Hồ Xuân Vinh (SN 1987) sinh ra và lớn lên ở xã Quỳnh Văn, tỉnh Nghệ An trong gia đình giàu truyền thống về lĩnh vực nghiên cứu khoa học công nghệ.

Kỹ sư Bách khoa về quê nối nghiệp ông cha, sáng chế máy nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

Có nền tảng gia đình, cùng với ước mơ được làm kỹ sư từ nhỏ nên sau khi hoàn thành chương trình đào tạo thạc sỹ tại Đại học Bách Khoa Hà Nội, Hồ Xuân Vinh về quê tiếp tục theo đuổi sự nghiệp của gia đình.

“Sau khi tôi học xong thì có đi làm tại Hà Nội một vài năm với mức lương khá ổn, đúng chuyên ngành. Rồi bôn ba trở về Nghệ An với khát vọng đứng chân vào đội ngũ lãnh đạo Tập Đoàn Công Nghiệp - Viễn Thông Quân Đội (Viettel) tại TP Vinh trước đây.

Nhưng sau đó, do cơ duyên nên tôi quyết định về quê khởi nghiệp. Nhiều người khuyên môi trường thủ đô hay thành phố Vinh rất thuận lợi để tôi phát triển tài năng nhưng với tôi nghĩ, dù ở đâu mà được làm việc mình thích thì đều có cơ hội cả. Hơn nữa lại làm việc cho doanh nghiệp gia đình thì càng phải phát huy hết khả năng của mình”, anh Vinh tâm sự.

Năm 2014, anh Vinh quyết định về quê tiếp nhận một xưởng cơ khí của cha anh gây dựng từ những năm 1988 và bắt tay vào ngành chế tạo dây chuyền sản xuất gạch không nung, thay thế cho gạch đỏ nung truyền thống. Đây là thử thách đầu tiên trên con đường sáng chế của kỹ sư trẻ này.

“Vua sáng chế trẻ” bên sản phẩm máy xẻ thân chuối Hồ Hoàn Cầu được cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp do cục sở hữu trí tuệ cấp đạt giải Ba trong hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Nghệ An lần thứ 16 năm 2021.

“Thời điểm tôi về, thị trường xây dựng đã có sự chuyển dịch từ vật liệu nung sang vật liệu không nung. Tuy nhiên, trên thực tế thị trường thì máy sản xuất gạch không nung rất ít, năng suất thấp nhưng giá thành cao khiến nhiều nhà máy không đủ kinh phí để mua về sử dụng. Vì vậy, tôi nghĩ đây là cơ hội để mình cải tiến máy đóng gạch bằng tay lên máy ép gạch cơ. Kể ra thì ngắn, nhưng đó là cả quá trình. Cũng vì đây là sản phẩm đầu tay nên tôi bỏ ra rất nhiều tâm huyết và tất nhiên trong quá trình triển khai gặp không ít thất bại”, anh Vinh kể.

Cuối cùng, quả ngọt đã đến, sau nhiều năm mày mò nghiên cứu, năm 2017, Hồ Xuân Vinh đã phát triển dòng máy ép gạch cơ lên dòng máy ép gạch công nghệ thủy lực 2 chiều, nâng công suất ra gạch từ 10.000 viên/ca lên 15.000 viên/ca.

Cũng trong năm 2017, anh đã nghiên cứu chế tạo thành công máy ép gạch thế hệ thứ 9 với tính năng vượt trội, tự động hoàn toàn. Sản phẩm máy ép gạch không nung tự động hoàn toàn HHC09 đã đạt giải Nhất cuộc thi Sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Nghệ An 2017. Máy ép gạch do anh sáng chế đã có mặt tại tất cả 63 tỉnh thành (cũ), và xuất khẩu đi 7 nước trên thế giới.

Từ sáng chế máy ép gạch này, Hồ Xuân Vinh được Bộ Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng Thế giới, Trung tâm Đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu Việt Nam chọn làm Chủ nhiệm và tài trợ dự án sáng tạo chống biến đổi khí hậu với đề tài “Giảm sử dụng đất sét nông nghiệp, giảm khí thải, giảm lượng chất đốt tiêu thụ của việc sản xuất gạch không nung bằng giải pháp máy đúc gạch không nung Hồ Hoàn Cầu”.

Từ bước đệm đó, Hồ Xuân Vinh đã nghiên cứu và chế tạo nhiều máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất trong nhiều ngành: nông nghiệp, xây dựng, thực phẩm… Trong đó, phải kể tới các dòng máy móc, thiết bị như: máy bẻ đai thép tự động, máy trộn bê tông… đã được thị trường trong nước biết tới và còn xuất khẩu ra các nước trên thế giới.

