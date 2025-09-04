Chủ đề nóng

Xóa bỏ độc quyền vàng miếng
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Nhà khoa học của nhà nông 2025
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Bão số 5 và mưa lớn ở miền Bắc
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước?
Việt Nam trong tôi
Tin tức
Thứ năm, ngày 04/09/2025 12:55 GMT+7

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể

+ aA -
Quỳnh Nguyễn Thứ năm, ngày 04/09/2025 12:55 GMT+7
Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tiếp thu ý kiến của các Ủy viên Bộ Chính trị, ý kiến góp ý hợp lý của các ban, bộ, ngành Trung ương để hoàn thiện các văn kiện và phương án nhân sự, tiếp tục chuẩn bị chu đáo để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Sáng 4/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương để cho ý kiến vào dự thảo văn kiện, phương án nhân sự cấp uỷ và công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương. Ảnh: TTXVN

Tại buổi làm việc, Bộ Chính trị đã nghe đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương báo cáo việc xây dựng dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự nhiệm kỳ 2025-2030, báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các ban, bộ, ngành Trung ương.

Nhìn chung, dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự được chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, khoa học, đúng các quy định và hướng dẫn của Trung ương; nội dung văn kiện đã quán triệt những tư tưởng, quan điểm lớn trong dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng và sát với tình hình thực tiễn của Đảng bộ.

Các Ủy viên Bộ Chính trị đều cơ bản tán thành với dự thảo các văn kiện trình Đại hội của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, cho ý kiến góp ý rất tâm huyết, trách nhiệm, sâu sắc để bổ sung, làm rõ thêm những kết quả nổi bật, những mặt còn hạn chế, đồng thời định hướng về phương hướng hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, cơ chế hoạt động trong tổ chức bộ máy mới và đặt ra những yêu cầu chiến lược đối với Đảng bộ, đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương trong giai đoạn mới, trong cơ chế Đảng lãnh đạo - Nhà nước quản lý - Nhân dân làm chủ.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh cần tiếp tục đổi mới toàn diện nội dung, phương thức lãnh đạo hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể theo hướng thực chất, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở, gần dân, sát dân, hiểu dân, phục vụ dân. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tiếp thu ý kiến của các Ủy viên Bộ Chính trị, ý kiến góp ý hợp lý của các ban, bộ, ngành Trung ương để hoàn thiện các văn kiện và phương án nhân sự, tiếp tục chuẩn bị chu đáo để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh trong nhiệm kỳ tới cần tập trung tổ chức thực hiện tốt một số nội dung: Tiếp tục đổi mới toàn diện nội dung, phương thức lãnh đạo hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể theo hướng thực chất, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở, gần dân, sát dân, hiểu dân, phục vụ dân; tiếp tục khẳng định và phát huy vai trò nòng cốt, trung tâm đoàn kết, tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội, khơi dậy, tập hợp, phát huy mọi nguồn lực, động lực, sức sáng tạo và tinh thần yêu nước của nhân dân, lan tỏa sức mạnh của nhân dân, những giá trị tốt đẹp trong xã hội để phát triển đất nước.

Bộ Chính trị cho ý kiến về văn kiện và phương án nhân sự trình Đại hội Đảng bộ 2 tỉnh

Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các cơ chế bảo đảm vận hành hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội, các hội quần chúng theo mô hình mới đồng bộ, thông suốt, hiệu quả từ Trung ương tới cơ sở bảo đảm yêu cầu "mô hình mới phải tốt hơn mô hình cũ."

Xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội, các hội quần chúng bản lĩnh, trí tuệ, có phẩm chất đạo đức, kỹ năng vận động quần chúng, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Chủ động tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đồng thời xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng trong các tổ chức, đoàn thể vững mạnh; nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội, bảo đảm vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp nhân dân; thúc đẩy cải cách hành chính, xây dựng chính quyền liêm chính, kiến tạo phát triển, phục vụ nhân dân.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành, kết nối, tương tác rộng rãi, hiệu quả với đoàn viên, hội viên và nhân dân; kết nối giữa Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể với cộng đồng, thúc đẩy dân chủ ở cơ sở.

Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí trong Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Trung ương. Ảnh:TTXVN

Đổi mới phương thức truyền thông, nâng cao hiệu quả định hướng dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững trận địa tư tưởng trong xã hội, chủ động phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch.

Chủ động tham gia giải quyết các vấn đề lớn của xã hội; khơi dậy mạnh mẽ phong trào đổi mới, sáng tạo trong nhân dân, thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tri thức, kinh tế số, kinh tế tư nhân...

Nâng cao chất lượng tham gia xây dựng và hoàn thiện thể chế, chủ động đề xuất, kiến nghị các chủ trương, chính sách, pháp luật sát thực tiễn, gắn kết "Ý Đảng" với "Lòng Dân".

Tích cực mở rộng hợp tác quốc tế, đối ngoại nhân dân, chủ động kết nối, hợp tác với các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nhằm huy động nguồn lực, phát huy vai trò, vị thế của đất nước trên trường quốc tế, lan tỏa hình ảnh, giá trị tốt đẹp của đất nước, con người Việt Nam ra thế giới, góp phần thúc đẩy hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững.

Tham khảo thêm

Chủ tịch Quốc hội lưu ý nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng trong tháng 9

Chủ tịch Quốc hội lưu ý nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng trong tháng 9

Thủ tướng bổ nhiệm 5 Thứ trưởng và lãnh đạo chủ chốt một số cơ quan

Thủ tướng bổ nhiệm 5 Thứ trưởng và lãnh đạo chủ chốt một số cơ quan

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu tạm dừng lắp đặt mới hệ thống camera

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa chỉ đạo tạm dừng việc đầu tư, lắp đặt mới hệ thống camera trên toàn thành phố.

Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ nghiên cứu tháo gỡ vướng mắc về chính quyền 2 cấp tại TP.HCM

Tin tức
Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ nghiên cứu tháo gỡ vướng mắc về chính quyền 2 cấp tại TP.HCM

Chân dung Bí thư Thành uỷ mới được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ

Tin tức
Chân dung Bí thư Thành uỷ mới được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ

Chân dung Mẹ Việt Nam Anh hùng ngồi cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm trong lễ diễu binh mừng Quốc khánh 2/9

Tin tức
Chân dung Mẹ Việt Nam Anh hùng ngồi cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm trong lễ diễu binh mừng Quốc khánh 2/9

Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam Phan Chí Hiếu lần thứ 3 được bổ nhiệm chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp

Tin tức
Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam Phan Chí Hiếu lần thứ 3 được bổ nhiệm chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp

Đọc thêm

Em gái Trấn Thành lần đầu đối đáp kịch tính cùng đàn chị
Văn hóa - Giải trí

Em gái Trấn Thành lần đầu đối đáp kịch tính cùng đàn chị

Văn hóa - Giải trí

Em gái Trấn Thành và Quốc Trường cùng trở lại màn ảnh rộng qua bộ phim tâm lý – hài tình cảm "Chị ngã em nâng", dự kiến khởi chiếu ngày 3/10/2025.

Cháy sân thượng công ty kiểm nghiệm thực phẩm ở TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Cháy sân thượng công ty kiểm nghiệm thực phẩm ở TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Một vụ cháy đã xảy ra tại một công ty hoạt động trong lĩnh vực kiểm nghiệm thực phẩm trên đường số 4, phường An Lạc (quận Bình Tân cũ), vào sáng 4/9.

Hà Nội: Cách chức Hiệu trưởng Trường Khương Hạ do có nhiều vi phạm
Bạn đọc

Hà Nội: Cách chức Hiệu trưởng Trường Khương Hạ do có nhiều vi phạm

Bạn đọc

Sở GD&ĐT Hà Nội thông báo kỷ luật cách chức Hiệu trưởng Trường liên cấp Khương Hạ (phường Khương Đình, Hà Nội). Trước đó, Báo Điện tử Dân Việt đã phản ánh việc giáo viên bị khấu trừ lương để ‘gánh’ sai phạm tài chính của Nhà trường.

Va chạm nghiêm trọng trên đường Phan Văn Hớn, hai người lớn tuổi bị thương nặng, giao thông ùn tắc
Chuyển động Sài Gòn

Va chạm nghiêm trọng trên đường Phan Văn Hớn, hai người lớn tuổi bị thương nặng, giao thông ùn tắc

Chuyển động Sài Gòn

Một vụ va chạm giữa ô tô và xe máy vào sáng 4/9 trên đường Phan Văn Hớn, đoạn gần Ngã tư Bà Điểm, xã Bà Điểm, khiến hai người lớn tuổi bị thương nặng và phải nhập viện cấp cứu.

