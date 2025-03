Chồng chết bất thường, bắt nghi phạm là vợ và con gái

Ngày 17/3, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh này đã điều tra, làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng: Nguyễn Thị Gái (SN 1985) cùng con gái là L.N.H.Tr. (SN 2008) ở xã Đông Khê, TP.Thanh Hóa. Hai người được công an xác định là nghi phạm gây ra cái chết cho anh L.A.T. (SN 1980, chồng).

Nguyễn Thị Gái tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Thanh Hóa.

Theo đó, sáng 16/3, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Đông Khê phát hiện anh L.A.T. ở thôn Viên Khê 2, xã Đông Khê, TP.Thanh Hóa chết chưa rõ nguyên nhân tại nhà riêng. Trên vùng, đầu, mặt của nạn nhân có nhiều vết thương bất thường.

Nhận thấy đây là vụ việc có dấu hiệu tội phạm nên Công an xã Đông Khê đã báo cáo vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa để điều tra, xác minh.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các phòng nghiệp vụ nhanh chóng tiếp cận hiện trường để điều tra, làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau khoảng 24 giờ tập trung điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác định Nguyễn Thị Gái là vợ của nạn nhân và cháu L.N.H.Tr là con gái của nạn nhân chính là nghi phạm gây ra cái chết của anh L.A.T.

Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra.

Trưa 17/3, đại diện của Thẩm mỹ viện (TMV) Mailisa đã có buổi livestream nói về lý do khiến đoàn siêu xe vượt đèn đỏ ở Đà Nẵng.

Theo đại diện của TMV thì đây là tình huống không mong muốn của đoàn. Ngừơi đại diện này đưa ra lý do là khi xe dẫn đoàn đi qua vẫn đèn xanh, còn các đoàn siêu xe đi sau do tập trung vào việc lái và không để ý đến tín hiệu đèn giao thông nên đã xảy ra tình huống vượt đèn đỏ.

Người này còn cho biết thêm, sau khi nhận thức được hành vi sai phạm của mình và hoàn thành việc xử phạt với cơ quan chức năng.

Được biết, đoàn siêu xe này đến Đà Nẵng có lịch trình di chuyển trên nhiều tuyến đường nhưng không thuộc diện được CSGT dẫn đường hỗ trợ. Việc dừng, đậu đỗ tại một số vị trí để người dân tham quan, chụp ảnh, đơn vị có xin phép Sở Văn hóa-Thể thao để hoạt động.

Đại diện thẫm mỹ viện nói về việc đoàn siêu xe vượt đèn đỏ. Ảnh: Chụp màn hình.

Như Dân Việt đã đưa tin, ngày 16/3 dàn siêu xe này di chuyển trên đường Nguyễn Văn Linh, khi đến ngã tư giao nhau với đường Phan Châu Trinh thì đèn tín hiệu bắt đầu chuyển từ đèn xanh sang đèn đỏ.

Dù thấy đèn giao thông đã chuyển từ xanh sang đỏ, khi các phương tiện khác đều giảm tốc độ và dừng lại, tuy nhiên, dàn siêu xe này lại bất ngờ nối đuôi nhau vượt đèn đỏ khiến người dân bất ngờ.

Video: Dàn siêu xe nối đuôi vượt đèn đỏ ở TP.Đà Nẵng.

Được biết, dàn siêu xe này thường xuyên xuất hiện trong các video trên nền tảng mạng xã hội của Thẩm mỹ viện (TMV) Mailisa. Trong tài khoản Tiktok của TMV Mailisa, dàn siêu xe này cũng được đăng tải thể hiện đón đoàn của TMV khi xuống sân bay Đà Nẵng để tổ chức sự kiện tới đây.

Sáng 17/3, TAND TP Hà Nội bắt đầu xét xử 13 bị cáo trong vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) thuộc Bộ Thông tin Truyền thông (TTTT).

Trong vụ án, cơ quan tố tụng cáo buộc Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch AIC (đang bỏ trốn) cùng Nguyễn Trọng Đường, cựu Giám đốc VNCERT, cựu Phó vụ trưởng Kế hoạch Tài chính của Bộ TTTT và các đồng phạm có hành vi vi phạm đấu thầu khi mua sắm thiết bị tại VNCERT.