Ngoài ra doanh nghiệp Hồ Hoàn Cầu còn sáng chế máy rửa nông sản, máy băm hành tỏi, máy chiên chân không, máy trộn thực phẩm, máy chiên thực phẩm, máy làm đá viên, máy xay công nghiệp, máy bo viên nghệ, tủ sấy, máy xẻ thân cây chuối, máy tách sợi dứa, máy tách sợi chuối tự động.…tất cả các sản phẩm này khi xuất hiện tại thị trường đều được người tiêu dùng tiếp nhận.

Kỹ sư trẻ Hồ Xuân Vinh tâm sự, tất cả các sáng chế máy nông nghiệp, máy tiểu thủ công nghiệp, máy công nghiệp của bản thân anh đều xuất phát từ nhu cầu thực tế của thị trường.

Khi anh nghiên cứu về các dòng máy gạch thủy lực, trên thị trường chưa có những sản phẩm tương tự, nhưng nhu cầu thị trường thì rất lớn. Vì vậy, người sáng tạo phải thiết kế, chọn lựa các giải pháp của mình để đáp ứng được yêu cầu đó, và giá thành phải thật tốt, để giá cả không trở thành rào cản cho khách hàng đầu tư.

“Khoa học kỹ thuật là để phục vụ cuộc sống, đặc biệt là người nông dân, việc cơ giới hóa sẽ giúp người dân phát triển hơn. Từ các sáng chế máy, tôi muốn giúp ích cho xã hội trong mục tiêu bảo vệ môi trường, tạo thêm công ăn việc làm cho bà con, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, giúp nhiều thanh niên không còn cảnh ly hương làm ăn xa, có thể làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Đó cũng là mục đích của tôi khi về quê lập nghiệp”, anh Vinh cho hay.

Một trong những sáng chế máy moc “tâm đắc” mới đây nhất của anh là máy xẻ thân cây chuối, máy tách sợi dứa, máy tách sợi chuối tự động.

“Sinh ra trên mảnh đất nông nghiệp, được xem là vựa rau, quả của cả tỉnh Nghệ An. Tôi nhận thấy bà con nông dân khi trồng dứa, trồng chuối luôn phải bỏ đi rất nhiều thân, lá. Ví như cây dứa, qua 18 tháng chăm bón chỉ thu hoạch quả, còn lá và thân cây trở thành phế phẩm nông nghiệp, gây ô nhiễm môi trường và lãng phí lớn”, anh nói.

Kỹ sư trẻ Hồ Xuân Vinh cùng cộng sự tại nhà máy Hồ Hoàn Cầu

Vì vậy, sau quá trình quan sát và nghiên cứu, kỹ sư Hồ Xuân Vinh nhận thấy các loại lá dứa, thân chuối là những nguồn nguyên liệu đầu vào có thể tách sợi và ứng dụng vào thực tiễn. Từ đó, anh tập trung nghiên cứu các dây chuyền máy móc chế biến sợi chuối, sợi dứa. Sau những nỗ lực không biết mệt mỏi, cuối cùng anh đã thành công.

Chỉ vào cỗ máy mới vừa “ra lò”, Vinh tự hào giới thiệu: “Dây chuyền có thể chẻ, tách sợi từ thân chuối, biến bẹ chuối thành một lượng sợi lớn làm nguyên liệu cho nhiều ngành ở Việt Nam như ngành sợi thời trang, bao bì, giấy. Ngoài ra, phần bã chuối tưởng sẽ bỏ đi được tôi nghiên cứu công nghệ ép tách bã khô và nước, sau đó nước sẽ được ủ lên men để thành nước dinh dưỡng giàu Kali là phân bón hữu cơ rất tốt cho cây trồng. Còn bã có thể làm các loại bát, đĩa, khay dùng một lần hay ủ làm phân hữu cơ bón lại chính các vườn chuối”.

Vì tính hữu dụng, máy tách sợi từ thân chuối đã đạt giải Ba trong hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Nghệ An lần thứ 16 năm 2021. Anh tự tin khẳng định, đây là dự án khởi đầu cho việc phát triển một ngành mới của Việt Nam là ngành chế biến sợi chuối, mở ra cơ hội việc làm cho nhiều thanh niên tại nông thôn.

