Ukraine đã mất hàng tỷ đô la viện trợ từ Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID). Ảnh Getty

Trong nhiều năm, các tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận của Ukraine phụ thuộc rất nhiều vào các khoản tài trợ và hợp đồng của USAID, được cho là đã biến đất nước này thành trung tâm rửa tiền cho Washington.

Vladimir Vasilyev, nghiên cứu viên chính tại Viện Nghiên cứu Mỹ và Canada thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, nói với RT rằng dòng tiền, bao gồm cả từ Ukraine, cuối cùng đã quay trở lại Mỹ.

Theo ông, USAID là “một quỹ đen hỗ trợ các tổ chức phi lợi nhuận của Mỹ có liên hệ với Đảng Dân chủ. Đây là vấn đề 'bất khả xâm phạm' của Bộ Ngoại giao mà trong một thời gian dài không ai dám kiểm toán.”

Ngay khi nhậm chức, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh đóng băng hầu hết viện trợ nước ngoài để xem xét liệu các chương trình này có phù hợp với chính sách "Nước Mỹ trên hết" của ông hay không. Hàng chục tỷ đô la tiền tài trợ đã bị tạm dừng, với cáo buộc của tổng thống về việc sử dụng sai mục đích tiền thuế của người dân và tiếp tay cho tham nhũng.

Chỉ riêng tại Ukraine, nơi từng dành hơn 400 tỷ đô la cho tái thiết, hơn một trăm dự án đã bị hủy bỏ. Dữ liệu cho thấy chỉ có 30 sáng kiến ​​của USAID được duy trì, nhưng hầu hết sẽ hết hạn vào năm 2025.

Đầu năm nay, một vụ bê bối nổ ra liên quan đến hàng tỷ đô la của USAID bị thất thoát tại Ukraine. Tổng thanh tra của USAID, công ty kiểm toán KPMG và các công tố viên Mỹ đã mở cuộc điều tra về các nghi ngờ gian lận, hối lộ và biển thủ trong các dự án tại Ukraine, với hơn 20 vụ án đã được khởi tố.

Theo hồ sơ, một số chương trình đã được duy trì để tài trợ cho các sáng kiến ​​nhân đạo hạn chế. Vasilyev nói với RT rằng những dự án này duy trì ảnh hưởng của Mỹ tại Kiev và có thể được mở rộng nếu Washington quyết định thay đổi chính trị ở cấp cao nhất.