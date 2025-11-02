TP.HCM hồi sinh loạt dự án "đất vàng" trung tâm, tạo diện mạo mới cho đô thị

Nhiều năm qua, giữa trung tâm TP.HCM, hàng loạt khu “đất vàng” có vị trí đắc địa bị quây tôn, bỏ hoang, trở thành những “khoảng trống” giữa đô thị sôi động. Những khu đất lẽ ra phải là động lực phát triển kinh tế - xã hội lại gây lãng phí lớn và ảnh hưởng xấu đến mỹ quan thành phố.
Hiện nay, TP.HCM đang tăng tốc điều chỉnh quy hoạch và tái khởi động nhiều dự án trọng điểm như khu Bến Nhà Rồng – Khánh Hội, Thương xá Tax, Saigon Mê Linh Tower, Nhà thi đấu Phan Đình Phùng... Nỗ lực này không chỉ nhằm đưa các khu đất trở lại phục vụ phát triển kinh tế - đô thị, mà còn tạo thêm không gian công cộng, góp phần định hình diện mạo siêu đô thị hiện đại trong tương lai gần.
Khu đất vàng Hai Bà Trưng - Đông Du - Thi Sách - Công trường Mê Linh bị bỏ hoang nhiều năm. Ảnh: Gia Linh
Các chuyên gia về quy hoạch - kiến trúc, chuyên gia kinh tế cho rằng, việc khai thác hiệu quả quỹ đất bỏ hoang, những khu "đất vàng" tại TP.HCM không chỉ tạo nguồn thu mà còn tái thiết hình ảnh đô thị văn minh, hiện đại.
Trao đổi với PV Dân Việt, anh Hà Văn Tú, ở khu 3, xã Vĩnh Chân, tỉnh Phú Thọ cho biết, anh có gần 60ha chuối trồng tại vùng đất bãi ven sông Hồng và được cấp mã số vùng trồng xuất khẩu. Tuy nhiên đợt mưa lũ vừa qua, anh gần như mất trắng vì hàng chục ha đã bị lở xuống sông. Tại Diễn đàn Lắng nghe nông dân nói, do báo NTNN/Dân Việt được giao tổ chức thực hiện, anh Tú mong muốn Bộ NNMT có giải pháp phối hợp mạnh tay hơn nhằm ngăn chặn "cát tặc".
Theo dữ liệu của Dân Việt, tổng tài sản tự doanh của 20 công ty chứng khoán lớn đã tăng gần 28%, vượt 269.000 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay. Dòng tiền này đang đổ vào cổ phiếu niêm yết, chứng chỉ tiền gửi và trái phiếu, phản ánh niềm tin vào triển vọng thị trường. Khi các “tay chơi” như SSI, VNDirect và VIX dẫn đầu cuộc đua, tự doanh đang trở thành động lực mới định hình dòng vốn và xu hướng giao dịch toàn thị trường.
Vào độ cuối thu, khi mặt nước Tam Cốc phảng phất hơi sương, những đầm hoa súng bắt đầu nở rộ, mang đến cho vùng đất Ninh Bình vẻ đẹp yên bình mà rực rỡ. Từng cánh súng tím, hồng khoe sắc giữa làn nước trong veo, soi bóng núi đá trùng điệp, tạo nên bức tranh “thu vàng” đặc trưng nơi miền di sản.
Giá cà phê nhân vẫn đang giữ mức trên 100.000 đồng/kg, cà phê tươi cũng được mua với giá cao nên nhiều gia đình tại Lâm Đồng đã bị bọn xấu trộm cắp cà phê mà dân gọi là “cà tặc”, bất chấp quả cà phê vẫn còn xanh.
Anh Văn về quê vợ ở xã Mường Quàng, tỉnh Nghệ An (địa bàn huyện Quế Phong trước đây) lập nghiệp với mô hình nuôi dế mèn-con vật "đoản thọ, vắn số). Mỗi năm, anh Văn xuất ra thị trường khoảng 3,5 tấn dế mèn thương phẩm, thu về hàng trăm triệu đồng, khiến cả làng trầm trồ.