Dự án phát triển ngành sợi chuối Việt Nam đã đạt giải nhất Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2021; giải nhất Cuộc thi toàn quốc khởi nghiệp nông nghiệp đổi mới sáng tạo do Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức; giải nhì Sáng tạo kỹ thuật VIFOTEC Nghệ An 2021. Ngoài ra, dự án đã đạt giải ba dự án xuất sắc nhất Chương trình Phát triển dự án khởi nghiệp Quốc gia năm 2021.

Công nhân đang làm việc tại nhà máy Hồ Hoàn Cầu tại xã Quỳnh Văn, Nghệ An

Đặc biệt, trong giai đoạn 2020-2025, kỹ sư Hồ Xuân Vinh đã vinh dự được tặng thưởng 1 Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, 1 Bằng khen Tổng Liên đoàn Lao động, 1 bằng khen Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, 8 Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, 2 Bằng khen Liên hiệp Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam, 8 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, 1 huy hiệu vì sự nghiệp khoa học công nghệ của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, và nhiều Bằng khen Tỉnh đoàn, Đảng và chính quyền huyện Quỳnh Lưu và xã Quỳnh Văn.

Với phương châm không ngừng sáng tạo, kỹ sư Hồ Xuân Vinh còn cùng công ty chủ động nghiên cứu và sáng tạo nhiều sản phẩm chế biến từ nguồn nguyên liệu sẵn có của xã nhà, nâng cao giá trị nông sản địa phương. Năm 2025, doanh nghiệp Hồ Hoàn Cầu đã có 04 sản phẩm đã được UBND tỉnh Nghệ An chứng nhận đạt chuẩn OCOP cấp tỉnh (3 sao, 4 sao), mở ra hướng đi bền vững cho kinh tế nông thôn, tạo việc làm ổn định và tăng thu nhập cho người dân.

Đưa sáng chế máy Việt Nam ra thế giới, nắm giữ 35 sáng chế được Cục Sở hữu trí tuệ cấp bằng độc quyền

Việc đưa sản phẩm OCOP 3 sao vào chuỗi giá trị hàng hóa đã giúp địa phương hoàn thành tiêu chí sản xuất – thu nhập trong bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Những đóng góp trên không chỉ giúp xã nhà về đích nông thôn mới nâng cao, mà còn khẳng định vai trò tiên phong của doanh nghiệp trong việc gắn phát triển công nghiệp với khai thác và phát huy tài nguyên bản địa, tạo sinh kế cho nông dân. Đây là minh chứng cho tinh thần “Dân vận khéo” trong thời kỳ mới: vừa củng cố cơ sở vật chất, vừa xây dựng nền kinh tế nông thôn hiện đại, bền vững.

Đến nay, anh có 35 sáng chế, được Cục Sở hữu trí tuệ cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích, độc quyền kiểu dáng công nghiệp; 10 sáng chế đang chờ công nhận. Nhiều sản phẩm đã được Bộ Công thương bình chọn là Hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu toàn quốc và khu vực Bắc Trung bộ.

Các bằng sáng chế, được Cục Sở hữu trí tuệ cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích, độc quyền kiểu dáng công nghiệp của doanh nghiệp Hồ Hoàn Cầu.

Mặc dù vậy, khi nói về những sáng chế của mình, anh vẫn luôn cảm thấy chưa hài lòng. Anh nói mình vẫn phải cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa để tạo ra các máy móc, dụng cụ vừa rẻ, tiện ích để phục vụ và thay đổi cuộc sống của người nông dân.

“Tất cả những điều mà bản thân theo đuổi là để khẳng định mình và góp một phần sức lực giúp ích cho xã hội trong mục tiêu bảo vệ môi trường, tạo thêm việc làm và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Tôi luôn mong muốn được đồng hành cùng với lực lượng thanh niên trong lập thân, lập nghiệp để không còn cảnh ly hương làm ăn xa mà làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình”, anh Vinh cho hay.

Đặc biệt, trong buổi tiếp xúc với anh kỹ sư trẻ Hồ Xuân Vinh, được biết anh cùng đội ngũ cộng sự của mình đang ngày đêm nghiên cứu làm gạch bằng đất đồi, bê tông đất nhằm thay thế dần các vật liệu truyền thống dần cạn kiệt trong tài nguyên quốc gia. Hơn nữa, anh Vinh còn cho hay đang nghiên cứu dây chuyền sàn cát, dây chuyền rửa cát mặn để biết nguồn tái chế thành những vật liện xây dựng mới nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước.