Cựu Chủ tịch HĐQT và cựu Giám đốc Công ty Asanzo đã thực hiện hành vi trốn thuế, buôn lậu như thế nào?
Pháp luật

Cựu Chủ tịch HĐQT và cựu Giám đốc Công ty Asanzo đã thực hiện hành vi trốn thuế, buôn lậu như thế nào?

Pháp luật

Dưới sự chỉ đạo của Phạm Văn Tam, cựu Chủ tịch HĐQT và sự điều hành của Phạm Xuân Tình, cựu Giám đốc công ty, Asanzo đã mua linh kiện từ Công ty Trần Thoàn, sau đó thuê Công ty VTB gia công lắp ráp một phần để tạo ra thành phẩm là máy điều hòa nhiệt độ… Hai người này bị truy tố về tội “Buôn lậu” và “Trốn thuế”.

Đà Nẵng: Các chiến sĩ quân đội diễu binh hoàn thành nhiệm vụ, trở về trong vòng tay nhân dân
Đại đoàn kết dân tộc

Đà Nẵng: Các chiến sĩ quân đội diễu binh hoàn thành nhiệm vụ, trở về trong vòng tay nhân dân

Đại đoàn kết dân tộc

Sáng 4/9, tại Ga Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 phối hợp cùng lãnh đạo địa phương trang trọng tổ chức lễ đón hơn 600 cán bộ, chiến sĩ vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, trong không khí hân hoan, tự hào và thắm tình quân – dân.

'Trò cưng' của HLV Troussier bất ngờ đầu quân cho CLB Bắc Ninh
Thể thao

"Trò cưng" của HLV Troussier bất ngờ đầu quân cho CLB Bắc Ninh

Thể thao

Tiền vệ Nguyễn Thanh Khôi, cầu thủ từng được HLV Philippe Troussier đánh giá rất cao vừa gia nhập CLB Bắc Ninh và sẽ thi đấu tại giải hạng Nhất 2025/2026.

Ra mắt cuốn sách 80 năm đồng hành cùng đất nước!
Đời sống văn hóa

Ra mắt cuốn sách 80 năm đồng hành cùng đất nước!

Đời sống văn hóa

Cuốn sách “Đài Tiếng nói Việt Nam – 80 năm đồng hành cùng đất nước” là kết tinh tâm huyết và trí tuệ của nhiều thế hệ, là lời tri ân gửi tới những người gắn bó với “tiếng nói quốc gia” và hàng triệu công chúng đã luôn đồng hành, tin yêu.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: 'Lương cơ bản giáo viên sẽ tăng lên tới 5-7 triệu đồng/tháng, chưa tính phụ cấp'
Xã hội

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: "Lương cơ bản giáo viên sẽ tăng lên tới 5-7 triệu đồng/tháng, chưa tính phụ cấp"

Xã hội

Năm học 2025–2026 là sự kiện đặc biệt khi lần đầu tiên học sinh cả nước dự lễ khai giảng thống nhất toàn ngành, đồng thời mở đầu cho việc triển khai nhiều chủ trương, chính sách lớn. Trao đổi với PV báo Dân Việt, Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn đã có những chia sẻ trước ngày lễ quan trọng này.

'Lưỡng quốc tướng quân' Nguyễn Sơn rèn bộ đội như thế nào?
Đông Tây - Kim Cổ

"Lưỡng quốc tướng quân" Nguyễn Sơn rèn bộ đội như thế nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Tháng 12/1946, Trường Võ bị Trần Quốc Tuấn, tiền thân của Trường Sĩ quan Lục quân 1 ngày nay, đóng quân ở thị xã Sơn Tây (Hà Tây, nay thuộc Hà Nội). Đồng chí Nguyễn Sơn (sau này, ông được cả Việt Nam và Trung Quốc phong quân hàm cấp tướng nên còn được gọi là “Lưỡng quốc tướng quân”) về làm hiệu trưởng, thay đồng chí Hoàng Đạo Thúy được điều động về Bộ Quốc phòng.