Bị cáo Nguyễn Trọng Đường, cựu Giám đốc VNCERT, cựu Phó vụ trưởng Kế hoạch Tài chính.

Nhóm bị cáo nâng giá thiết bị, dùng "quân xanh, quân đỏ" khi đấu thầu để Công ty AIC được trúng thầu với giá hơn 70 tỷ đồng. Mức giá này cao hơn thị trường, gây thiệt hại cho ngân sách hơn 17 tỷ đồng. Sau đó, phía AIC "cảm ơn" bị cáo Đường 1 tỷ đồng và vị Giám đốc giữ lại 200 triệu đồng, còn lại chia cho cấp dưới hoặc sử dụng hoạt động chung của đơn vị.

Tại tòa, bị cáo Nguyễn Trọng Đường thừa nhận hành vi vi phạm như cáo trạng quy kết nhưng xin trình bày thêm về "các chỉ đạo" của ông Trương Minh Tuấn (đang thụ án trong vụ Mobifone).

Theo bị cáo, giai đoạn trước đấu thầu, ông Trương Minh Tuấn giữ chức Bộ trưởng Bộ TTTT. Chính ông Tuấn giới thiệu Công ty AIC với Nguyễn Trọng Đường.

"Bộ trưởng nói AIC là đối tác của Bộ nên cần phối hợp. Bộ sẽ nhờ AIC xin kinh phí hoạt động và đổi lại, Bộ phải tạo điều kiện cho AIC", Nguyễn Trọng Đường khai. Ông Đường sau đó về nói với cấp dưới: "AIC là đối tác của Bộ trưởng".

Chủ tọa hỏi: "Nói như vậy có phải chỉ đạo để AIC trúng thầu không?". Bị cáo Đường trả lời: "Bảo là đối tác của Bộ trưởng, tôi nghĩ anh em cũng hiểu là phải tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu".

Ngoài trình bày như trên tại tòa, quá trình điều tra, Nguyễn Trọng Đường có lời khai thể hiện năm 2016, được Bộ trưởng khi đó là ông Trương Minh Tuấn chỉ đạo gặp ông Nguyễn Ngọc Duyên – khi đó là Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, hướng dẫn thủ tục để lập và triển khai Dự án.

Qua gặp gỡ, bị cáo Đường hiểu Công ty AIC sẽ là đơn vị cung cấp thiết bị cho Dự án nên chỉ đạo người trong VNCERT phối hợp cùng nhân viên AIC xây dựng danh mục trên cơ sở trang thiết bị hiện có với tổng mức dưới 100 tỷ đồng. Các phương án giá đầu ra và thiết bị hoàn chỉnh được xây dựng theo hướng "đảm bảo lợi nhuận cho Công ty AIC".

Ông Trương Minh Tuấn không ra tòa, nhưng tại giai đoạn điều tra cũng có lời khai thể hiện quen biết Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Tuy vậy, ông khẳng định không chỉ đạo Nguyễn Trọng Đường phối hợp với Vụ Kế hoạch Tài chính tạo điều kiện cho Công ty AIC tham gia xây dựng Dự án, đấu thầu rồi trúng thầu tại VNCERT.

Cơ quan điều tra cho rằng, dù Nguyễn Trọng Đường có lời khai về việc "hiểu ý" ông Trương Minh Tuấn chỉ đạo VNCERT cho Công ty AIC trúng thầu Dự án, nhưng không có tài liệu nào khác chứng minh. Do vậy, chưa đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự với ông Tuấn trong vụ án này.

Vụ án cũng có dấu hiệu vi phạm về phân bổ vốn cho Dự án. Việc này xảy ra trong giai đoạn phê duyệt Dự án, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và đấu thầu.

Tuy nhiên, đối tượng chính chỉ đạo triển khai trong giai đoạn làm thất thoát tài sản là Nguyễn Thị Thanh Nhàn vẫn đang bỏ trốn. Do vậy, cơ quan điều tra chưa thể làm rõ được có hay không hành vi "tiêu cực, chi phối" Bộ TTTT trong việc đề xuất xin vốn. Khi bắt được Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xác minh, làm rõ việc này.

Trong các vụ án liên quan Công ty AIC trước đó, nhiều cựu quan chức cũng có lời khai thể hiện doanh nghiệp này giúp "xin vốn Trung ương".