Tham khảo thêm

Vùng đất cổ Kẻ Đầm ở Thanh Hóa, dòng họ Bùi Hữu từ đất Nghệ An ra lập nghiệp, theo nhà Tây Sơn đánh giặc

Vùng đất cổ Kẻ Đầm ở Thanh Hóa, dòng họ Bùi Hữu từ đất Nghệ An ra lập nghiệp, theo nhà Tây Sơn đánh giặc

Loại quả 'cổ tích' này đang tăng giá cái vù, thương lái vô tận vườn đặt cọc tiền, sao dân Nghệ An vẫn chưa chịu cầm?

Loại quả "cổ tích" này đang tăng giá cái vù, thương lái vô tận vườn đặt cọc tiền, sao dân Nghệ An vẫn chưa chịu cầm?

Núi Nga My ở đâu trên đất Nghệ An mà có khu rừng gỗ quý đẹp như phim, hễ ai tới cũng muốn vô xem?

Núi Nga My ở đâu trên đất Nghệ An mà có khu rừng gỗ quý đẹp như phim, hễ ai tới cũng muốn vô xem?

Làng 'cá gỗ' nổi tiếng ở Nghệ An, đất khoa bảng nức tiếng sở hữu cái nghề có một không hai

Làng "cá gỗ" nổi tiếng ở Nghệ An, đất khoa bảng nức tiếng sở hữu cái nghề có một không hai

Làng cổ ở Nghệ An ví như đất phát quan, cả làng có tới 3 nhà khoa bảng giữ chức Tế tửu Quốc Tử Giám

Làng cổ ở Nghệ An ví như đất phát quan, cả làng có tới 3 nhà khoa bảng giữ chức Tế tửu Quốc Tử Giám

Tin Cùng Chuyên Mục

Xem thêm

Tỉnh Hưng Yên sau sáp nhập thành công tỉnh Thái Bình có một khu kinh tế tỷ đô

Khu kinh tế Thái Bình được quy hoạch trở thành khu vực kinh tế đa ngành hướng ra biển với hệ sinh thái công nghiệp, đô thị, dịch vụ, năng lượng, bến cảng, logistics của tỉnh Hưng Yên (sau sáp nhập tỉnh Thái Bình).

Ở nơi này của Huế bắt vô số cá đặc sản mùa nước nổi bên chân phá

Nhà nông
Ở nơi này của Huế bắt vô số cá đặc sản mùa nước nổi bên chân phá

Làng cổ mang tên Trình Phố ở tỉnh Thái Bình-quê hương danh nhân Bùi Viện

Nhà nông
Làng cổ mang tên Trình Phố ở tỉnh Thái Bình-quê hương danh nhân Bùi Viện

Xã mới ở tỉnh Khánh Hòa (sau sáp nhập Ninh Thuận), dân khá giả nhờ nuôi cừu, trồng lúa thơm ra gạo đạt 3 sao OCOP

Nhà nông
Xã mới ở tỉnh Khánh Hòa (sau sáp nhập Ninh Thuận), dân khá giả nhờ nuôi cừu, trồng lúa thơm ra gạo đạt 3 sao OCOP

Giữa dòng sông nổi tiếng Đồng Nai, thấy đàn cá màu hồng nổi dày đặc đớp mồi, dân nuôi thành công

Nhà nông
Giữa dòng sông nổi tiếng Đồng Nai, thấy đàn cá màu hồng nổi dày đặc đớp mồi, dân nuôi thành công

Đọc thêm

Xem phim, tôi nhớ đến vụ việc con trai bị bắt nạt 4 năm trước: Cách xử lý của con khiến tôi tự hào vô cùng!
Gia đình

Xem phim, tôi nhớ đến vụ việc con trai bị bắt nạt 4 năm trước: Cách xử lý của con khiến tôi tự hào vô cùng!

Gia đình

Tôi hoảng hốt nhưng cũng vui mừng vì cách con giải quyết vấn đề.

Nếu Gia Cát Lượng phò tá Tào Tháo, thế cục Tam Quốc sẽ ra sao?
Đông Tây - Kim Cổ

Nếu Gia Cát Lượng phò tá Tào Tháo, thế cục Tam Quốc sẽ ra sao?

Đông Tây - Kim Cổ

Gia Cát Lượng tài trí hơn người, nếu đi theo trợ giúp cho Tào Tháo, thế cục Tam quốc liệu có thay đổi? Đây là một vấn đề gây nhiều tranh cãi với hậu thế, đặc biệt là đối với những người yêu mến tác phẩm “Tam Quốc Diễn Nghĩa” của tác giả La Quán Trung.