Bé gái 7 tuổi song ca cùng Mỹ Tâm trong đại lễ A80: Phương Mỹ Chi đón về khách sạn, 3 giờ chiều mới được về nhà
Văn hóa - Giải trí

Bé gái 7 tuổi song ca cùng Mỹ Tâm trong đại lễ A80: Phương Mỹ Chi đón về khách sạn, 3 giờ chiều mới được về nhà

Văn hóa - Giải trí

Bố của bé gái 7 tuổi song ca cùng Mỹ Tâm trong đại lễ A80 chia sẻ, sau màn biểu diễn trên Quảng trường Ba Đình, con ở với Phương Mỹ Chi đến 3h chiều.

Loại thịt được ví bổ như nhân sâm, nhiều dưỡng chất, ít cholesterol, đem nướng theo cách này ngon tuyệt
Gia đình

Loại thịt được ví bổ như nhân sâm, nhiều dưỡng chất, ít cholesterol, đem nướng theo cách này ngon tuyệt
5

Gia đình

Loại thịt này được ví như nhân sâm của người nghèo vì có giá trị dinh dưỡng cao, dùng để bồi bổ sức khoẻ với hàm lượng dưỡng chất dồi dào và ít cholesterol

Công an Hà Nội giải cứu nam thanh niên khỏi kịch bản lừa đảo “bắt cóc online” tinh vi
Pháp luật

Công an Hà Nội giải cứu nam thanh niên khỏi kịch bản lừa đảo “bắt cóc online” tinh vi

Pháp luật

Được công an giải cứu, nam thanh niên ở Hà Nội kể đã nhận cuộc gọi qua Zalo từ tài khoản lạ, tự xưng là “cán bộ công an”. Nhóm này gửi hình ảnh người bị còng tay, ma túy… rồi cáo buộc thanh niên này liên quan đến đường dây lừa đảo xuyên quốc gia...

Hòa U23 Lào, U23 Indonesia bị CĐV Đông Nam Á công kích
Thể thao

Hòa U23 Lào, U23 Indonesia bị CĐV Đông Nam Á công kích

Thể thao

Sau trận hoà không bàn thắng với U23 Lào tại bảng J vòng loại giải U23 châu Á 2026, U23 Indonesia đã gặp phải rất nhiều lời chỉ trích từ các CĐV bóng đá Đông Nam Á.

Đà Nẵng sau sáp nhập: Người dân phản ánh bất tiện, cải cách thủ tục hành chính có kịp thời?
Tin tức

Đà Nẵng sau sáp nhập: Người dân phản ánh bất tiện, cải cách thủ tục hành chính có kịp thời?

Tin tức

Sở Nội vụ TP Đà Nẵng cho biết đã ghi nhận ý kiến cử tri về những bất tiện trong đi lại, giải quyết thủ tục hành chính sau khi sáp nhập theo mô hình chính quyền 2 cấp, đồng thời khẳng định thành phố đang triển khai lộ trình cải cách, cho phép người dân nộp hồ sơ và nhận kết quả tại bất kỳ Bộ phận Một cửa nào, không phụ thuộc địa giới hành chính.

Đặc quyền cho giới tinh hoa tại Newtown Diamond bên bờ biển Đà Nẵng
Doanh nghiệp

Đặc quyền cho giới tinh hoa tại Newtown Diamond bên bờ biển Đà Nẵng

Doanh nghiệp

Lựa chọn căn hộ tại Newtown Diamond bên bờ biển Mỹ Khê, tầng lớp tinh hoa vừa được tận hưởng một không gian sống đẳng cấp, vừa sở hữu một tài sản có giá trị bền vững, dài lâu.

Trứng gà bất ngờ tăng giá 'cái vù', nông dân, HTX nuôi gà đẻ ở Hà Tĩnh thở phào nhẹ nhõm sau thời gian 'bí bách'
Nhà nông

Trứng gà bất ngờ tăng giá "cái vù", nông dân, HTX nuôi gà đẻ ở Hà Tĩnh thở phào nhẹ nhõm sau thời gian "bí bách"

Nhà nông

Sau một thời gian dài "bí bách" bởi giá trứng gà rớt "vô tội vạ", gần đây, nông dân, HTX nuôi gà đẻ ở tỉnh Hà Tĩnh thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng thua lỗ. Giá trứng gà trên thị trường đã tăng trở lại, khiến nhiều hộ nông dân chăn nuôi ở Hà Tĩnh phấn khởi.