Như cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến có lời khai: "Nguyễn Thị Thanh Nhàn có mối quan hệ rộng với các lãnh đạo Trung ương và đã hỗ trợ tỉnh xin vốn nhiều dự án".

Cựu Chủ tịch Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh khai, tạo điều kiện cho AIC trúng thầu bởi: "Chủ trương của lãnh đạo tỉnh là ưu tiên những đơn vị đã hỗ trợ xin cấp vốn cho tỉnh. Họ sẽ được tạo điều kiện cho trúng thầu, tham gia thực hiện các gói thầu đã xin được cấp vốn".

Trong vụ án tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, cựu Bí thư Đồng Nai - ông Trần Đình Thành trình bày, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là người nhanh nhạy, thông minh và "có hiểu biết, kiến thức rộng; có quan hệ ở các địa phương và cơ quan Trung ương; quan hệ tốt với các đối tác nước ngoài". Khi dự án Bệnh viện Đồng Nai thiếu vốn, chính ông Thành đã nhờ bị cáo Nhàn "xin vốn" từ Trung ương.

Khoảng 13h40 ngày 17/3, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 2, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) làm nhiệm vụ tại đầu đường Hoàng Hoa Thám khu vực công viên Bách Thảo đã phát hiện ông Hoàng Đình C (sinh năm 1949, ở phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội) đạp xe đạp theo hướng Hoàng Hoa Thám đi đường Bưởi có biểu hiện say rượu (vi phạm nồng độ cồn) nên đã dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra nồng độ cồn ông C vi phạm mức 0,288 miligram/lít khí thở. Với vi phạm này ông C bị tạm giữ xe đạp và nộp phạt 300 nghìn đồng.

Trình bày với tổ công tác, ông C cho biết, do đi đám cưới nên có sử dụng khoảng 3 cốc bia. Đồng thời, với việc trình bày lý do vi phạm, ông C đã tự lên án bản thân nhận thức việc sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện dù là xe đạp hay xe máy đều gây nguy hiểm cho bản thân và xã hội.

Trước những người vi phạm, ông C thẳng thắn bày tỏ quan điểm trên và mong muốn việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nồng độ cồn của cơ quan công an phải mạnh mẽ hơn nữa, quyết liệt hơn nữa.

Cụ ông vi phạm nồng độ cồn bất ngờ lên án tác hại của rượu bia ngay tại chốt kiểm soát. Nguồn: SKĐS

Trực tiếp làm nhiệm vụ, thiếu tá Mai Xuân Tứ, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 2 - Tổ trưởng Tổ công tác cho biết, trong ca trực vào ngày cuối tuần vừa qua trên địa bàn quận Ba Đình đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở mức vượt kịch khung.

Điển hình vào tối thứ Sáu (14/3), trên đường Hoàng Hoa Thám đã phát hiện 4 trường hợp vi phạm vượt mức kịch khung 0,4 miligram/lít khí thở. Còn vào tối thứ Bảy (15/3) đã phát hiện 1 trường hợp vượt mức kịch khung hơn 2,5 lần (hơn 1,0 miligram/lít khí thở)… Hay trong ca trực trưa 17/3 đã phát hiện 2 trường hợp vi phạm nồng độ cồn - 1 đi xe đạp, 1 đi xe máy đều rơi vào trường hợp người cao tuổi…

"Ngoài việc xử lý nghiêm các lỗi vi phạm liên quan đến nồng độ cồn, các tổ công tác cũng tập trung xử lý mạnh việc học sinh vi phạm, qua đó triển khai việc phạt cả lỗi phụ huynh giao phương tiện cho con em chưa đến tuổi điều khiển", thiếu tá Mai Xuân Tứ nói.

Theo đó, trong khoảng thời gian từ 12h đến 13h30 ngày 17/3, cũng trên tuyến đường Hoàng Hoa Thám, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 2 đã xử phạt 7 trường hợp vi phạm liên quan đến học sinh.

