Tin bão mới nhất: Áp thấp sau bão số 15 KOTO đã suy yếu thành vùng áp thấp, bão số 15 hầu như ít dịch chuyển

Tin bão mới nhất hôm nay về cơn bão số 15 KOTO

Theo bản tin bão mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 19 giờ ngày 29/11, vị trí tâm bão số 15 KOTO ở vào khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 112,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/h), giật cấp 11. Bão hầu như ít dịch chuyển.

Đến 13 giờ ngày 30/11, bão số 15 di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ khoảng 3km/h trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông, cách vùng bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk khoảng 340km về phía Đông.

Lúc này, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 9, giật cấp 11. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 cho vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông.

Tin bão mới nhất về bão số 15 KOTO, dự báo sẽ suy yếu thành vùng áp thấp khi đổ bộ đất liền. Ảnh: nchmf.

Đến 19 giờ ngày 1/12, bão số 15 di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 3km/h trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, cách vùng bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk khoảng 300km về phía Đông.

Cường độ bão tiếp tục suy yếu dần, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 cho vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông.

Đến 19 giờ ngày 2/12, bão số 15 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ 5km/h trên vùng biển ngoài khơi từ Gia Lai đến Khánh Hoà, cách bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk khoảng 200km về phía Đông.

Cường độ bão tiếp tục suy yếu dần, sức gió mạnh nhất cấp 7, giật cấp 9. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 cho vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Gia Lai đến Khánh Hoà.

Từ 72 đến 108 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 5-10km/h và cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

Cảnh báo tác động của bão số 15

Tin bão mới nhất hôm nay cũng cảnh báo, do tác động của bão số 15, vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 7; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11; sóng biển cao 3,0-5,0m, vùng gần tâm bão 5,0-7,0m; biển động rất mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Tin cuối cùng về áp thấp mới, đã suy yếu trên biển Đông

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều nay (29/11), áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên vùng biển phía Tây Nam khu vực Nam Biển Đông.

Hồi 16 giờ, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 5,3 độ Vĩ Bắc; 107,1 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/h).Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ 10-15km/h, suy yếu và tan dần.

Đây là tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới này.