm nhận vị trí MC dẫn chương trình còn giảng dạy các chiến sĩ về sinh hoạt vũ điệu tập thể.

Cô chia sẻ, bén duyên với “nghề” từ khi về Đoàn văn công làm việc và được mọi người giới thiệu rồi truyền thụ nên: “Mình học MC không qua trường lớp nhưng được học từ các anh chị”.

Sau một tháng luyện tập, Trần Thị Ngọc Vũ lên sân khấu dẫn lần đầu với sự hồi hộp, căng thẳng nhưng qua vài lần thành công, cô dần quen, trở thành MC của đơn vị và vừa qua, được dẫn trong dịp A50 (Kỷ niệm 50 năm Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước).

Giọng thuyết minh của Ngọc Vũ tại buổi Tổng hợp luyện tối 21/8.

Tuy có kinh nghiệm nhưng để được dẫn tại đại lễ A80 lần này, Ngọc Vũ cũng như mọi người, phải trải qua tuyển chọn gắt gao. Qua những sàng lọc bước đầu, toàn quân đưa ra khoảng 30 người, tiếp tục thi tuyển hồi tháng 6.

“Trước ban giám khảo là các thủ trưởng, mình vào đọc một cách bản năng với suy nghĩ, đọc rõ, hào sảng, vang, rền… đáp ứng tốt sẽ được tuyển” Vũ chia sẻ.

Ngọc Vũ và các thành viên trong tổ thuyết minh làm nhiệm vụ A80.

Kết quả, nữ Thiếu tá xinh đẹp này cùng 7 người khác “trúng tuyển” và được tập trung về Hà Nội từ 20/7 vừa qua. Tổ thuyết minh A80 sau đó được bổ sung thêm 2 người giọng Huế cùng 2 MC của Đài truyền hình Việt Nam, nâng tổng số lên 12 người.

Cường độ luyện tập của tổ thuyết minh rất cao, sáng họ sẽ luyện thanh 30 phút, bắt đầu từ 7h30 rồi tập đến 11h nghỉ. Chiều lại tập từ 14-16h, chưa kể trước các buổi sơ – tổng duyệt, sẽ phải tập thêm buổi tối.

“Cường độ làm việc cao nên ảnh hưởng giọng, hiện giọng của em đang “bạc một chút” vì tập nhiều”, Ngọc Vũ chia sẻ và thêm rằng, là người miền Nam không quen khí hậu Hà Nội nên nhiều lúc bị đau đầu, ốm nhẹ.

Ngọc Vũ luyện tập trong cabin thuyết minh tại quảng trường Ba Đình.

Chia sẻ về bí quyết giữ giọng của mình, nữ Thiếu tá cho rằng: “Trời phú mỗi người một chất giọng rồi mình tập luyện thêm, biết cách nhấn nhá, trường giọng hơn mới có độ hào sảng, trong sáng”.

Theo Ngọc Vũ, bản thân cô “nói chuyện hơi khàn một chút” nhưng vào đọc, hưng phấn hơn, giọng sẽ “bay hơn, thanh hơn”. Trước khi đọc, Vũ cùng đồng đội có thể xịt họng để không bị kéo đờm hoặc ho và cô còn ngậm quả kha tử để giọng trong trẻo.

Với tính chất công việc MC, Ngọc Vũ cho hay hầu như không uống nước lạnh hoặc có đá, chỉ uống nước ấm. Buổi chiều, cô chơi thể thao nhằm đảm bảo sức khỏe tốt nhất phục vụ đại lễ.

Chơi thể thao là một trong những cách giữ sức khỏe của nữ MC.

Để đọc diễn cảm hơn, Ngọc Vũ nghe thêm giọng thuyết minh dịp Quốc khánh 2/9 năm 2015 để: “Cảm nhận cô chú đọc như thế nào, mình học theo”.

Trong lúc tập luyện, Ngọc Vũ cùng đồng đội sẽ nắm bắt tông giọng của nhau để người sau không bị cao hơn hoặc trầm và đặc biệt với diễu binh, không được đọc tông trầm mà phải trong sáng, hào sảng. Qua luyện tập, các chỉ huy sẽ nghe và lựa chọn xem ai đọc cùng người nào.

Ngoài chất giọng trời phú, Ngọc Vũ cũng nổi bật với vẻ đẹp duyên dáng.

Nữ MC chia sẻ thêm, khi đọc thuyết minh cần tập trung cao độ, không bị phân tâm vào người xung quanh hay bất kỳ gì khác. “Lúc đọc thay phiên, mình hoàn thành xong phần của mình, đến phần của bạn nam đọc, mình tiếp tục coi, nhẩm phần của mình để có thể tiếp tục luôn. Khi đó, phải nhập tâm, không để ý người bên cạnh đọc những gì, chỉ tập trung nội dung của mình và chú ý xem kết thúc đoạn của người ta là mình bắt vào”.

Đặc biệt, để đọc diễn cảm nhất, Ngọc Vũ cho rằng cần hiểu về khối diễu binh, diễu hành mình phụ trách: “Bản thân mình xuất thân quân đội nên am hiểu các từ ngữ chuyên môn, thuật ngữ quân sự nên khi tiếp cận văn bản, mình đã cảm nhận được câu từ, đã hòa vào đó, đọc theo cảm nhận của mình, nhấn nhá câu chữ. Những thuật ngữ, truyền thống đơn vị, bản năng mình đã nghe, đã nhớ nên cố gắng truyền tải nội dung tốt nhất”.