Ông Zelensky bất ngờ thừa nhận khả năng xảy ra kịch bản Triều Tiên tại Ukraine
Thế giới

Ông Zelensky bất ngờ thừa nhận khả năng xảy ra kịch bản Triều Tiên tại Ukraine

Thế giới

Tổng thống Volodymyr Zelensky tin rằng một kịch bản tương tự như của Hàn Quốc, trong đó không có hiệp ước hòa bình thực sự nào được ký kết vào cuối Chiến tranh Triều Tiên nhưng đất nước vẫn phát triển thịnh vượng, có thể xảy ra ở Ukraine.

Sẽ cung cấp thông tin về tình hình hoạt động của doanh nghiệp thuộc Bộ Công an cho báo chí
Tin tức

Sẽ cung cấp thông tin về tình hình hoạt động của doanh nghiệp thuộc Bộ Công an cho báo chí

Tin tức

Dự thảo Thông tư của Bộ Công an về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí đã bổ sung nội dung cung cấp thông tin tình hình sản xuất, kinh doanh hoặc tình hình hoạt động của doanh nghiệp thuộc Bộ Công an theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật khác có liên quan...

Thời tiết lễ khai giảng năm học 2025-2026 ở 34 tỉnh thành: Phụ huynh, học sinh lưu ý
Xã hội

Thời tiết lễ khai giảng năm học 2025-2026 ở 34 tỉnh thành: Phụ huynh, học sinh lưu ý

Xã hội

Theo dự báo thời tiết, khai giảng năm học mới ngày 5/9 - có nơi ngày nắng, mưa vào chiều tối, tuy nhiên cũng có nơi có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Phụ huynh lưu ý thời tiết ở khu vực để chuẩn bị tốt nhất cho con trong ngày khai trường.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo cấp Vụ, Cục
Tin tức

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo cấp Vụ, Cục

Tin tức

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã ký các quyết định bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Khoa giáo - Văn xã, lãnh đạo Cục Quản trị- Tài vụ.

Ngôi nhà 60 m2 'ngập' trong không gian xanh giữa thiên nhiên Đà Lạt
Nhà đất

Ngôi nhà 60 m2 'ngập' trong không gian xanh giữa thiên nhiên Đà Lạt

Nhà đất

Ngôi nhà 60 m2 trên khu đất 145 m2 ở Đà Lạt vừa là không gian nghỉ dưỡng xanh mát, vừa kết hợp showroom kinh doanh. Thiết kế khai thác địa hình dốc, mở ra tầm nhìn đẹp xuống thung lũng.

Nợ thuế hơn 6,2 tỷ đồng, một doanh nghiệp thép bị đề nghị thu hồi giấy phép kinh doanh
Nhà đất

Nợ thuế hơn 6,2 tỷ đồng, một doanh nghiệp thép bị đề nghị thu hồi giấy phép kinh doanh

Nhà đất

Hải quan TP. HCM đề nghị thu hồi giấy phép Công ty TNHH Thép Phú Vinh do nợ thuế quá hạn hơn 6,2 tỷ đồng, dù đã áp dụng nhiều biện pháp cưỡng chế nhưng vẫn chưa thu hồi được.

Cơ sở đào tạo lái xe mô tô phải đáp ứng tiêu chuẩn gì theo quy định mới?
Bạn đọc

Cơ sở đào tạo lái xe mô tô phải đáp ứng tiêu chuẩn gì theo quy định mới?

Bạn đọc

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 14/2025/TT-BXD ngày 30/6/2025, có hiệu lực từ 1/9/2025, quy định về đào tạo lái xe, bồi dưỡng, kiểm tra. Một trong những điểm đáng chú ý là quy định tiêu chuẩn mới đối với cơ sở đào tạo lái xe mô tô.