Trước thềm Diễn đàn Lắng nghe nông dân nói năm 2025, nhiều giám đốc HTX lớn ở TP.HCM đã thẳng thắn chia sẻ những khó khăn trong quá trình phát triển nông nghiệp công nghệ cao, từ thiếu vốn, khó tiếp cận tín dụng ưu đãi đến vướng mắc trong quy hoạch đất đai, khung pháp lý và kết nối thị trường. Diễn đàn do báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt được giao trực tiếp thực hiện.
Chỉ còn ít giờ nữa, tại Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vương (Hà Nội), Diễn đàn "Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường “Lắng nghe nông dân nói” năm 2025" sẽ chính thức khai mạc với chủ đề: “Đồng hành cùng nông dân bước vào kỷ nguyên mới”. Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt được giao trực tiếp tổ chức thực hiện.
Cuộc khủng hoảng chính trị mới ở Ukraine, liên quan đến vụ bắt giữ Volodymyr Kudritsky, cựu giám đốc công ty năng lượng nhà nước Ukrenergo, đang làm suy yếu uy tín của Kiev trên trường quốc tế, tờ Đức Berliner Zeitung đưa tin.
Trước thực trạng giá đất, giá nhà và chi phí sinh hoạt tăng cao tại nhiều địa phương, đặc biệt sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, Bộ Xây dựng cho biết đang đề xuất một loạt giải pháp kiểm soát, điều tiết thị trường bất động sản.
UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Công văn số 2060/UBND-KT, ngày 29-10-2025, gửi Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, về việc hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu gạo TP Cần Thơ được tham gia thực hiện hợp đồng xuất khẩu gạo Việt Nam sang Senegal-một quốc gia châu Phi
Theo báo cáo tài chính hợp nhất, Nhà Khang Điền ghi nhận quý kinh doanh rực rỡ nhất lịch sử với lợi nhuận sau thuế 526 tỷ đồng, gấp 8 lần cùng kỳ. Tuy nhiên, phía sau con số kỷ lục là “bóng đen” dòng tiền âm hơn 3.000 tỷ đồng suốt nhiều năm liền.
UBND TP. HCM cho biết tổng thu ngân sách của thành phố đạt hơn 652.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, khoản thu đột biến 27.000 tỷ đồng từ dự án Khu đô thị lấn biển Cần Giờ đã góp phần giúp thành phố vượt tiến độ thu ngân sách so với cùng kỳ.
Trước thềm Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lắng nghe nông dân nói, trao đổi với Dân Việt, ông Huỳnh Tấn Đạt, Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho rằng, Diễn đàn sẽ là kênh quan trọng để tổng hợp kiến nghị từ thực tiễn sản xuất của nông dân để từ đó tham mưu các chính sách, giải pháp sát hơn. Diễn đàn do báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt được giao trực tiếp thực hiện.
Dừa sáp đặc ruột là quả đặc sản nổi tiếng ở tỉnh Vĩnh Long mới (trước sáp nhập, dừa sáp là đặc sản Trà Vinh). Do đặc tính di truyền, trái dừa sáp không thể nảy mầm trong điều kiện tự nhiên như những giống dừa bình thường. Điều này khiến việc trồng cây dừa giống bằng phương pháp nhân giống truyền thống chỉ cho tỷ lệ đạt sáp tối đa 25%/buồng.
Từ ngày 27/8 đến ngày 2/9 vừa qua, tại Hà Nội diễn ra Kỳ họp lần thứ 42 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Cuba về hợp tác kinh tế và khoa học-kỹ thuật. Ba lĩnh vực kinh tế, thương mai, đầu tư được Việt Nam-Cuba ưu tiên gồm: nông nghiệp và an ninh lương thực với việc hợp tác phát triển sản xuất lúa gạo bền vững, công nghệ sinh học nông nghiệp; công nghệ sinh học y tế; năng lượng mặt trời...