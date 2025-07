Dự án chậm tiến độ vẫn thắng kiện UBND tỉnh

Ngày 18/7, ông Võ Quốc Hoàng - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị, cho biết đang chuẩn bị các hồ sơ cần thiết để tham gia phiên tòa xét xử lại vụ UBND tỉnh Quảng Trị thua kiện.

Khu đất rộng 50 ha được UBND tỉnh Quảng Trị cho Công ty TNHH MTV Hoàng Khang Quảng Trị thuê nhiều năm qua vẫn để hoang, chỉ một phần nhỏ được dựng nhà lắp ghép. Ảnh: Ngọc Vũ.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2012, UBND tỉnh Quảng Trị cho Công ty TNHH MTV Hoàng Khang Quảng Trị (gọi tắt là Công ty Hoàng Khang) thuê đất để thực hiện dự án Xây dựng, phát triển và kinh doanh hạ tầng Cụm Công nghiệp Đông Gio Linh.

Dự án này có tổng mức đầu tư 180 tỷ đồng, triển khai trên diện tích 70 ha tại xã Gio Việt, huyện Gio Linh (nay là xã Cửa Việt). Đến năm 2018, dự án được điều chỉnh với quy mô 50 ha. Theo kế hoạch, dự án khởi công tháng 2/2019 và hoàn thành tháng 2/2021.

Mặc dù đã được UBND tỉnh Quảng Trị nhiều lần gia hạn, nhưng tiến độ dự án liên tục chậm, khiến cử tri bức xúc.

Dự án Cụm Công nghiệp Đông Gio Linh của Công ty Hoàng Khang từng được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Ảnh: Ngọc Vũ.

Ngày 23/6/2023, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định số 1331/QĐ-UBND thu hồi đất đã cho Công ty Hoàng Khang thuê.

Cho rằng UBND tỉnh Quảng Trị thu hồi đất không đúng quy định, Công ty Hoàng Khang khởi kiện, đề nghị TAND tỉnh Quảng Trị giải quyết, hủy Quyết định thu hồi đất.

Ngày 21/1/2025, TAND tỉnh Quảng Trị xét xử vụ án, chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty Hoàng Khang, hủy Quyết định 1331 của UBND tỉnh Quảng Trị.

TAND tỉnh Quảng Trị cho rằng, tháng 10/2020, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị cấp giấy phép xây dựng cho Công ty Hoàng Khang với cốt nền thấp hơn thực địa xung quanh. Nếu thi công theo cốt nền thấp, dự án có nguy cơ bị thấp trũng, ngập lụt.

Vì vậy, Công ty Hoàng Khang xin điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết, đã được UBND tỉnh Quảng Trị đồng ý nhưng UBND huyện Gio Linh (cũ) chậm cung cấp số liệu khiến dự án không thể triển khai.

Ngôi nhà lắp ghép là công trình duy nhất trên khu đất rộng 50 ha thuộc Dự án Cụm Công nghiệp Đông Gio Linh của Công ty Hoàng Khang. Ảnh: Ngọc Vũ.

TAND tỉnh Quảng Trị cho rằng, Công ty Hoàng Khang phải chờ đợi điều chỉnh quy hoạch cục bộ nên không thực hiện dự án, dẫn đến chậm tiến độ là trở ngại khách quan, thuộc trường hợp bất khả kháng. Quá trình lập hồ sơ thu hồi đất, UBND tỉnh Quảng Trị chưa xem xét lý do nêu trên.

Tòa Cấp cao hủy án sơ thẩm, yêu cầu xét xử lại vì vi phạm tố tụng nghiêm trọng

Sau khi TAND tỉnh Quảng Trị tuyên bản án sơ thẩm, Viện Kiểm sát Nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng đã kháng nghị toàn bộ bản án.

Cụ thể, ngày 26/5, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm vụ án nêu trên, chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát và quyết định hủy bản án sơ thẩm, giao vụ án cho TAND tỉnh Quảng Trị xét xử lại theo thủ tục sơ thẩm.