Người Yết thiểu số từng lập quốc, thống trị miền Bắc Trung Hoa, vì sao lại diệt vong?
Đông Tây - Kim Cổ

Người Yết thiểu số từng lập quốc, thống trị miền Bắc Trung Hoa, vì sao lại diệt vong?

Đông Tây - Kim Cổ

Người Yết (羯, Jié) là một trong những dân tộc thiểu số ít ỏi nhưng có ảnh hưởng sâu sắc đến lịch sử Trung Hoa cổ đại. Dù số lượng không đông, xuất phát điểm khiêm tốn và từng là thuộc hạ của Hung Nô, người Yết đã vươn lên chiếm lĩnh trung tâm chính trị – quân sự của miền Bắc Trung Quốc, dựng nên quốc gia Hậu Triệu hùng mạnh.

Nghệ sĩ Nhân dân Thế Hiển - tác giả 'Nhánh lan rừng' qua đời sau thời gian chiến đấu với ung thư di căn
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân Thế Hiển - tác giả "Nhánh lan rừng" qua đời sau thời gian chiến đấu với ung thư di căn

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân, nhạc sĩ Thế Hiển qua đời ở tuổi 70 sau hơn một năm chiến đấu với căn bệnh ung thư phổi.

Người sinh vào 5 ngày Âm lịch này, tài giỏi, chính trực, tháng 8 Âm tiền tài chỉ tăng không giảm
Gia đình

Người sinh vào 5 ngày Âm lịch này, tài giỏi, chính trực, tháng 8 Âm tiền tài chỉ tăng không giảm

Gia đình

Người sinh vào 5 ngày Âm lịch đặc biệt này vốn nổi tiếng tài giỏi và chính trực. Trong tháng 8 Âm lịch, họ sẽ đón nhận vận may rực rỡ, tài chính khởi sắc.

Nữ sinh viên tử vong tại sân trường cao đẳng ở TP.HCM sau tiếng động
Chuyển động Sài Gòn

Nữ sinh viên tử vong tại sân trường cao đẳng ở TP.HCM sau tiếng động

Chuyển động Sài Gòn

Nghe tiếng động bên trong sân trường cao đẳng trên địa bàn phường Phước Long, TP.HCM bảo vệ kiểm tra thì phát hiện nữ sinh viên đã tử vong.

Các thành phố tiền tuyến của Ukraine tràn ngập lo sợ giữa lằn ranh sinh tử khi quân Nga áp sát
Thế giới

Các thành phố tiền tuyến của Ukraine tràn ngập lo sợ giữa lằn ranh sinh tử khi quân Nga áp sát

Thế giới

Trong cửa hàng quần áo mới mở ngay trung tâm thành phố tiền tuyến Kramatorsk, Maksym Lysenko bỗng ngừng nói chuyện và lắng nghe. “Đấy! Nó đang lao xuống. Nó sắp nổ”, anh nói, mắt hướng ra cửa sổ...

Tổng thống Belarus Lukashenko vô tình làm lộ bí mật về một siêu vũ khí của Nga, phương Tây choáng váng
Thế giới

Tổng thống Belarus Lukashenko vô tình làm lộ bí mật về một siêu vũ khí của Nga, phương Tây choáng váng

Thế giới

Tổng thống Belarus tự xưng Alexander Lukashenko vừa vô tình tiết lộ hình ảnh của hệ thống tên lửa đạn đạo tầm trung mang tên Oreshnik (tên thực là Kedr) của Nga, theo Militarnyi.

Cây xanh bật gốc trong cơn mưa lớn ở TP.HCM, 2 bà cháu đi xe máy bị đè trúng
Chuyển động Sài Gòn

Cây xanh bật gốc trong cơn mưa lớn ở TP.HCM, 2 bà cháu đi xe máy bị đè trúng

Chuyển động Sài Gòn

Đang chạy trên đường, xe máy do người phụ nữ điều khiển chở theo cháu bất ngờ bị cây xanh bật gốc đổ ra đường và đè trúng, vụ việc khiến cả 2 bà cháu bị thương được đưa đi cấp cứu.

Tin tối (1/10): Báo chí Malaysia tố VFF “đâm sau lưng” FAM
Thể thao

Tin tối (1/10): Báo chí Malaysia tố VFF “đâm sau lưng” FAM

Thể thao

Báo chí Malaysia tố VFF “đâm sau lưng” FAM; HLV Albaladejo được vinh danh; báo Trung Quốc dự đoán ĐT Việt Nam sẽ dự World Cup 2030; Xuân Bắc tự hào khi được lên ĐT Việt Nam; HLV Mourinho “ngó lơ” nữ MC xinh đẹp.

