Trường học "thuê" robot làm... nhân viên bảo vệ

Theo báo cáo từ tờ Wall Street Journal, trường trung học Santa Fe ở tiểu bang New Mexico đã trở thành một trong những trường học đầu tiên của Mỹ thử nghiệm robot tự động sử dụng AI thu thập dữ liệu các tuyến đường cũng như giờ hoạt động điển hình trong khuôn viên trường. Để kiểm tra tính hiệu quả, thử nghiệm sẽ kéo dài 60 ngày bắt đầu từ tháng 6.

Robot an ninh thử nghiệm tại trường trung học Santa Fe. Ảnh: KRQE

An ninh trường học tại Mỹ đang ngày càng đáng lo ngại trước các vụ xả súng trường học hàng loạt. Tháng 5 năm ngoái, vụ xả súng tại Trường Tiểu học Robb ở thành phố Uvalde, bang Texas đã trở thành thảm họa súng đạn trường học tồi tệ nhất nước Mỹ trong một thập kỷ, khiến 19 trẻ em và 2 giáo viên thiệt mạng. Từ tháng 1 đến tháng 4 năm nay, có khoảng 146 vụ xả súng hàng loạt trên toàn nước Mỹ, vượt qua số vụ xả súng hàng loạt trong cùng kỳ năm qua, theo dữ liệu từ Gun Violence Archive.

Một số trường học đang chuyển sang sử dụng robot để tăng cường an ninh trong khuôn viên trường học. Ảnh: Getty Images

Để giải quyết tình trạng này, tượng nghị sĩ Ted Cruz của bang Texas đã kêu gọi tăng cường an ninh vũ trang tại các trường học, nhưng bác bỏ các đề xuất về thắt chặt luật dùng súng. Trong khi đó, Chính quyền Tổng thống Biden vào tháng 6 năm ngoái đã ký ban hành đạo luật lưỡng đảng "Vì cộng đồng an toàn hơn" về kiểm soát súng đạn. Đạo luật này đầu tư hàng triệu USD vào các dịch vụ sức khỏe tâm lý và an ninh trường học.

Robot bảo vệ trường học có gì đặc biệt?

Robot an ninh trường học được phát triển bởi Team 1st Technologies, một công ty chế tạo robot có trụ sở tại thành phố Albuquerque thuộc tiểu bang New Mexico. Robot có bốn bánh để di chuyển, nặng khoảng 181 kg, hiện đang đi lang thang trong trường Santa Fe. Nó có 7 camera với khả năng cung cấp cảnh quay video 360 độ. Robot có thể hoạt động kéo dài 20 giờ và cần 4 giờ để sạc đầy pin tại trạm tự sạc.



Trường trung học Santa Fe thử nghiệm robot an ninh mới

Andy Sanchez, quản lý của công ty, cho biết trong trường hợp có kẻ nổ súng, robot có thể gửi cảnh báo tới bộ phận an ninh, đồng thời di chuyển về phía kẻ tình nghi để đánh lạc hướng và gửi video cho chính quyền.

Mặc dù không được trang bị vũ khí, nhưng robot cũng có thể đối đầu với những kẻ xâm nhập. Nó có một hệ thống loa cho phép một nhóm bảo mật từ xa nói chuyện với kẻ xâm nhập.

Ông Mario Salbidrez, trưởng bộ phận an ninh tại trường Santa Fe, cho biết robot sẽ bổ sung cho hệ thống an ninh hiện có của trường học. "Đôi khi chúng tôi bị hạn chế về nguồn nhân lực. Các nhân viên cần có thời gian ra ngoài hoặc nghỉ ngơi, ăn trưa, v.v., vì vậy các robot sẽ giúp chúng tôi làm việc trong khoảng thời gian đó", ông chia sẻ.

Tại Trường Công lập Wyandotte ở tiểu bang Oklahoma, Giám đốc Học khu Brad Wade cho biết trường học có kế hoạch triển khai bốn robot từ công ty Stokes Robotics để giám sát lối vào của các tòa nhà. Bên cạnh đó, trường học cũng đang cân nhắc các robot có khả năng đối đầu với kẻ xâm nhập.

Ông Robert Stokes, chủ tịch công ty Stokes Robotics cho biết ông đang làm việc với nhiều khu học chánh để giới thiệu robot trong lớp học. Ngoài khả năng hỗ trợ việc dạy học, các robot này cũng có thể thực hiện các hành động chủ động hơn như chiếu tia laze hoặc nháy đèn để đánh lạc hướng kẻ đột nhập.

"Khi phát hiện có kẻ đột nhập, nhân viên an ninh sẽ điều khiển robot ra khỏi lớp học và đối mặt với kẻ đột nhập. Các robot sẽ cung cấp thông tin liên lạc hai chiều và nguồn cấp dữ liệu video cho an ninh để thực thi pháp luật", ông Stokes viết trong email gửi tới Business Insider.

Ngoài ra, ông Stokes cho biết robot của công ty cũng có khả năng "phân khu, làm mất phương hướng" và thu hút sự chú ý của kẻ đột nhập trong vài phút cho đến khi cơ quan chức năng đến hiện trường.