Thông tin mới nhất về chế độ hỗ trợ cho người hoạt động không chuyên trách khi tinh giản biên chế
Xã hội

Thông tin mới nhất về chế độ hỗ trợ cho người hoạt động không chuyên trách khi tinh giản biên chế

Xã hội

Tuy không được hưởng chế độ hỗ trợ theo Nghị định 178, nhưng người hoạt động không chuyên trách vẫn được nhận chế độ hỗ trợ, phụ cấp khi tinh giản biên chế nghỉ việc do sắp xếp các đơn vị hành chính.

Hoa hậu Hong Kong vừa đăng quang đã lộ ảnh riêng tư
Văn hóa - Giải trí

Hoa hậu Hong Kong vừa đăng quang đã lộ ảnh riêng tư

Văn hóa - Giải trí

Khi clip hôn đàn ông dưới bể bơi bị rò rỉ, Hoa hậu Hong Kong 2025 Trần Vịnh Thi không ngần ngại thừa nhận đó là người yêu cô. Phản ứng của cô gây bất ngờ vì quá thẳng thắn.

Người dân bị “khủng bố” điện thoại sau khi đăng ký doanh nghiệp, Sở Tài chính Đà Nẵng lên tiếng
Tin tức

Người dân bị “khủng bố” điện thoại sau khi đăng ký doanh nghiệp, Sở Tài chính Đà Nẵng lên tiếng

Tin tức

Sở Tài chính TP Đà Nẵng khẳng định không cử cán bộ liên hệ qua điện thoại hay Zalo để làm thủ tục doanh nghiệp, sau khi một công ty phản ánh vừa đăng ký thành lập đã liên tục bị nhiều số lạ mạo danh cán bộ tài chính, thuế gọi điện quấy rối, có lời lẽ khiếm nhã.

GDP tăng 8% quý 2/2025 và thu nhập cải thiện: Thời điểm vàng cho tiêu dùng hiện đại?
Kinh tế

GDP tăng 8% quý 2/2025 và thu nhập cải thiện: Thời điểm vàng cho tiêu dùng hiện đại?

Kinh tế

Theo báo cáo kinh doanh tháng 7/2025, WinCommerce (WCM - công ty thành viên của Masan, vận hành chuỗi WinMart/WinMart+ /WiN ) ghi nhận doanh thu 3.486 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng trưởng hai chữ số, cho thấy nhu cầu tiêu dùng trong hệ thống chuỗi bán lẻ này tiếp tục duy trì xu hướng tích cự c.

Tin sáng (4/9): Thép xanh Nam Định “chơi lớn” vì Nguyễn Xuân Son
Thể thao

Tin sáng (4/9): Thép xanh Nam Định “chơi lớn” vì Nguyễn Xuân Son

Thể thao

Thép xanh Nam Định “chơi lớn” vì Nguyễn Xuân Son; M.U muốn chiêu mộ Adam Wharton; Fenerbahce và Bayer Leverkusen quan tâm đến HLV Ange Postecoglou; Barcelona có thể mua Harry Kane; Con trai cả của Wayne Rooney hẹn hò với người mẫu.

Tin đọc nhiều

1

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu tạm dừng lắp đặt mới hệ thống camera

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu tạm dừng lắp đặt mới hệ thống camera

2

Ukraine hòa bình cứu được nền kinh tế châu Âu nhưng giới lãnh đạo EU nghiện chiến tranh vẫn chọn đổ máu

Ukraine hòa bình cứu được nền kinh tế châu Âu nhưng giới lãnh đạo EU nghiện chiến tranh vẫn chọn đổ máu

3

Sáu loại tên lửa mới được trình làng tại cuộc duyệt binh quy mô lớn chưa từng có của Trung Quốc

Sáu loại tên lửa mới được trình làng tại cuộc duyệt binh quy mô lớn chưa từng có của Trung Quốc

4

Thứ cá rẻ tiền, xưa ngó lơ, nay nuôi dày đặc ở Sóc Trăng, đủ cân đủ lạng, bắt lên doanh nghiệp cân hết

Thứ cá rẻ tiền, xưa ngó lơ, nay nuôi dày đặc ở Sóc Trăng, đủ cân đủ lạng, bắt lên doanh nghiệp cân hết

5

Tin chiều 3/9: Trường Tươi Đồng Nai có HLV từng là "lá chắn thép" ở ĐT Việt Nam

Tin chiều 3/9: Trường Tươi Đồng Nai có HLV từng là 'lá chắn thép' ở ĐT Việt Nam