Lý do, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng nhận thấy tòa án cấp sơ thẩm xác định ông Phan Phi Anh – Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường), tham gia tố tụng với tư cách người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người bị kiện (UBND tỉnh Quảng Trị) là vi phạm quy định tại điểm c khoản 2 Điều 61 Luật Tố tụng hành chính. Do đó, đây là vi phạm thủ tục tố tụng nghiêm trọng, không thể khắc phục được.

Cũng theo TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, trong quá trình giải quyết vụ án, cấp sơ thẩm chưa thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ để làm căn cứ giải quyết vụ án. Một số tài liệu, chứng cứ quan trọng không được nhận định, đánh giá trong bản án, dẫn đến phán quyết chưa phù hợp.

Bà Nguyễn Thị Linh – cán bộ địa chính xã Cửa Việt (bên trái), đứng bên các cấu kiện bằng sắt thép, bê tông chất đống trong khu đất do Công ty Hoàng Khang thuê. Ảnh: Ngọc Vũ.

Ông Võ Quốc Hoàng – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị – cho biết, ngày 20/10/2022, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị đã tổ chức cuộc họp với các sở, ngành, có đại diện Công ty Hoàng Khang tham gia. Cuộc họp đi đến thống nhất rằng dự án của công ty đã được UBND tỉnh chia sẻ khó khăn, nhiều lần gia hạn, giãn tiến độ. Tuy nhiên, do gặp khó khăn trong việc huy động vốn nên dự án chậm tiến độ, và các bên thống nhất trình UBND tỉnh Quảng Trị thu hồi đất.

“Dự án của Công ty Hoàng Khang đã được UBND tỉnh Quảng Trị gia hạn, giãn tiến độ nhiều lần, nhưng công ty không hoàn thành là do thiếu vốn; không phải vì chính quyền không tạo điều kiện hay không hỗ trợ điều chỉnh quy hoạch cục bộ, và cũng không thuộc trường hợp bất khả kháng,” ông Hoàng khẳng định.

Một thiết bị điện trong dự án hiện không còn. Ảnh: Ngọc Vũ.

Tại Văn bản số 27 ngày 8/7/2025, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, trong quá trình thực hiện dự án, các sở, ngành địa phương đã hướng dẫn Công ty Hoàng Khang lấy ý kiến để điều chỉnh cốt nền, nhưng công ty không thực hiện. Quá trình xác minh cho thấy, công ty không gửi các văn bản đề nghị UBND huyện Gio Linh (cũ) cung cấp số liệu điều chỉnh cục bộ quy hoạch dự án.

Hơn nữa, trong quá trình thực hiện dự án, Công ty Hoàng Khang có nhiều sai phạm như khai thác titan trái phép, chưa khắc phục hậu quả dẫn đến tai nạn chết đuối; xây dựng một số hạng mục khi chưa có giấy phép, bị cử tri phản đối gay gắt.

Đặc biệt, ngày 16/12/2019, Tổng Thanh tra Chính phủ đã ban hành Kết luận thanh tra số 2282, trong đó yêu cầu rà soát, thu hồi đất của Công ty Hoàng Khang.

Công ty Hoàng Khang xây dựng dang dở tường rào bao quanh khu đất được cho thuê. Ảnh: Huyền My.

UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị TAND tỉnh Quảng Trị xét xử lại theo hướng không công nhận nội dung khởi kiện của Công ty Hoàng Khang.

Bà Nguyễn Thị Linh – cán bộ địa chính xã Cửa Việt – cho biết, người dân địa phương rất bức xúc, mong muốn tòa án có phán quyết công bằng, thu hồi đất của Công ty Hoàng Khang giao cho xã quản lý để cấp đất ở cho dân.

“Hiện nay, có nhiều hộ dân ở xã Gio Việt cũ phải sống từ 2 đến 3 thế hệ trong một ngôi nhà. Người dân có nhu cầu được cấp đất ở nhưng quỹ đất tại địa phương đã hết. Nếu khu đất của Công ty Hoàng Khang được thu hồi, địa phương sẽ cấp đất ở cho dân, kêu gọi nhà đầu tư có năng lực, tránh lãng phí tài nguyên,” bà Linh nói.