Tặng 100.000 đồng/người để ăn Tết Độc lập, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến nhân dân từ những việc nhỏ nhất



Trong không khí cả nước tưng bừng phấn khởi chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, để tiếp tục thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với toàn thể nhân dân, triển khai ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Đảng ủy Chính phủ đã trình Bộ Chính trị về việc tổ chức tặng quà cho người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Tại văn bản số 17129 của Văn phòng Trung ương, Bộ Chính trị đã đồng ý về chủ trương tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Sau đó, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 149/CĐ-TTg ngày 28/8/2025 về việc tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Động lực tinh thần và vật chất to lớn

Ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: Quang Vinh

Trao đổi với phóng viên Dân Việt sáng 29/8, ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chia sẻ không khí phấn khởi của người dân.

"Sáng nay tôi đi tập, hầu hết những người tập thể dục với tôi đều rất hoan nghênh chủ trương đó của Đảng và Nhà nước. Người dân nhận định ngày Độc lập là ngày của toàn dân, và chủ trương này đã giúp toàn dân ăn mừng cả về tinh thần lẫn vật chất. Họ sẽ dùng khoản tiền đó để làm bữa tiệc ấm cúng trong gia đình. Khoản tiền 100.000 đồng/người dù nhỏ nhưng rất có ý nghĩa", ông Túc nói.



Có những ý kiến sẽ ủng hộ tiền mừng Tết Độc lập cho các hoạt động từ thiện, ông Túc cho rằng cho rằng mỗi việc lại có một ý nghĩa riêng.

Chính phủ tặng 100.000 đồng/người cho toàn dân ăn Tết Độc lập

"Đây là việc của Chính phủ và Đảng, Chính phủ tặng để người dân ăn Tết độc lập, có rất nhiều người nói là tiền đó mang ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi bão lũ hay ủng hộ hay các hoạt động từ thiện khác, tôi nghĩ rằng suy nghĩ đó là rất thỏa đáng", ông bày tỏ.

Vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh, đây là sự đáp ứng kịp thời ý nguyện của nhân dân về việc ăn Tết Độc lập trong từng gia đình, dòng họ, góp phần gắn kết người dân với Đảng và Chính phủ một cách thiết thực.

Ông Lê Như Tiến, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội (nay là Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội), cũng bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ với chủ trương này.

"Đây là việc rất tốt, ngoài món ăn tinh thần thì quyết định này của Đảng và Nhà nước còn tạo điều kiện để người dân phấn khởi hơn. Về mặt vật chất, nhiều hộ gia đình còn khó khăn, đây là một động viên rất thiết thực", ông Tiến đánh giá.

Ông Lê Như Tiến, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội. Ảnh: Quốc hội

Ông Tiến nhấn mạnh việc tặng quà đúng vào dịp 80 năm ngày thành lập nước càng làm tăng thêm ý nghĩa lớn lao. Trước đây, chính sách quà tặng thường chỉ dành cho các đối tượng đặc biệt, nay tặng chung cho toàn dân là một sự động viên rất to lớn.

"Để có món quà đặc biệt này cho tất cả người dân, Chính phủ đã có sự cân đối nguồn lực từ việc tiết kiệm chi hành chính và ngân sách hàng năm", ông Tiến cho hay.

"Triển khai chậm nhất là 2/9, chú ý không bỏ sót đối tượng"

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga (đoàn ĐBQH TP.Hải Phòng) cho biết, trong các dịp đại lễ trước, đặc biệt là Quốc khánh 2/9, nhiều địa phương đã có những cách làm sáng tạo như tặng tiền, tặng quà hoặc tổ chức liên hoan tại các tổ dân phố. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Chính phủ trực tiếp tặng tiền cho toàn thể người dân trên cả nước. Điều này càng làm tăng thêm ý nghĩa của dấu mốc kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.



"Số tiền 100.000 đồng tuy không quá lớn, nhưng được tặng đúng dịp Đại lễ đã khiến người dân cảm thấy rất hân hoan. Họ càng thêm thấm thía rằng Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến nhân dân từ những việc nhỏ nhất", bà Nga nói.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga. Ảnh: Quốc hội

Bà Nga cho biết, qua tiếp xúc thấy từ thành phố đến thôn quê, mọi người đều vui mừng và cảm động. Dù người dân có thể tự lo được bữa cơm liên hoan, nhưng đây là sự quan tâm quý báu, làm niềm vui được nhân lên.

"Gia đình tôi có bốn người được 400.000 đồng. Chúng tôi sẽ làm một bữa liên hoan để mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Cả nhà đã rất rôm rả bàn nhau sẽ ăn món gì, ai đi chợ", nữ đại biểu Quốc hội chia sẻ.

Về ngân sách, bà Nga cho rằng con số khoảng 11.000 tỷ đồng tạm tính không phải là quá lớn so với ý nghĩa mà chính sách này mang lại. "Đây không phải là vấn đề quá khó khăn đối với ngân sách", bà khẳng định.



Bà Nga cho rằng, để món quà này phát huy tối đa ý nghĩa, việc triển khai cần đảm bảo đúng thời điểm. Món quà tặng từ Chính phủ nên được chuyển đến tay người dân trước Đại lễ, hoặc chậm nhất là trong ngày Đại lễ 2/9. Nếu công tác tổ chức thực hiện bị chậm trễ, ý nghĩa của món quà có thể bị giảm sút.

Đối với công tác triển khai, bà Nga tin tưởng việc này không khó khăn vì Chính phủ chủ trương tặng cho tất cả mọi người dân, không cần lựa chọn hay bình xét đối tượng. Tuy nhiên, bà Nga lưu ý cần đặc biệt chú ý không bỏ sót đối tượng, nhất là trẻ em chưa có căn cước công dân hoặc những trường hợp không thể tiếp cận qua VNeID.

"Chúng ta có thể giao cho từng địa phương chủ động triển khai đến tận tổ dân phố, khu dân cư. Miễn là chỉ đạo kịp thời, thực hiện sớm nhất và chính xác nhất.

Đây là chính sách an sinh được đông đảo người dân phấn khởi đón nhận, vì vậy khâu tổ chức thực hiện cần cố gắng không để bỏ sót đối tượng", bà Nga nhấn mạnh.