Trường học xếp cọc tiền mặt, “thưởng nóng” 140.000 USD cho nữ sinh đỗ đại học hàng đầu

Sự việc diễn ra đầu tháng 8 tại lễ tốt nghiệp niên khóa 2025 của Trường Quốc tế Đại Giang, thành phố Quế Cảng (tỉnh Quảng Tây). Trong buổi lễ, nhà trường đã trao thưởng bằng tiền mặt cho nhiều học sinh đỗ vào các trường đại học hàng đầu, trong đó nữ sinh họ La, tân sinh viên Đại học Thanh Hoa – nhận mức thưởng “khủng” nhất.

Theo các video lan truyền trên mạng, số tiền được xếp thành từng cọc lớn ngay trên sân khấu. “Tiền chất như một ngọn đồi nhỏ, thật sự choáng váng”, một người dân địa phương chứng kiến kể lại trên truyền hình An Huy. Một cư dân khác bày tỏ sự ngưỡng mộ: “Còn trẻ như vậy mà đã có một triệu tệ trong tay”.

Ngoài nữ sinh họ La, nhiều học sinh khác cũng nhận được khoản thưởng đáng kể: một em đỗ Đại học Chiết Giang, một em đỗ Đại học Hong Kong – mỗi em nhận 150.000 nhân dân tệ (khoảng 21.000 USD). Một em trúng tuyển Đại học Nông nghiệp Hoa Trung (tỉnh Hồ Bắc) được thưởng 10.000 nhân dân tệ (1.400 USD).

Sự kiện khiến một số người xem kinh ngạc. Ảnh: jiupainews

Đại diện nhà trường cho biết mức thưởng hàng năm được điều chỉnh dựa trên “thứ hạng” của các trường đại học. Năm 2022, học sinh đỗ Thanh Hoa hoặc Bắc Kinh chỉ nhận 500.000 nhân dân tệ (70.000 USD). Trong khi đó, những học sinh đỗ các trường tầm trung thường chỉ được 3.000 nhân dân tệ (420 USD).

Tuy nhiên, chính sách này đã khiến Sở Giáo dục thành phố Quế Cảng phải vào cuộc, yêu cầu chấm dứt “hành vi không phù hợp”. Một quan chức cho biết: “Chính quyền khuyến cáo các trường không được lấy điểm thi đại học làm công cụ tuyên truyền. Chúng tôi đã yêu cầu Trường Đại Giang dừng việc này”.

Việc khen thưởng học sinh đỗ vào Đại học Bắc Kinh và Thanh Hoa từ lâu đã được nhiều trường trung học ở Trung Quốc coi là thước đo thành tích. Ở một số nơi, thậm chí giáo viên chủ nhiệm còn nhận thưởng 100.000 nhân dân tệ (14.000 USD) và có thêm lợi thế thăng chức nếu lớp có học sinh đỗ hai trường này.

Song, giới chuyên gia cảnh báo cách làm của Trường Đại Giang mang tính thương mại, nhằm quảng bá để thu hút nhân tài. Ông Hùng Bỉnh Kỳ, học giả giáo dục tại Thượng Hải, nhận định trên tờ Tân Kinh Báo: “Các trường không nên dùng tiền thưởng quá lớn để gieo vào đầu học sinh suy nghĩ công cụ, rằng học tập chỉ để đổi lấy lợi ích tài chính. Điều quan trọng là phải định hướng sự phát triển lâu dài và giúp các em tự xây dựng kế hoạch học tập, cuộc đời cho riêng mình”.

