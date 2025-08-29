Hình ảnh 120 quân nhân Trung Quốc đến Việt Nam tham gia diễu binh dịp Đại lễ 2/9

Trưa 29/8, tại Nhà ga quốc tế T2, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, diễn ra lễ đón 120 quân nhân Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc sang Việt Nam tham gia diễu binh, diễu hành dịp 2/9.

Các quân nhân Trung Quốc có chiều cao rất đồng đều, khoảng 1m80.

Sau lễ đón, đoàn di chuyển về nơi ăn nghỉ theo kế hoạch, sẵn sàng tập luyện, tham gia buổi tổng duyệt vào ngày 30/8 và thực hiện các hoạt động diễu binh, diễu hành trong đại lễ sắp tới.

Đến 15h chiều, đoàn quân nhân Trung Quốc có mặt tại Học viện Viettel, cùng đoàn quân đội Nga, Campuchia, Lào tập trung. Tất cả sẽ được Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chào mừng, tặng quà.

Như vậy đến nay, đã có 4 nước cử đoàn quân đội đến Việt Nam, tham dự lễ diễu binh, diễu hành.

Một số hình ảnh Dân Việt ghi nhận:

Các quân nhân Trung Quốc tập trung tại Học viện Viettel (Hà Nội).

Trước khi vào hàng ngũ, các quân nhân chỉnh trang phục cho nhau.

Dáng đứng nghiêm của các quân nhân Trung Quốc rất nổi bật, khác biệt quân nhân các nước khác.

So với quân nhân Nga, quân nhân Trung Quốc chỉ thấp hơn một chút nhưng chiều cao trong đội hình đồng đều hơn.

Lễ diễu binh dịp 2/9 năm nay có sự tham gia đầy đủ của các lực lượng không quân, lục quân, hải quân. Trong đó, khối hải quân sẽ diễu binh trên biển ở Khánh Hòa và được truyền hình trực tiếp về quảng trường Ba Đình (Hà Nội).

Khối diễu binh tại Ba Đình gồm hơn 16.000 người thuộc quân đội, công an, bố trí thành 43 khối đi, 18 khối đứng và chưa kể các khối diễu hành của các lực lượng dân sự.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên từ năm 1985, cuộc diễu binh, diễu hành có sự tham gia của các khí tài gồm 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng của quân đội và công an trong đó có nhiều khí tài hạng nặng như tên lửa Scud-B, xe tăng T90, xe bắc cầu, pháo tự hành, hệ thống phòng thủ bờ biển…