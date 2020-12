Vụ 8B Lê Trực và 9 sự kiện nào lọt "top 10" sự kiện tiêu biểu của Hà Nội năm 2020?

Thành ủy Hà Nội vừa công bố 10 sự kiện tiêu biểu của Thủ đô năm 2020. Trong số các sự kiện này, có việc tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp thành phố; phòng chống đại dịch Covid-19; giải quyết dứt điểm vi phạm trật tự xây dựng tại 8B Lê Trực.

Cụ thể, thứ nhất: Thủ đô Hà Nội tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Là Đảng bộ lớn nhất cả nước, địa bàn bị tác động lớn của đại dịch Covid-19, nhưng với tinh thần đoàn kết và quyết tâm chính trị rất cao, Thành ủy Hà Nội đã thực hiện nghiêm túc, gương mẫu, bài bản Chỉ thị số 35 của Trung ương, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn TP.Hà Nội, lãnh đạo tổ chức thành công đại hội 17.118 chi bộ, 2.310 tổ chức cơ sở Đảng và 50 đảng bộ cấp trên cơ sở, tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP thành công thực chất và trọn vẹn, tạo nhiều dấu ấn tốt đẹp.

Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đã vinh dự được đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự, phát biểu chỉ đạo tâm huyết và sâu sắc. Ngay sau Đại hội, Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo xây dựng, thực hiện 10 chương trình công tác lớn và chương trình hành động toàn khóa.

Thứ hai: Thực hiện hiệu quả "mục tiêu kép": Vừa phòng chống đại dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

Theo Thành ủy Hà Nội, là địa bàn trọng điểm, có số lượng người tiếp nhận, sàng lọc, cách ly và điều trị rất lớn, nguy cơ lây nhiễm cao, TP.Hà Nội đã kịp thời chỉ đạo, thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là tinh thần tự giác, tích cực, trách nhiệm của người dân và doanh nghiệp và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị các cấp, nhờ vậy đã kiểm soát và đẩy lùi được dịch bệnh trong cả 3 đợt, không có ca tử vong.

Bên cạnh phòng chống dịch hiệu quả, TP.Hà Nội đã chủ động đánh giá tác động của dịch bệnh tới các ngành kinh tế; đẩy mạnh các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, tổ chức nhiều hoạt động kết nối với các địa phương về cung cầu hàng hóa, tiêu thụ sản phẩm; làm việc và ký kết thỏa thuận hợp tác với nhiều bộ, ngành nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Kinh tế Thủ đô đã phục hồi mạnh trong Quý IV với mức tăng trưởng GRDP 5,77%. GRDP cả năm 2020 tăng 3,98%, gấp khoảng 1,4 lần bình quân chung của cả nước; chỉ số giá tiêu dùng CPI được kiểm soát ở mức 2,67%; thu ngân sách ước đạt 280.500 tỷ đồng, vượt dự toán và tăng 3,9% so với năm 2019.

Một buổi họp của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của TP.Hà Nội.

"Đảm bảo thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Miễn, giảm, giãn thuế và các khoản phải nộp cho các doanh nghiệp hơn 25.000 tỷ đồng, bằng 30,9% của cả nước, chi hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19 hơn 604 tỷ đồng; cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo của Thành phố. Giải quyết việc làm cho 180.000 lao động, đạt 116% kế hoạch; tỷ lệ thất nghiệp chung chỉ khoảng 2,3%, khu vực thành thị khoảng 3,22%, thấp hơn bình quân chung của cả nước", thông báo của Thành ủy Hà Nội nêu rõ.



Thứ ba: Tổ chức thành công nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước. Cụ thể, năm 2020, TP.Hà Nội đã tổ chức và phối hợp tổ chức thành công, có sức lan tỏa nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước như: Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ TP.Hà Nội; 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 1010 năm Thăng Long - Hà Nội; kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 60 năm Hà Nội - Huế - Sài Gòn; Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc và Đại hội thi đua yêu nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2020 - 2025…

"Đây là những hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, góp phần giáo dục truyền thống, khơi dậy trong nhân dân Thủ đô và cả nước niềm tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc và Thủ đô", Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

Ngày 19/6/2020, với 91,51% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội.

Thứ tư: Quốc hội thông qua Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội; Thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết thí điểm mô hình chính quyền đô thị.

Theo đó, ngày 19/6/2020, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 115/2020/QH14 về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội. Nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, góp phần giúp Thành phố huy động được thêm nguồn lực tài chính để phát triển kinh tế xã hội của Thành phố trong giai đoạn 5 năm tới; tạo cơ chế hỗ trợ, hợp tác hiệu quả giữa các quận và huyện trên địa bàn Thành phố. Thành phố đã chủ động làm việc với các Bộ, ngành để sẵn sàng tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 97/2019/QH14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội.

Thứ năm, Hà Nội tổ chức thành công Hội nghị "Hà Nội 2020 - Hợp tác đầu tư và phát triển" trong bối cảnh đặc biệt.

Ngay khi đợt dịch đầu tiên được kiểm soát, Hội nghị "Hà Nội 2020 - hợp tác và phát triển" được Thành phố tổ chức ngày 27/6/2020. Đây là Hôi nghị đầu tiên và lớn nhất trong nước, khu vực trong năm 2020 với hơn 2.500 đại biểu, doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Tại Hội nghị, Thành phố đã trao quyết định chủ trương đầu tư cho 229 dự án, với tổng số vốn 405.570 tỷ đồng (tương đương 17,6 tỷ USD). Thành phố cùng các nhà đầu tư ký 39 biên bản ghi nhớ với tổng mức đầu tư 28,6 tỷ USD. Đây là sự khẳng định trí tuệ và bản lĩnh của Thủ đô, khẳng định Hà Nội là điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn và ổn định cho các nhà đầu tư; khơi thông các nguồn lực cho phát triển…

Thứ sáu: Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, đạt kết quả toàn diện, nổi bật.

