Trồng cau được mùa, cau tươi được giá nông dân Nghệ An nhà nào trồng nhiều là trúng lớn

Thời điểm này, người dân tại tỉnh Nghệ An bắt đầu thu hoạch những buồng cau đầu vụ. Thương lái cũng thu mua quả cau tươi với giá cao nên người dân rất phấn khởi.



Khu vườn trồng gần 11.000 cây cau đẹp như phim của Hoàng Trung Thông ở xã Tiền Phong, tỉnh Nghệ An (trước đây là xã của huyện Quế Phong). Năm nay, quả cau tươi được mùa, được giá nên ai cũng phấn khởi. Video: H.T.Th

Xã Tiền Phong, tỉnh Nghệ An (trước đây thuộc huyện Quế Phong) là một trong những địa phương có diện tích trồng cây cau khá lớn. Trong đó, gia đình ông Hoàng Trung Thông (trú tại bản Na Cày, xã Tiền Phong) trồng gần 11.000 cây cau.

“Từ đầu năm đến giờ tôi thu hoạch một ít cau trái vụ bán cho người dân trên địa bàn làm lễ. Giá cau cũng giao động khoảng từ 75.000 đồng đến 80.000 đồng/kg. Mức giá này khá cao so với các năm trước”, ông Thông cho biết.

Ông Thông trồng gần 11.000 cây cau trên diện tích khoảng 3,8 ha. Vườn cau được trồng theo nhiều đợt nên chu kỳ sinh trưởng khác nhau. Trong đó, có khoảng 1/4 số cây cau đã cho quả.



Hiện tại, thương lái đang thu mua quả cau tươi tại địa bàn tỉnh Nghệ An với giá giao động từ 75.000 đồng đến 80.000 đồng/kg. Đây là mức giá cao nên người trồng cau phấn khởi vì có thu nhập lớn.

“Năm nay, cây cau phát triển tốt, cho quả to đều, chất lượng. Nhiều thương lái cũng đến tận nhà đặt cọc tiền trước để mua quả cau nhưng tôi không nhận. Khoảng 1 tháng nữa mới và vụ thu hoạch chính nên mình cũng chưa biết được sản lượng cụ thể thế nào nên không nhận tiền của thương lái”, ông Thông cho biết.

Vườn cau của gia đình ông Thông với những thân cây cao cao, buồn cau to, đều, khiến nhiều người phải trầm trồ khi đến xem.

Tại bản Na Cày không chỉ riêng gia đình ông Thông mà nhiều người khác cũng có vườn cau với số lượng lớn. Gia đình chị Hà Thị Hợi ở bản Na Cày có 3.000 cây cau đang thời kỳ cho thu hoạch.

Chỉ riêng đợt cuối tháng 7, chị bán 2 tấn cau với giá 80.000 đồng/kg, thu hơn 160 triệu đồng. Nếu giá quả cau tươi ổn định như hiện tại, chị Hợi có thể thu về hơn 300 triệu đồng.

Xã Tiền Phong, tỉnh Nghệ An trao 3.000 cây cau giống giúp người dân trên địa bàn tạo sinh kế.

Không vì giá cao mà ồ ạt mở rộng diện tích trồng cau

Người dân bản Na Cày cho biết, chưa khi nào giá quả cau tươi lại cao như năm nay. Thương lái đến tận vườn thu mua, cân xong trả tiền ngay, bà con rất phấn khởi.

Khoảng 5 năm gần đây, người dân bản Na Cày phát phát triển mạnh cây cau theo hướng hàng hóa.

Cây cau cũng trở thành cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế đồi, trang trại, gia trại tại địa phương.

Cây cau được đánh giá phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu tại nhiều địa phương ở Nghệ An. Cây cau cũng dễ trồng, dễ chăm sóc, ít sâu bệnh, không tốn chi phí phân bón, ít chịu ảnh hưởng của thiên tai. Giống cau có thể tự nhân, thời gian khai thác dài, hiệu quả kinh tế ổn định nếu duy trì được giá.

Cây cau được trồng nhiều ở xã Tiền Phong, tỉnh Nghệ An.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, bà Vi Thị Duyến - Phó chủ tịch UBND xã Tiền Phong, tỉnh Nghệ An cho biết, người dân trên địa bàn thường có tục ăn trầu nên trồng nhiều cây cau phục vụ nhu cầu hàng ngày.

Những năm gần đây, giá quả cau tăng cao, nên người dân cũng bắt đầu trồng cây cau theo hướng hàng hóa. Mới đây, Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã cũng đã trao 3.000 cây cau giống giúp bà con tạo sinh kế.

Tuy nhiên, thị trường quả cau tươi tiềm ẩn nhiều rủi ro vì chủ yếu xuất sang Trung Quốc. Khi thị trường này ngừng thu mua thì giá quả cau lại thấp thê thảm.

Trước thực tế này, ngành nông nghiệp tỉnh Nghệ An cũng khuyến cáo người dân không mở rộng diện tích ồ ạt theo giá thị trường mà cần phát triển theo quy hoạch, gắn với hợp đồng bao tiêu và tìm kiếm thêm thị trường mới ngoài Trung Quốc.

Đồng thời, cần nghiên cứu chế biến sâu từ cau như trà cau, tinh dầu, dược liệu… nhằm đa dạng hóa sản phẩm và ổn định đầu ra.