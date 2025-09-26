Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Anh Tuấn: Đà Nẵng triển khai bài bản, chủ động trên mặt trận hội nhập

Ngày 26/9, UBND TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị “Đà Nẵng – Không gian mới, động lực mới, vươn mình hội nhập và phát triển” nhằm tổng kết công tác hội nhập quốc tế giai đoạn 2021–2025, định hướng 2025–2030, với sự tham dự của hơn 200 đại biểu là lãnh đạo Bộ Ngoại giao, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp và cán bộ đối ngoại thành phố.

Trong giai đoạn 2021–2025, công tác hội nhập quốc tế của Đà Nẵng đạt nhiều dấu ấn quan trọng. Đà Nẵng đã mở rộng quan hệ với 60 địa phương thuộc 24 quốc gia, ký kết 120 thỏa thuận hợp tác, đón hơn 3.000 đoàn quốc tế, trong đó có nhiều đoàn cấp cao. Đà Nẵng liên tiếp đăng cai các sự kiện lớn như Hội nghị Bộ trưởng Thông tin ASEAN, Gặp gỡ Đà Nẵng 2024, Diễn đàn các thành phố hữu nghị và hợp tác 2025, góp phần tăng cường hợp tác thực chất.

Hội nghị “Đà Nẵng – Không gian mới, động lực mới, vươn mình hội nhập và phát triển”.

Ngoại giao kinh tế được xác định là trụ cột khi thành phố đã cấp phép 288 dự án trong nước với tổng vốn hơn 208 nghìn tỷ đồng và 797 dự án FDI với tổng vốn hơn 1,07 tỷ USD. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 41 tỷ USD; tiếp nhận hơn 14.800 tỷ đồng vốn ODA và 1.432 tỷ đồng viện trợ phi chính phủ, tạo nguồn lực lớn cho y tế, môi trường và an sinh xã hội.

Trong lĩnh vực du lịch, thành phố đón 36 triệu lượt khách, trong đó có 11,7 triệu lượt quốc tế, qua các sự kiện nổi bật như Lễ hội Pháo hoa Quốc tế, IRONMAN 70.3, Năm Du lịch quốc gia, khẳng định thương hiệu điểm đến năng động và thân thiện.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Kỳ Minh khẳng định, dù gặp nhiều khó khăn, công tác hội nhập và hợp tác quốc tế đã góp phần quan trọng nâng cao vị thế Đà Nẵng trong khu vực và quốc tế. Giám đốc Sở Ngoại vụ Nguyễn Xuân Bình cũng nhấn mạnh, hội nhập quốc tế đã trở thành động lực để thành phố thu hút đầu tư, triển khai các sáng kiến lớn như Trung tâm tài chính quốc tế, Khu thương mại tự do, hợp tác về khoa học – công nghệ, giáo dục, y tế và du lịch.

Bước vào giai đoạn mới, Đà Nẵng xác định hội nhập quốc tế tiếp tục là động lực chiến lược phù hợp với Nghị quyết 59-NQ/TW của Bộ Chính trị. Thành phố hướng đến vai trò trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của miền Trung, phát triển Trung tâm tài chính quốc tế, Khu thương mại tự do, đồng thời quảng bá sâu rộng giá trị văn hóa của “Đà Nẵng mới” sau hợp nhất với Quảng Nam.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Năm định hướng then chốt được thành phố đề ra, gồm: Nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo để đón đầu xu hướng hợp tác và đầu tư; Lấy hội nhập kinh tế làm trọng tâm, tận dụng lợi thế hợp nhất để tạo động lực tăng trưởng mới; Đẩy mạnh liên kết vùng, phát huy vai trò cửa khẩu quốc tế Nam Giang – Đắc Tà Oọc; Tăng cường quảng bá văn hóa, tổ chức sự kiện quốc tế, xây dựng “cầu nối mềm” trong giao lưu nhân dân; Đặt người dân làm trung tâm hội nhập, mỗi công dân là một “đại sứ hội nhập” thông qua tinh thần thân thiện, chủ động trong hợp tác quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Anh Tuấn đánh giá, giai đoạn 2021-2025, Đà Nẵng đã chủ động triển khai công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế một cách bài bản, toàn diện, góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội của thành phố.

Dịp này, UBND TP Đà Nẵng đã trao bằng khen cho 18 tập thể và cá nhân trong và ngoài nước có đóng góp nổi bật cho công tác hội nhập giai đoạn 2021–2025.