Tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung dính chấn thương, HLV Ninh Bình FC bức xúc

Tối 1/11, Ninh Bình FC bị Becamex TP.HCM cầm hoà 1-1 trên sân nhà trong khuôn khổ vòng 9 V.League 2025/2026.

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận, HLV Gerard Albadalejo của Ninh Bình FC tỏ rõ sự bức xúc khi đề cập tới chấn thương của tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung: “Hiện tôi chưa biết chính xác tình trạng ra sao, phải chờ bác sĩ kiểm tra. Nhưng cầu thủ của Becamex TP.HCM đã vào bóng rất nguy hiểm, khiến cầu thủ của chúng tôi bị rách ống chân, thậm chí chạm đến xương. Điều khiến tôi bất ngờ là tình huống đó không bị phạt thẻ đỏ. Trọng tài ban đầu còn không thổi phạt, phải xem lại VAR, và giờ cầu thủ của tôi phải nhập viện. Tôi thực sự không hiểu nổi”.



Trần Thành Trung dính chấn thương. Ảnh: Cao Oanh.

Nhà cầm quân này cũng nhấn mạnh rằng, điều khiến ông sốc nhất không chỉ là chấn thương của học trò, mà còn là cách xử lý của trọng tài: “Chúng tôi vẫn phải chờ thêm kết quả kiểm tra, nhưng điều làm tôi sốc nhất là trọng tài không rút thẻ trong pha bóng bạo lực như vậy. Việc này cần được nhắc đến, bởi tôi thấy quá khó hiểu”.

Trần Thành Trung được xem là một trong những nhân tố trẻ nổi bật của Ninh Bình FC ở mùa giải năm nay. Cầu thủ Việt kiều sinh năm 2005 có trận đấu thứ 2 liên tiếp được điền tên vào danh sách đá chính, và cũng đóng góp vào các bàn thắng. Với đợt triệu tập U23 Việt Nam tháng 11 chuẩn bị diễn ra, khả năng góp mặt của Trần Thành Trung bị bỏ ngỏ.

Khi được hỏi về ảnh hưởng của chấn thương này đến chiến thuật, HLV của Ninh Bình FC chia sẻ: “Trần Thành Trung mang lại cho chúng tôi sự cân bằng ở tuyến giữa và cả những tình huống như quả phạt đền. Khi một cầu thủ như cậu ấy rời sân vì chấn thương, đương nhiên mọi thứ bị ảnh hưởng”.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha cho biết thêm: “Tôi nghĩ trận này chúng tôi đáng lẽ phải thắng. Chúng tôi cần tăng thêm cường độ để ghi bàn thứ hai và giành trọn 3 điểm. Cuối cùng thì Becamex TP.HCM đã dùng những gì họ có, chiến đấu kiên cường và giành được 1 điểm. Tôi cho rằng trận này là một bài học. Cũng như khi chúng tôi vui vì chiến thắng, hôm nay không thể vui được. Toàn đội cần xem lại trận đấu, đánh giá và đưa ra những quyết định phù hợp”.

Hoàng Đức ghi bàn cho Ninh Bình FC. Ảnh: Cao Oanh.

“Có nhiều điều chúng tôi chưa thể giải quyết để kết thúc trận đấu. Tôi thật sự thấy xấu hổ vì không thể giành chiến thắng hôm nay. Chúng tôi đã kiểm soát được nhiều thời điểm, nhưng lại thiếu sự quyết đoán ở khâu cuối cùng”, HLV Gerard Albadalejo khẳng định.

Khi được hỏi về cuộc đua với CLB CAHN, HLV Gerard Albadalejo tiếp tục: “Họ còn một trận chưa đá, phải xem họ có thắng được không, đó là trận đấu trên sân của HAGL. Hiện tại họ đang có phong độ tốt, nhưng trong bóng đá không thể coi thường bất kỳ đối thủ nào. Không nên mặc định rằng CLB CAHN sẽ thắng các trận chưa đá. Hôm qua họ thắng nhờ một quả phạt đền rất gây tranh cãi.

Chúng tôi cứ đi từng trận, CLB CAHN đi con đường của họ, chúng tôi đi con đường của mình. Các đội khác cũng vậy, ai nấy đều phải tự viết câu chuyện riêng. Nhiệm vụ của chúng tôi là tập trung nhìn vào những gì Ninh Bình FC làm tốt và những gì cần cải thiện”.