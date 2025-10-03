Tin nóng 3/10: 7 cầu thủ nhập tịch bất ngờ trở về ăn vạ Malaysia?

7 cầu thủ nhập tịch bất ngờ trở về "ăn vạ" Malaysia?

Vụ việc FIFA phạt nặng LĐBĐ Malaysia (FAM) và "treo giò" 12 tháng 7 cầu thủ nhập tịch vẫn đang nhận được sự quan tâm lớn. Mới đây, truyền thông Malaysia đưa tin tiền đạo Rodrigo Holgado cùng Gabriel Palmero, Facundo Garces và Imanol Machuca đã trở về Malaysia với hy vọng tìm ra hướng giải quyết về vụ việc nhập tịch trái phép.

Ngoài ra, 3 cầu thủ nhập tịch khác trong vụ việc gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel - những người thuộc biên chế CLB Johor Darul Ta’zim, hiện cũng vẫn ở lại Malaysia và liên tục có những liên hệ với FAM để giải quyết vụ việc.

Rodrigo Holgado đã trở lại Malaysia để giải quyết vụ việc. Ảnh: NST.

Một nguồn tin từ báo chí Indonesia cho hay, cả 7 cầu thủ nói trên đều tuần theo những hướng dẫn của FAM khi tiến hành nhập tịch Malaysia, trở thành công dân của nước này để khoác áo ĐT Malaysia, vì thế lúc này, khi bị FIFA treo giò 12 tháng, họ muốn một lời giải thích từ FAM, đồng thời muốn cơ quan bóng đá này chịu trách nhiệm về tương lai của họ.

Rashford được nghỉ ngơi trận Barcelona gặp Sevilla

Theo tờ SPORT (Tây Ban Nha), HLV Hansi Flick dự kiến sẽ thực hiện một số thay đổi trong đội hình xuất phát trong chuyến làm khách trên sân Ramon Sanchez Pizjuan của Sevilla tại La Liga vào cuối tuần này, sau khi các trụ cột phải cày ải về cả thể lực lẫn cảm xúc trong trận thua ngược PSG vừa qua.

Theo đó, Marcus Rashford, cầu thủ đã liên tục ra sân trong thời gian qua, có thể được cho nghỉ. HLV Flick cũng cân nhắc khả năng cho Pedri hoặc Frenkie De Jong nghỉ ngơi sau chuỗi trận thi đấu không ngừng nghỉ. Nếu một trong hai ngôi sao này được giữ sức, Marc Casado nhiều khả năng sẽ được trao cơ hội, nhất là khi anh đang dần khẳng định bản thân và đòi hỏi thêm phút thi đấu.

Ngoại binh SHB Đà Nẵng được triệu tập lên ĐT Togo dự vòng loại World Cup

Tiền đạo David Henen của CLB SHB Đà Nẵng vừa nhận được vinh dự lớn khi được triệu tập vào đội tuyển Togo tham dự vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi. Trong đợt tập trung tháng 10/2025, Henen sẽ cùng đội tuyển Togo tham gia hai trận đấu quan trọng gặp Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Sudan.

Theo thông tin từ CLB SHB Đà Nẵng, việc Henen góp mặt ở đấu trường quốc tế không chỉ là một vinh dự đối với bản thân cầu thủ này mà còn là niềm tự hào lớn cho đội bóng. Henen, sinh năm 1996, đã có những năm tháng thi đấu ở các CLB lớn tại châu Âu như Anderlecht (Bỉ), Monaco (Pháp), Olympiacos (Hy Lạp) và Everton (Anh), trước khi chọn thi đấu cho đội tuyển Togo. Sau khi chuyển sang châu Á, anh đã thi đấu tại Kazakhstan và gia nhập SHB Đà Nẵng ở V.League.

Henen sẽ lên tuyển Togo ở đợt triệu tập tháng 10.

Tại CLB SHB Đà Nẵng, Henen đóng vai trò quan trọng trên hàng công, với khả năng kết nối tốt cùng các đồng đội. Anh tạo được sự ăn ý với Milan Makaric, ngoại binh mới của SHB Đà Nẵng, người đã ghi dấu ấn tại Serbia và nhanh chóng chứng tỏ khả năng ghi bàn ấn tượng tại V.League. Makaric và Henen trở thành bộ đôi quan trọng trong chiến thuật tấn công của đội bóng sông Hàn.

Con trai Thiago Silva làm cậu bé nhặt bóng ở Chelsea

Một trong những cậu bé nhặt bóng trong chiến thắng 1-0 của Chelsea trước Benfica tại Champions League chính là Isago da Silva, con trai 16 tuổi của huyền thoại Thiago Silva.

Isago da Silva, một tài năng đang nổi lên tại học viện Chelsea, đã tham gia vào trận đấu quan trọng này, đồng thời đánh dấu sự trở lại đầy kịch tính của HLV Jose Mourinho tại sân Stamford Bridge.

Cha của Isago, Thiago Silva, đã cùng Chelsea giành chức vô địch Champions League vào năm 2021, và con trai cả của anh giờ đây đang tạo dấu ấn riêng tại The Blues.

HLV Fabio Cannavaro dẫn dắt ĐT Uzbekistan dự World Cup 2026

Theo Sky Italia, HLV Fabio Cannavaro đã đạt thỏa thuận dẫn dắt Uzbekistan đến hết World Cup 2026. Hai bên đã thống nhất mọi điều khoản và hợp đồng chính thức dự kiến sẽ được kí kết trong vòng 48 giờ tới.

Uzbekistan đã giành quyền tham dự VCK World Cup 2026 từ tháng 6, dưới sự dẫn dắt của HLV nội Timur Kapadze. Tuy nhiên, LĐBĐ Uzbekistan (UFA) chỉ coi ông Kapadze là phương án chữa cháy sau khi chia tay HLV Srecko Katanec hồi tháng 1.

HLV Fabio Cannavaro khi còn làm việc tại Trung Quốc.

Để hướng tới một kì World Cup thành công, Uzbekistan muốn bổ nhiệm một HLV tầm cỡ và họ đã chọn Cannavaro. Khi còn là cầu thủ, Cannavaro đã góp công đầu giúp Italia vô địch World Cup 2006 và cũng trong năm đó, ông giành Quả bóng Vàng châu Âu danh giá.

Cannavaro không lạ lẫm với bóng đá châu Á. Ông từng dẫn dắt CLB Guangzhou Evergrande của Trung Quốc rất thành công. Huyền thoại người Italia cũng từng ngồi ghế HLV ĐT Trung Quốc. Ở khu vực Trung Đông, Cannavaro từng dẫn dứt Al-Nassr của Saudi Arabia.