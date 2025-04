Chiều 21/4, nhân kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), Tổng Bí thư Tô Lâm có buổi gặp mặt, trò chuyện với các tướng lĩnh, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, cựu thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, biệt động Sài Gòn từng tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh. Sự kiện do Bộ Quốc phòng tổ chức.

Tham dự buổi gặp mặt có Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Lưu Quang, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Hoài Trung...

Các đại biểu tham gia buổi gặp mặt. Ảnh: Xuân Huy.

Tại buổi gặp mặt, đại tá Trần Văn Triệu (93 tuổi), nguyên cán bộ điệp báo an ninh, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, xúc động kể lại ký ức về đồng đội từng chịu đòn roi tra tấn tàn bạo nhưng không khuất phục. Ông bày tỏ niềm tin đất nước sẽ vươn tới kỷ nguyên mới dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư.

Phát biểu với Tổng Bí thư, Trung tướng Triệu Xuân Hòa, nguyên Tư lệnh Quân khu 7, đề nghị đẩy nhanh giám định ADN để xác định danh tính hàng trăm nghìn liệt sĩ. Trước vấn đề này, Tổng Bí thư cho biết Chính phủ đã ban hành nghị định mới, Bộ Công an đang tích cực triển khai Đề án 06 để lấy mẫu gene. Ông nhấn mạnh: "Việc này không thể chậm hơn được nữa. 50 năm rồi… chậm là có lỗi với nhân dân, với các liệt sĩ".

Đại tá Trần Văn Triệu, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Xuân Huy.

Tổng Bí thư khẳng định chiến thắng 30/4 là biểu tượng của ý chí quật cường, khát vọng độc lập, hòa bình, là kết tinh xương máu của hàng triệu đồng bào, chiến sĩ. Bảo vệ vững chắc thành quả đó là nhiệm vụ chiến lược trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực biến động nhanh, khó lường.

Ông nhấn mạnh yêu cầu không ngừng nâng cao tiềm lực quốc phòng - an ninh, xây dựng Quân đội và Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sẵn sàng chiến đấu, giữ vững chủ quyền và môi trường hòa bình để phát triển đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Xuân Huy.

Về đối ngoại quốc phòng, Tổng Bí thư yêu cầu tiếp tục hội nhập sâu rộng, phát huy vai trò trong gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, tăng cường hợp tác song phương, đa phương, củng cố lòng tin chiến lược, nhất là với các nước láng giềng và đối tác lớn.

Tổng Bí thư lưu ý Quân ủy Trung ương chuẩn bị chu đáo đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, bảo đảm mẫu mực, tiêu biểu, gắn với kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt, cấp ủy viên.

Về lực lượng Công an, ông đánh giá cao quá trình tinh gọn bộ máy, nhất là chủ trương đưa công an chính quy về xã. Bộ Công an không chỉ bảo đảm an ninh trật tự mà còn góp phần vào hoạch định chiến lược, phát triển kinh tế - xã hội. Tổng Bí thư nhấn mạnh mối quan hệ gắn bó keo sơn giữa Quân đội và Công an, là chỗ dựa vững chắc cho nhân dân.