Đà Nẵng vào cao điểm chống bão số 10, biển neo thuyền, núi chặn sạt lở

Du khách liều mình leo vách đá cứu người phụ nữ đuối nước, dù vừa phẫu thuật
Ông Dương cho biết, vào khoảnh khắc đó ông không nghĩ đến hậu quả, điều duy nhất trong đầu là cứu người.
Chiều 27/9, tại Hà Nội, Lễ bế mạc Hội thao chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I đã diễn ra. Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam khóa X đã nhận Cúp đặc biệt và giao lưu với các VĐV đoạt giải bóng bàn tại Hội thao.