Vòng 14 V.League 2023/2024: Đại chiến ở Hàng Đẫy

Sau gần 3 tuần tạm nghỉ nhường chỗ cho ĐT Việt Nam thi đấu ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á, V.League 2023/2024 sẽ trở lại bằng các trận đấu thuộc vòng 14 diễn ra vào ngày 30 và 31/3.

Lịch thi đấu vòng 14 V.League 2023/2024

Đây là vòng đấu đầu tiên của giai đoạn lượt về và để chuẩn bị cho 13 trận đấu của giai đoạn này, nhiều đội bóng đã bổ sung nhân sự nhằm hiện thực hóa mục tiêu và tham vọng của mình. Ở vòng đấu này, mọi ánh mắt sẽ đổ dồn vào 3 trận đấu giữa HAGL vs Khánh Hòa, Thanh Hóa vs CLB CAHN và Hà Nội FC vs Nam Định.

Trận đấu giữa HAGL vs Khánh Hòa tại vòng 14 V.League 2023/2024 được coi là trận chung kết ngược. Bởi hai đội bóng này đang trong nhóm đua trụ hạng ở mùa giải năm nay. HAGL sau chuỗi 4 trận bất bại, trong đó có 2 chiến thắng liên tiếp gần đây đã đẩy chính Khánh Hòa xuống bét bảng.

Hiện tại, khoảng cách mà đội bóng phố Núi tạo ra trước Khánh Hòa là 4 điểm. Lợi thế về mặt điểm số cộng với việc được đá trên sân nhà, HLV Vũ Tiến Thành và các học trò hoàn toàn có thể tính toán đưa ra đấu pháp hợp lý để giành chiến thắng.

Lịch sử đối đầu đang nghiêng về phía HAGL khi đội chủ sân Peliku đang có chuỗi 6 trận bất bại trước Khánh Hòa. Trong số 6 trận đấu nêu trên, đội bóng phố Núi có tới 4 lần được hưởng niềm vui chiến thắng. Thất bại gần nhất của HAGL trước Khánh Hòa là vào tháng 7/2018.

Thanh Hóa có cơ hội đòi món nợ thua ở trận lượt đi trước CLB CAHN (Ảnh: VPF)

Trong khi đó, trận đấu giữa Thanh Hóa vs CLB CAHN cũng nhận được sự quan tâm rất lớn từ người hâm mộ. Hiện tại, Thanh Hóa và nhà đương kim vô địch đang có cùng 22 điểm, đua vô địch với Bình Dương và Nam Định.

Nếu muốn tiếp tục nuôi hy vọng đua vô địch, Thanh Hóa với CLB CAHN không được phép thua ở màn đối đầu trực tiếp, bởi khi đó khoảng cách giữa họ với đội đầu bảng Nam Định sẽ được nới rộng hơn.

Trong trận lượt đi của mùa giải năm nay, Thanh Hóa đã chơi rất cố gắng, nhưng trước một CLB CAHN có chất lượng đội hình tốt hơn, tận dụng cơ hội hay hơn, thầy trò HLV Popov đã nhận thất bại với tỉ số 1-3 trên sân Hàng Đẫy.

Ở trận đấu này, Thanh Hóa lại mất trụ cột khi Thái Sơn bị treo giò. Thái Sơn là cầu thủ ra sân đủ 13 trận ở giai đoạn 1 V.League 2023/2024 nên việc cầu thủ này vắng mặt sẽ là mất mát lớn của đội chủ nhà. Nếu Thanh Hóa không có cách tiếp cận trận đấu hợp lý, không ngoại trừ khả năng đội bóng này sẽ lại ôm hận trước nhà đương kim vô địch.

Hà Nội FC có thành tích đối đầu ấn tượng trước Nam Định tại Hàng Đẫy

Trận cầu tâm điểm của vòng 14 là cuộc đọ sức của Hà Nội FC với Nam Định. Hiện tại, Hà Nội FC đang kém Nam Định 10 điểm trong cuộc đua tới ngôi vô địch. Do vậy, nếu không muốn sớm tung cờ trắng, đội chủ sân Hàng Đẫy không được phép thua ở cuộc đối đầu trực tiếp này.

Hà Nội FC đã bổ sung những ngoại binh chất lượng ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa với hy vọng sẽ lấy lại vị thế của mình ở giai đoạn hai. Bên phía Nam Định, đội bóng của HLV Vũ Hồng Việt đang thể hiện quyết tâm vô địch khi chiêu mộ Tuấn Anh, Ngọc Bảo, Thanh Thịnh và Lucas.

Xét về phong độ và lực lượng, Hà Nội FC đang đuối hơn so với Nam Định. Tuy nhiên, Hà Nội FC lại được thi đấu trên sân nhà và có chuỗi 5 trận thắng trước Nam Định tại Hàng Đẫy. Do đó, người hâm mộ hứa hẹn sẽ được chứng kiến hấp dẫn, kịch tính giống như trận lượt đi.