'Bẫy tử thần' ở Pokrovsk: Ukraine phục kích quân Nga trong các tòa nhà trống, chặn đứng bước tiến của đối phương
Thế giới

'Bẫy tử thần' ở Pokrovsk: Ukraine phục kích quân Nga trong các tòa nhà trống, chặn đứng bước tiến của đối phương

Thế giới

Các nguồn tin tiền tuyến cho biết, quân đội Ukraine sử dụng máy bay không người lái FPV, kết hợp với các đội phục kích chờ sẵn trong những tòa nhà đổ nát đang nỗ lực "săn lùng" lính Nga, ngăn chặn đối phương giành được pháo đài Pokrovsk. Các hoạt động tác chiến gần Pokrovsk của lực lượng Ukraine gần đây được đích thân Tổng tư lệnh Oleksandr Syrski chỉ huy, điều phối, theo Euromaidanpress.

Trấn Thành chuyển nửa tỷ đồng cho Mặt trận Tổ Quốc giúp đỡ bà con miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão Bualoi
Văn hóa - Giải trí

Trấn Thành chuyển nửa tỷ đồng cho Mặt trận Tổ Quốc giúp đỡ bà con miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão Bualoi

Văn hóa - Giải trí

Mới đây, MC Trấn Thành cho biết đã chuyển khoản tới Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 500 triệu đồng giúp đỡ bà con miền Trung khắc phục hậu quả sau bão Bualoi.

Hai con chim khổng lồ lạ mắt bất ngờ xuất hiện giữa hồ nước ở Bắc Ninh là loài chim gì?
Nhà nông

Hai con chim khổng lồ lạ mắt bất ngờ xuất hiện giữa hồ nước ở Bắc Ninh là loài chim gì?

Nhà nông

Hơn 2 tuần trở lại đây, khu vực hồ nước thuộc xứ đồng Trằm Tây, tổ dân phố Trúc Ổ, phường Bồng Lai, tỉnh Bắc Ninh (địa bàn Quế Võ trước đây) sôi động bởi sự xuất hiện của 2 chim thiên nga trắng. Mỗi ngày có khoảng 200-300 lượt người đến theo dõi 2 con thiên nga "khổng lồ" này, cuối tuần có thể đông hơn.

Tuấn Hải lập công, Hà Nội FC nhẹ nhàng giành 3 điểm trước SHB Đà Nẵng
Thể thao

Tuấn Hải lập công, Hà Nội FC nhẹ nhàng giành 3 điểm trước SHB Đà Nẵng

Thể thao

Trong chuyến hành quân tới sân Hoà Xuân ở vòng 6 V.League 2025/2026, Tuấn Hải và Luiz Fernando thay nhau lập công giúp Hà Nội FC nhẹ nhàng giành chiến thắng 2-0 trước SHB Đà Nẵng.

Ông Zelensky báo động về tình thế nguy cấp tại nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, Nga đáp trả cực 'gắt'
Thế giới

Ông Zelensky báo động về tình thế nguy cấp tại nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, Nga đáp trả cực 'gắt'

Thế giới

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lên tiếng báo động về tình hình mà ông gọi là "nguy cấp" tại Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia – cơ sở hạt nhân lớn nhất châu Âu hiện do Nga kiểm soát – sau khi nơi này bị ngắt khỏi lưới điện Ukraine suốt 7 ngày liên tiếp, mức kỷ lục kể từ khi chiến tranh bùng nổ.

Người đàn ông tử vong bất thường trong khách sạn tại TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Người đàn ông tử vong bất thường trong khách sạn tại TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Công an đang điều tra nguyên nhân cái chết của một người đàn ông 68 tuổi trong khách sạn trên đường Phan Văn Hớn, phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM, chiều 1/10.

Lào Cai: 12 người thương vong, 7 người mất tích do mưa lũ
Nhà nông

Lào Cai: 12 người thương vong, 7 người mất tích do mưa lũ

Nhà nông

Hoàn lưu cơn bão số 10 (Bualoi) đã gây ra thiệt hại nặng nề tại tỉnh Lào Cai. Mưa lũ đã khiến 19 người chết, mất tích và bị thương. Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 2.750 tỷ đồng.

