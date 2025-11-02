TP.HCM hồi sinh loạt dự án "đất vàng" trung tâm, tạo diện mạo mới cho đô thị

Nhiều năm qua, giữa trung tâm TP.HCM, hàng loạt khu “đất vàng” có vị trí đắc địa bị quây tôn, bỏ hoang, trở thành những “khoảng trống” giữa đô thị sôi động. Những khu đất lẽ ra phải là động lực phát triển kinh tế - xã hội lại gây lãng phí lớn và ảnh hưởng xấu đến mỹ quan thành phố.

Hiện nay, TP.HCM đang tăng tốc điều chỉnh quy hoạch và tái khởi động nhiều dự án trọng điểm như khu Bến Nhà Rồng – Khánh Hội, Thương xá Tax, Saigon Mê Linh Tower, Nhà thi đấu Phan Đình Phùng... Nỗ lực này không chỉ nhằm đưa các khu đất trở lại phục vụ phát triển kinh tế - đô thị, mà còn tạo thêm không gian công cộng, góp phần định hình diện mạo siêu đô thị hiện đại trong tương lai gần.

Trước tình trạng trên, TP.HCM đang thúc đẩy rà soát pháp lý, điều chỉnh quy hoạch và tái khởi động loạt dự án trọng điểm. Mục tiêu là đưa các khu đất vàng trở lại phục vụ phát triển kinh tế - đô thị và tạo thêm không gian cho cộng đồng, chấm dứt tình trạng bỏ hoang kéo dài.

Khu đất vàng Hai Bà Trưng - Đông Du - Thi Sách - Công trường Mê Linh bị bỏ hoang nhiều năm. Ảnh: Gia Linh

Giữa giao lộ Hai Bà Trưng – Đông Du – Thi Sách – Công trường Mê Linh, hơn 6.000m² đất được kỳ vọng trở thành công trình hạng sang. Nằm ngay mặt tiền hướng ra sông Sài Gòn, khu đất này bỏ hoang nhiều năm, từng là dự án Saigon Mê Linh Tower. Ảnh: Gia Linh

Sau thời gian dài “án binh bất động”, hàng rào sắt đã được tháo dỡ dần, bên trong công trường máy móc xây dựng đã hoạt động. Dự kiến công trình này sẽ được khai thác thương mại dịch vụ, mở cửa trở lại cho cộng đồng thay vì phơi sương gió. Ảnh: Gia Linh

Từng là biểu tượng mua sắm Sài Gòn, Thương xá Tax bị tháo dỡ từ 2016 để xây tổ hợp khách sạn – thương mại 40 tầng. Dự kiến khởi công 2017, nhưng đến nay, vị trí đất vàng giữa Lê Lợi – Nguyễn Huệ vẫn chỉ là bãi đất trống. Ảnh: Gia Linh

Giữa tháng 10/2025, TP đã yêu cầu rà soát pháp lý để sớm khởi động lại dự án – kỳ vọng trả lại diện mạo xứng tầm cho “giao lộ triệu đô”. Ảnh: Gia Linh

Cách đó không xa, khoảnh đất 8.623m² – giai đoạn 3 dự án Saigon Centre – vừa được cấp phép điều chỉnh sau hơn 20 năm “nằm chờ”. Tập đoàn Keppel dự kiến khởi công cuối 2026, xây dựng tổ hợp văn phòng, bán lẻ và lưu trú cao cấp theo mô hình công trình xanh. Ảnh: Gia Linh

Tuyến phố trung tâm sẽ có thêm một “thỏi nam châm” thương mại mới, kỳ vọng tái định hình trục đô thị quanh phố đi bộ Nguyễn Huệ và Lê Lợi. Ảnh: Gia Linh





Nằm giữa 4 tuyến đường lớn, khu đất 14.400m² của Nhà thi đấu Phan Đình Phùng nhiều năm quây tôn, xuống cấp. Dự án gần 2.000 tỷ sẽ tái khởi công vào quý III/2027, với quy mô 4.000–5.000 chỗ, hướng đến trở thành trung tâm thể thao hiện đại giữa lõi đô thị. Ảnh: Gia Linh





Bến Nhà Rồng – Khánh Hội: Từ siêu dự án thương mại thành công viên ven sông. Trên quỹ đất 31ha ven sông Sài Gòn, thay vì nhà ở thương mại, TP thống nhất chuyển hướng thành công viên, không gian văn hóa Hồ Chí Minh, kết nối bảo tàng Bến Nhà Rồng và mở rộng trục Nguyễn Tất Thành. Ảnh: Gia Linh

Việc quy hoạch, xây dựng Bến Nhà Rồng - Khánh Hội được xem là bước ngoặt quy hoạch chiến lược. Ảnh: Gia Linh





Khu đất số 1 Lý Thái Tổ, biệt thự ngủ quên, cỏ dại phủ tương lai. Khoảng 4,4ha từng là dinh thự của gia tộc giàu có bậc nhất Sài Gòn xưa. Sau nhiều năm bỏ hoang, biệt thự cổ bị phủ kín bởi tán cây, cỏ dại. Ảnh: Gia Linh

TP.HCM định hướng biến khu đất số 1 Lý Thái Tổ thành công viên, sân chơi cộng đồng, đồng thời dành không gian tưởng niệm đồng bào mất vì Covid-19. Cạnh đó, đường Trần Bình Trọng sẽ được mở rộng để đồng bộ hạ tầng. Ảnh: Gia Linh

Các chuyên gia về quy hoạch - kiến trúc, chuyên gia kinh tế cho rằng, việc khai thác hiệu quả quỹ đất bỏ hoang, những khu "đất vàng" tại TP.HCM không chỉ tạo nguồn thu mà còn tái thiết hình ảnh đô thị văn minh, hiện đại.