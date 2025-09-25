Đà Nẵng dự kiến miễn toàn bộ phí, lệ phí khi làm thủ tục qua dịch vụ công trực tuyến

Ngày 25/9, Sở Tài chính TP Đà Nẵng cho biết, đã thông báo lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định mức thu phí, lệ phí 0 đồng đối với các thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến trên toàn địa bàn.

Theo dự thảo, 6 loại phí được miễn gồm: thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao; thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; thẩm định đề án khai thác, sử dụng mặt nước hoặc dưới đất; thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường.

5 loại lệ phí cũng được miễn gồm: đăng ký kinh doanh; cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; cấp giấy phép xây dựng; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất; và lệ phí hộ tịch.

Người dân làm thủ tục hành chính tại phường Hoà Xuân, TP Đà Nẵng. Ảnh: D.B

Ngoài ra, tại các xã, chính sách còn áp dụng cho phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất.

Trước đây, tỉnh Quảng Nam (cũ) đã triển khai chính sách tương tự từ năm 2024, trong khi TP Đà Nẵng (cũ) cũng từng có kế hoạch thực hiện. Sau khi sáp nhập, thành phố cần một nghị quyết mới để áp dụng thống nhất. Dự thảo cũng nêu rõ, khi nghị quyết được thông qua, nguồn thu phí của các cơ quan, đơn vị sẽ giảm, một số đơn vị có thể thiếu hụt kinh phí. Tuy nhiên, UBND thành phố cam kết ngân sách sẽ bố trí đủ để bảo đảm hoạt động và không phát sinh thêm biên chế, không ảnh hưởng đến điều kiện, năng lực thực hiện cũng như quyền lợi của người dân.

HĐND TP Đà Nẵng dự kiến xem xét và quyết nghị nội dung này tại kỳ họp thứ 3, khóa X, nhiệm kỳ 2021–2026.