HLV Vũ Hồng Việt nói gì khi Thép xanh Nam Định đấu Eastern FC trên mặt sân cỏ lạ?
Thể thao

HLV Vũ Hồng Việt nói gì khi Thép xanh Nam Định đấu Eastern FC trên mặt sân cỏ lạ?

Thể thao

Chiều 1/10, HLV Vũ Hồng Việt và trung vệ Lucas Alves đã tham dự buổi họp báo trước trận đấu thứ 2 của CLB Thép xanh Nam Định tại vòng bảng AFC Champions League Two 2025/2026 gặp chủ nhà Eastern FC (Hong Kong). Đội bóng thành Nam bày tỏ sự tự tin cao độ, đặt mục tiêu giành chiến thắng ngay trận đầu ra quân.

Tử vi ngày mai: 3 con giáp gặp thiên thời, địa lợi, nhân hòa, được quý nhân trợ giúp, suôn sẻ mọi bề
Gia đình

Tử vi ngày mai: 3 con giáp gặp thiên thời, địa lợi, nhân hòa, được quý nhân trợ giúp, suôn sẻ mọi bề

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, 3 con giáp này gặp đúng người, đúng lúc, đúng chỗ, đầu tháng 10 sẽ được quý nhân hỗ trợ trong công việc, tài lộc và tình cảm đều như ý.

Clip ghi lại cảnh tai nạn thương tâm ở TP.HCM khiến 2 người thương vong
Chuyển động Sài Gòn

Clip ghi lại cảnh tai nạn thương tâm ở TP.HCM khiến 2 người thương vong

Chuyển động Sài Gòn

Vụ tai nạn giữa xe tải và xe máy trên đường Trần Hải Phụng, xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM chiều 1/10, khiến 1 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng.

Tuyến bus đầu tiên ra xã đảo Minh Châu chính thức lăn bánh: Niềm vui xen lẫn trăn trở
Tin tức

Tuyến bus đầu tiên ra xã đảo Minh Châu chính thức lăn bánh: Niềm vui xen lẫn trăn trở

Tin tức

Ngày 1/10, tuyến xe buýt 20ATC Minh Châu – Nhổn chính thức đi vào hoạt động theo Quyết định của UBND TP Hà Nội, đánh dấu tròn ba tháng kể từ khi bộ máy chính quyền hai cấp tại xã Minh Châu được thành lập.

Trung Quốc phẫn nộ, thề trả đũa sau khi bị chính quyền Trump giáng đòn đau
Thế giới

Trung Quốc phẫn nộ, thề trả đũa sau khi bị chính quyền Trump giáng đòn đau

Thế giới

Mỹ vừa mở rộng các biện pháp hạn chế đối với các tập đoàn công nghệ Trung Quốc, bao gồm cả các công ty con, động thái khiến Bắc Kinh phẫn nộ trong bối cảnh cuộc cạnh tranh công nghệ giữa hai siêu cường ngày càng gay gắt, theo CNN.

Loạt “câu hỏi nóng” - “trả lời ngay” tại Diễn đàn “Lắng nghe nông dân nói”
Kinh tế

Loạt “câu hỏi nóng” - “trả lời ngay” tại Diễn đàn “Lắng nghe nông dân nói”

Kinh tế

Trong thời gian ngắn, chủ đề bao trùm khá rộng nhưng Diễn đàn đã nhận được hàng loạt câu hỏi “nóng” mang tính thực tiễn, toát ra từ hơi thở cuộc sống của nông dân, doanh nghiệp nông nghiệp và cũng nhận được câu “trả lời ngay” đầy trách nhiệm của hai vị Chủ trì Diễn đàn.

Vì sao Nguyễn Filip và Nguyễn Đình Triệu bị loại khỏi ĐT Việt Nam?
Thể thao

Vì sao Nguyễn Filip và Nguyễn Đình Triệu bị loại khỏi ĐT Việt Nam?

Thể thao

2 thủ môn Nguyễn Filip và Nguyễn Đình Triệu không được gọi lên ĐT Việt Nam do sa sút phong độ. Mặt khác, HLV Kim Sang-sik muốn trao cơ hội cho thế hệ thủ môn trẻ.

Tỷ phú Thái Nguyên là một ông chủ có 13 lò ấp trứng, bán 200.000 con gà giống/năm, nhận Huân chương Lao động
Nhà nông

Tỷ phú Thái Nguyên là một ông chủ có 13 lò ấp trứng, bán 200.000 con gà giống/năm, nhận Huân chương Lao động

Nhà nông

Phong trào đổi mới sáng tạo đang lan tỏa mạnh mẽ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, trong số đó, ông Nguyễn Văn Đường, tỷ phú Thái Nguyến đến từ xã Phú Bình, là tấm gương tiêu biểu. Hiện, cơ sở của ông sở hữu 13 lò ấp trứng gà hiện đại, đạt tỷ lệ nở tới 99%, cung cấp khoảng 200.000 con gà giống/tháng.

