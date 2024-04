U23 Việt Nam bước vào VCK U23 châu Á 2024 với nhiều hoài nghi bởi dư âm buồn sau triều đại của HLV Troussier. Nhưng tại Qatar, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã thể hiện quyết tâm rất lớn để lấy lại niềm tin trong lòng NHM. Và nỗ lực ấy đã được đền đáp bằng 2 trận ra quân toàn thắng.

Với 6 điểm trọn vẹn sau 2 lượt trận mở màn, U23 Việt Nam đã sớm đoạt vé vào tứ kết U23 châu Á 2024. Đây cũng là mục tiêu mà thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đặt ra trước ngày lên đường tới Qatar.

U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan.

Nhưng với sự hưng phấn về tinh thần, chẳng có lý do gì U23 Việt Nam không nâng mục tiêu ở VCK U23 châu Á 2024 là giành vé vào bán kết. Mục tiêu đó phụ thuộc lớn vào đối thủ mà thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ gặp ở vòng tứ kết.

Kết thúc bất ngờ của bảng C ở loạt trận hạ màn đêm qua có thể sẽ thay đổi cách tiếp cận trận đấu của U23 Việt Nam. Cụ thể, U23 Thái Lan đã bị loại ở vòng bảng do để thua U23 Tajikistan 0-1. Trong khi đó, U23 Iraq không chỉ đoạt vé vào tứ kết mà còn vươn lên dẫn đầu bảng C do hơn U23 Saudi Arabia về thành tích đối đầu (thắng 2-1).

Điều đó đồng nghĩa U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Iraq ở tứ kết nếu không thắng U23 Uzbekistan ở trận hạ màn đêm nay. Ngược lại, nếu giành 3 điểm, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ gặp U23 Saudi Arabia.

U23 Việt Nam muốn gặp U23 Saudi Arabia hay U23 Iraq? Khó có thể đánh giá đối thủ nào mạnh hơn. Toan tính ra sao thuộc về HLV Hoàng Anh Tuấn. Nhưng với vị thế nhà ĐKVĐ, U23 Saudi Arabia có thể mang tới thách thức lớn hơn cho U23 Việt Nam. Thực tế, cách đây 2 năm, ở VCK U23 châu Á 2022 tại Uzbekistan, U23 Việt Nam từng bị U23 Saudi Arabia loại ở vòng tứ kết bằng một thế trận áp đảo.

Ở vòng bảng U23 châu Á năm nay, dù kết thúc không tốt nhưng U23 Saudi Arabia đã thể hiện sức mạnh với 2 trận ra quân toàn thắng. Đặc biệt, ở lượt trận thứ 2, thầy trò HLV Saad Al-Shehri đã hủy diệt U23 Thái Lan với tỉ số 5-0.

Nếu không thắng U23 Uzbekistan ở trận hạ màn đêm nay, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Iraq. Cặp đấu này khiến nhiều người nhớ lại VCK U23 châu Á 2018. Ở giải đấu năm đó, đội bóng của HLV Park Hang-seo đã loại U23 Iraq trên loạt đấu súng ở vòng tứ kết.

Không bàn về quyền chọn đối thủ nhưng ít nhất HLV Hoàng Anh Tuấn có quyền toan tính về nhân sự. Thay vì tung đội hình mạnh nhất quyết đấu U23 Uzbekistan, ông có thể sử dụng những cầu thủ dự bị trong bối cảnh thắng hay thua không quá quan trọng. Xoay đội hình ở trận hạ màn có ý nghĩa quan trọng với U23 Việt Nam trong bối cảnh giải đấu diễn ra với mật độ dày.

Vì vậy, sẽ chẳng bất ngờ nếu những nhân tố quan trọng như Văn Chuẩn, Lê Nguyên Hoàng, Văn Khang, Thái Sơn, Minh Khoa, Văn Tùng, Võ Nguyên Hoàng… không góp mặt trong đội hình xuất phát ở trận hạ màn đêm nay. Đây là cơ hội tốt để HLV Hoàng Anh Tuấn thử nghiệm các cầu thủ dự bị.