Song song với xử lý vi phạm nồng độ cồn, lực lượng chức năng cũng tập trung xử lý đối tượng là học sinh vi phạm giao thông. Nguồn: SKĐS

Qua phân tích các trường hợp vi phạm đều là phụ huynh chủ quan chở con em phía sau không đội mũ bảo hiểm, có trường hợp nữ sinh lấy xe của ông nội đi học, nữ sinh điều khiển phương tiện chưa đăng ký… Ngoài ra, trong ca trực cũng xử lý 2 trường hợp sử dụng xe mô tô cũ nát "quá đát" chở hàng hóa cồng kềnh. Có trường hợp một xe máy cà tàng cõng tới nửa tấn xi măng bị phát hiện ngăn chặn kịp thời.

Khi phát hiện trường hợp vi phạm này, tổ công tác đã yêu cầu dỡ hàng hóa và tịch thu phương tiện do không đủ giấy tờ được phép lưu hành.

Thời gian tới, cùng với việc xử lý nghiêm xe ba gác tự dóng, xe cũ nát chở hàng cồng kềnh khu vực ngoại thành, Phòng Cảnh sát giao thông đã yêu cầu các đơn vị phụ trách các tuyến nội thành cũng kịp thời phát hiện, xử lý triệt để. Cùng với đó các hành vi vi phạm nồng độ cồn, vi phạm liên quan đến lứa tuổi học sinh cũng được xác định nằm trong 6 nhóm hành vi nguy hiểm tiềm ẩn tai nạn giao thông cũng được triển khai xử lý.

Trưa 17/3, đại diện Bệnh viện Nhân dân Gia Định, TP.HCM, cung cấp thông tin về diễn biến điều trị đối với nạn nhân bị thương nặng nhất trong vụ ô tô Mercedes lao vào 10 xe máy tại TP.Thủ Đức xảy ra chiều 16/3.

Theo thông tin từ bệnh viện, vào lúc 18h54 ngày 16/3, chị H.T.T.T. (sinh năm 1997, quê Đồng Nai) được chuyển đến từ Bệnh viện Quân dân y miền Đông trong tình trạng nguy kịch do chấn thương nghiêm trọng sau vụ tai nạn giao thông.

Khi nhập viện, bệnh nhân đã bất tỉnh, rơi vào trạng thái sốc đa chấn thương và mất máu nghiêm trọng. Các bác sĩ ghi nhận huyết áp và mạch khó đo, gãy hở khuỷu tay trái, vết thương ở khuỷu tay phải, biến dạng khớp háng và đùi trái, sưng tím vùng đùi và cẳng chân, cùng tình trạng mạch mu chân yếu.

Hiện trường vụ ô tô Mercedes tông 10 xe máy ở TP.Thủ Đức, TP.HCM khiến 1 người tử vong, nhiều người bị thương. Ảnh: Chinh Hoàng.

Ngay khi tiếp nhận, bệnh viện đã kích hoạt báo động đỏ, huy động đội ngũ chuyên khoa phối hợp cấp cứu, kiểm soát tình trạng chảy máu, tổn thương gan, khung chậu và thực hiện dẫn lưu màng phổi. Quá trình điều trị bao gồm hồi sức tích cực, truyền máu với tổng cộng 37 đơn vị, điều chỉnh rối loạn đông máu và dự phòng hạ thân nhiệt.

Tuy nhiên, dù được can thiệp y tế tối đa, bệnh nhân vẫn diễn tiến xấu do sốc nặng và tổn thương vùng chậu phức tạp. Đến hơn 5h sáng 17/3, chị T. không qua khỏi.

Trước đó, Công an TP.HCM đã tạm giữ bà Nguyễn Thị Thanh N. (sinh năm 1984, trú tại TP.Thủ Đức) để điều tra hành vi vi phạm quy định giao thông đường bộ.

Khoảng 17h15 ngày 16/3, bà N. điều khiển ô tô Mercedes di chuyển vào làn xe máy tại ngã tư Thủ Đức, phường Hiệp Phú, rồi bất ngờ tông vào 10 xe máy. Qua khám nghiệm hiện trường, công an xác định nữ tài xế có nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện.

Vụ tai nạn khiến nhiều người bị thương, phải nhập viện cấp cứu. Trong đó, chị H.T.T.T. là nạn nhân bị thương nặng nhất nhưng không qua khỏi do vết thương quá nghiêm trọng.

Sau khi bệnh nhân tử vong, lực lượng chức năng đã có mặt tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định để thực hiện các thủ tục pháp y, phục vụ công tác điều tra.