Kết nối thị trường, xây dựng thương hiệu, thúc đẩy tiêu thụ nông sản, góp phần tăng trưởng kinh tế đất nước 2 con số
Video

Kết nối thị trường, xây dựng thương hiệu, thúc đẩy tiêu thụ nông sản, góp phần tăng trưởng kinh tế đất nước 2 con số

Video

Ngày 01/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ X năm - 2025: Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói, với chủ đề “Kết nối thị trường - Xây dựng thương hiệu - Thúc đẩy tiêu thụ nông sản, góp phần tăng trưởng kinh tế đất nước 2 con số”.

Đoạn đường Hà Nội toàn ổ voi, hố ga mở nắp khiến giáo viên, học sinh 3 trường học ngã liên tục
Xã hội

Đoạn đường Hà Nội toàn ổ voi, hố ga mở nắp khiến giáo viên, học sinh 3 trường học ngã liên tục

Xã hội

Mưa ngập nhiều đoạn đường, nước chảy như suối, trong khi đó nhiều ổ voi, hố ga mở nắp gây nguy hiểm cho học sinh, giáo viên xã Vĩnh Thanh, Hà Nội.

Tranh vẽ bạn gái của Picasso đấu giá được hơn 25 triệu USD
Xã hội

Tranh vẽ bạn gái của Picasso đấu giá được hơn 25 triệu USD

Xã hội

Bức “Buste de femme”, chân dung Dora Maar do danh họa Pablo Picasso sáng tác năm 1944 vừa được nhà đấu giá Christie’s gõ búa 196 triệu HKD (tương đương 25,2 triệu USD).

Sau 'Mưa đỏ', 'Tử chiến trên không': Phim Việt ồ ạt ra mắt tháng 10 với đủ mọi thể loại
Văn hóa - Giải trí

Sau "Mưa đỏ", "Tử chiến trên không": Phim Việt ồ ạt ra mắt tháng 10 với đủ mọi thể loại

Văn hóa - Giải trí

Sau thành công của "Mưa đỏ", "Tử chiến trên không", phim Việt ồ ạt ra mắt vào tháng 10, trong đó không ít tác phẩm từng dời lịch ra mắt để tránh “cơn bão” "Mưa đỏ".

Chia sẻ khó khăn sau bão Bualoi, Gia Lai hỗ trợ 6 tỷ đồng giúp 5 tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Sơn La
Đại đoàn kết dân tộc

Chia sẻ khó khăn sau bão Bualoi, Gia Lai hỗ trợ 6 tỷ đồng giúp 5 tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Sơn La

Đại đoàn kết dân tộc

Trước thiệt hại nặng nề do bão Bualoi gây ra, tỉnh Gia Lai quyết định hỗ trợ 6 tỷ đồng cho 5 tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Sơn La.

Tin đọc nhiều

1

Bộ Công an thông báo chuyển trụ sở làm việc

Bộ Công an thông báo chuyển trụ sở làm việc

2

Tin chiều 30/9: ĐT Malaysia nên bị xử thua thật đậm?

Tin chiều 30/9: ĐT Malaysia nên bị xử thua thật đậm?

3

Mực nước hồ Hoàn Kiếm vượt mức khống chế, sông Tô Lịch dâng cao, nhiều tuyến phố vẫn "hóa dòng sông nhỏ"

Mực nước hồ Hoàn Kiếm vượt mức khống chế, sông Tô Lịch dâng cao, nhiều tuyến phố vẫn 'hóa dòng sông nhỏ'

4

Ca sĩ Đức Phúc đến nhà riêng nói lời cảm ơn nhà thơ Nguyễn Duy, bất ngờ được tặng món quà đặc biệt

Ca sĩ Đức Phúc đến nhà riêng nói lời cảm ơn nhà thơ Nguyễn Duy, bất ngờ được tặng món quà đặc biệt

5

Không phải tên lửa Tomahawk, Tướng Mỹ kỳ cựu tiết lộ vũ khí thần kỳ có thể giúp Ukraine thắng Nga

Không phải tên lửa Tomahawk, Tướng Mỹ kỳ cựu tiết lộ vũ khí thần kỳ có thể giúp Ukraine thắng Nga