Đáng chú ý, năm 2020 TP.Hà Nội hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới trước 2 năm, 7 huyện, thị xã và 367/382 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (bằng 96,3%); 23 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Sản xuất nông nghiệp của Hà Nội tăng trưởng 4,2% - là mức tăng cao nhất trong 9 năm trở lại đây. Có gần 1.000 sản phẩm OCOP được công nhận, chiếm 35,52% sản phẩm OCOP của cả nước. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn được cải thiện rõ rệt.

Trong năm 2020, nhiều công trình giao thông lớn hoàn thành và đưa vào sử dụng; giải quyết dứt điểm vi phạm trật tự xây dựng tại 8B Lê Trực và tạo chuyển biến cơ bản nhiều vấn đề dân sinh bức xúc.

Thứ bảy: Nhiều công trình giao thông lớn hoàn thành và đưa vào sử dụng; giải quyết dứt điểm vi phạm trật tự xây dựng tại 8B Lê Trực và tạo chuyển biến cơ bản nhiều vấn đề dân sinh bức xúc.

Trong đó, nhiều công trình thuộc hệ thống hạ tầng giao thông quan trọng của TP.Hà Nội như: Dự án xây dựng đường Vành đai 2, đoạn Ngã Tư Vọng - Ngã Tư Sở; Dự án đường Vành đai 3 đi thấp bằng cầu qua hồ Linh Đàm; Dự án cầu cạn Mai Dịch - Nam Thăng Long, cầu vượt nút giao Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Văn Huyên… đã hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng, phát huy hiệu quả, cải thiện bộ mặt đô thị. Hoàn thành trồng mới bổ sung 600.000 cây xanh. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông Vận tải đưa Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông vào hoạt động. Hoàn thành xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại 8B Lê Trực. Tạo chuyển biến căn bản trong quản lý, thu gom, vận chuyển rác thải tại Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn Nam Sơn được cử tri và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Thứ tám: Giáo dục và đào tạo Thủ đô tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu về chất lượng.

Năm học 2019 - 2020, cùng với cả nước, ngành Giáo dục Hà Nội đã chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an toàn cho hơn 2 triệu học sinh các cấp học trên toàn thành phố. Với tinh thần "Tạm dừng đến trường, không dừng việc học", Hà Nội đã kịp thời tổ chức các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành giáo dục, là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai dạy học trên truyền hình và các phương pháp giáo dục từ xa để đảm bảo tốt nhất chương trình học, nhất là lớp cuối cấp. Qua đó góp phần duy trì nền nếp, chất lượng giáo dục và được nhân rộng ra cả nước về ứng dụng dạy và học trực tuyến trong giai đoạn giãn cách xã hội để phòng, chống dịch.

Ngành Giáo dục Thủ đô tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu cả nước trong các kỳ thi quốc gia và quốc tế; tại các kỳ thi quốc gia đạt 15 giải nhất, 44 giải nhì, 44 giải ba và 41 giải khuyến khích; tại các kỳ thi quốc tế đạt 338 huy chương (88 Huy chương Vàng, 105 Huy chương Bạc, 111 Huy chương Đồng) và 34 giải khuyến khích. Tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 toàn thành phố đạt 99,17%.

Thứ chín: Tinh thần "Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước" được phát huy mạnh mẽ.

Người dân phường Trúc Bạch (Ba Đình, Hà Nội) mừng trong ngày "chiến thắng Covid-19".

Thành ủy Hà Nội đánh giá, năm 2020, ngay sau khi đợt dịch Covid-19 đầu tiên được khống chế, thành phố đã liên tục tổ chức các sự kiện liên kết phát triển kinh tế, du lịch, tổ chức các Tuần văn hóa với các địa phương trong cả nước để góp phần thúc đẩy liên kết vùng, hợp tác phát triển giữa các địa phương trong cả nước.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội đã có nhiều hoạt động thiết thực, huy động các cấp, các ngành, doanh nghiệp và đông đảo người dân chia sẻ, hỗ trợ với tổng số tiền huy động được lớn nhất từ trước đến nay. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố đã nhận được sự đăng ký, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân cho công tác phòng chống dịch Covid-19 là 243,076 tỷ đồng; ủng hộ khắc phục hậu quả lũ lụt với tổng số tiền và hàng hóa trị giá trên 124,8 tỷ đồng; huy động Quỹ Vì biển đảo được 44 tỷ đồng, Quỹ Vì người nghèo các cấp khoảng 83,1 tỷ đồng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực thăm hỏi, tặng quà, động viên các lực lượng làm công tác phòng, chống dịch, hỗ trợ những hộ nghèo và người dân các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả bão lũ…

Thứ 10: An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Cụ thể, TP.Hà Nội tiếp tục đảm bảo quốc phòng thường xuyên, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, gần 2.000 sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, hội nghị quốc tế, hoạt động lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và các đoàn khách quốc tế diễn ra trên địa bàn. Đặc biệt, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37… Tỷ lệ tội phạm năm 2020 đã được kéo giảm 15,3%, trong đó tỷ lệ trọng án được khám phá đạt 95,3%. Tình hình tai nạn giao thông được cải thiện, giảm mạnh trên cả ba tiêu chí. Hình ảnh Hà Nội bình yên, là điểm đến an toàn, thân thiện ngày càng lan tỏa với bạn bè quốc tế và nhân dân cả nước.