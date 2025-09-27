Thứ bảy, ngày 27/09/2025 21:20 GMT+7

Đà Nẵng vào cao điểm chống bão số 10, biển neo thuyền, núi chặn sạt lở

Ảnh hưởng bão số 10 khiến Đà Nẵng mưa lớn, ngư dân hối hả đưa tàu thuyền lên bờ, lực lượng chức năng căng mình hỗ trợ, còn miền núi khẩn cấp triển khai biện pháp phòng chống sạt lở để bảo đảm an toàn cho người dân.
Đà Nẵng vào cao điểm chống bão số 10

Ngày 27/9, ghi nhận của PV Dân Việt, ảnh hưởng của bão, Đà Nẵng có mưa lớn. Tại Cảng cá Thọ Quang, người dân hối hả đưa tàu thuyền lên bờ tránh bão.
Trước tình hình diễn biến phức tạp của bão số 10, Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng túc trực tại Cảng cá Thọ Quang để hỗ trợ, hướng dẫn bà con ngư dân chằng buộc phương tiện đảm bảo chắc chắn, tránh va đập khi bão vào, giảm tối đa thiệt hại cho nhân dân.
Ngư dân cẩu thuyền thúng lên bờ tránh bão.
Tính đến 5 giờ ngày 27/9, Đà Nẵng có 257 tàu, thuyền đánh cá với 3.816 lao động đang hoạt động trên biển. Hiện nay, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng đang tiếp tục theo dõi, liên lạc, thông báo kêu gọi, hướng dẫn các tàu cá, phương tiện đang hoạt động chủ động phòng tránh, di chuyển ra khỏi vùng ảnh hưởng của bão, có kế hoạch hành trình, sản xuất đảm bảo an toàn.
Tại dọc đường ven biển Đà Nẵng, người dân cũng cấp tập xúc cát chèn chống trước giờ bão đổ bộ.
Các hàng quán kinh doanh ven biển hối hả di dời tài sản để tránh bị sóng lớn đánh thiệt hại.
Ông Thành (phú phường Sơn Trà) chia sẻ: "Nghe nói bão này lớn nên ngay từ sớm tôi cùng gia đình kéo thúng đánh cá lên bờ để tránh bão. Hy vọng bão sẽ sớm tan và không gây thiệt hại gì".
Thuyền thúng được người dân đưa lên bờ ngay từ sớm.
Tại xã biên giới La Dêê, TP Đà Nẵng, lực lượng trực bão, thông báo các thôn triển khai các biện pháp phòng chống bão, tiến hành thông báo cho nhân dân không đi lại tuyến đường có nguy cơ sạt lở cao đã được địa phương xác định để đảm bảo an toàn, sẵn sàng đưa người dân vùng có nguy cơ sạt lỡ đến nơi trú ẩn an toàn nếu mưa lớn.
Lực lượng chức năng địa phương miền núi TP Đà Nẵng đang tập trung triển khai công tác hỗ trợ người dân ứng phó bão.
Công an xã A Vương, TP Đà Nẵng hướng dẫn người dân dùng nước đỗ vào canh nhựa chằng chống nhà cửa phòng chống bão.
Liên quan đến công tác phòng chống bão, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng yêu cầu Bộ đội Biên phòng chủ động đảm bảo an toàn tàu thuyền; các xã, phường, đơn vị thường xuyên, liên tục thông tin rộng rãi để người dân nắm bắt kịp thời tình hình bão. Các cơ quan, trường học cần chủ động chèn chống, bảo đảm an toàn thiết bị, vật tư và con người. "Không được chủ quan. Các ngành, đơn vị, địa phương phải nắm chắc chức năng, nhiệm vụ, triển khai công tác cụ thể, quyết liệt và kịp thời thông tin đến người dân để chủ động phòng chống bão", Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nói.

