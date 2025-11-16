"Vượt khó ngoạn mục, Lê Quang Liêm sẽ thắng ở tie-break"

Lê Quang Liêm đủ bản lĩnh đi tiếp

Lê Quang Liêm sau khi hòa ván đầu cờ tiêu chuẩn với Alexander Donchenko (người Đức gốc Nga) ở thế cầm quân đen đã có lợi thế nhất định khi chơi ván thứ hai vào tối qua (15/11). Lê Quang Liêm cầm quân trắng và được đánh giá đủ khả năng tạo ra sự chủ động về thế trận, khả năng tấn công nhằm hướng tới chiến thắng chỉ sau 2 ván cờ tiêu chuẩn.

Mặc dù vậy, Alexander Donchenko cho thấy không phải ngẫu nhiên anh lọt tới vòng 5 của World Cup 2025. Alexander Donchenko khiến Lê Quang Liêm gặp rất nhiều khó khăn và thậm chí từ nước thứ 45, kỳ thủ Việt Nam đã lâm vào trạng thái lép vế nặng. Khi đó, Lê Quang Liêm còn 1 xe, 3 tốt, kém Alexander 1 tốt. Đến nước thứ 48, áp lực chồng chất với Lê Quang Liêm khi anh chỉ còn 2 tốt, kém đối thủ 2 tốt.

Lê Quang Liêm và Alexander Donchenko bất phân thắng bại sau 2 ván cờ tiêu chuẩn. Ảnh: Chessbase India

Khi ván đấu kéo dài đến nước thứ 60, Lê Quang Liêm chỉ còn lại duy nhất 1 xe, còn Alexander Donchenko có 1 xe và 3 tốt. Lúc này, khả năng thất bại của Lê Quang Liêm bị nhiều người hâm mộ trực tiếp theo dõi ván cờ đánh giá là khoảng… 99%.

Nhưng khi đối diện với tình thế "ngàn cân treo sợi tóc", Lê Quang Liêm đã biết cách tạo ra phong thái rất ung dung, đồng thời tận dụng triệt để ưu thế còn lại là… thời gian. Lê Quang Liêm có quỹ thời gian vượt trội so với Alexander Donchenko nên anh chơi cờ theo kiểu "ép tiến độ" với những nước chiếu, khiến đối phương mất tập trung thấy rõ và không thể bình tĩnh đưa ra những phương án mang tính dứt điểm rồi mắc sai lầm, bỏ lỡ cơ hội vàng để giành chiến thắng.

Sau 75 nước đi, 2 kỳ thủ thống nhất dừng ván đấu với kết quả hòa. Với việc hòa nhau cả 2 ván cờ tiêu chuẩn, Lê Quang Liêm và Alexander Donchenko sẽ phải thi đấu tie-break bằng cờ nhanh. Nếu vẫn hòa, 2 bên sẽ tiếp tục thi đấu cờ chớp để phân định thắng thua.

Đánh giá về cục diện của cặp đấu này, trao đổi với Dân Việt, đại kiện tướng quốc tế Bùi Vinh cho biết: "Khi đã lọt tới vòng đấu này, đẳng cấp của bất cứ kỳ thủ nào đều ở mức xuất sắc. Chính vì vậy, việc thành bại chỉ được định đoạt trong gang tấc. Hệ số elo hay thứ hạng của mỗi kỳ thủ trước đó chỉ mang tính chất tham khảo, bởi việc thực chiến đòi hỏi đến thể lực, phong độ, khả năng suy tính rồi đưa ra những nước đi chính xác nhất.

Alexander Donchenko cho thấy mình là đối thủ xứng tầm với Lê Quang Liêm. Ảnh minh họa. Ảnh: ChatGPT

Lê Quang Liêm có bản lĩnh rất vững vàng, không bị xuống tinh thần khi lâm vào tình thế khó. Còn Alexander Donchenko (27 tuổi, trẻ hơn Lê Quang Liêm 7 tuổi) lại rất muốn tận dụng sức trẻ để tạo đột biến. Chính vì vậy, cách chơi cờ của hai bên có những nét độc đáo riêng".

Nhận định về khả năng thắng thua của cặp đấu này, đại kiện tướng quốc tế Bùi Vinh khẳng định: "Dĩ nhiên, chúng ta đều mong muốn Lê Quang Liêm sẽ giành chiến thắng. Khi thi đấu tie-break cờ nhanh, tôi nghĩ Lê Quang Liêm đủ sức đánh bại Alexander Donchenko mà không cần phải giải quyết tới cờ chớp. Kịch tính đang được đẩy lên cao và điều đó mang tính cuốn hút với những ai yêu cờ. Hy vọng Lê Quang Liêm sẽ phát huy tốt những điểm mạnh của bản thân, không mắc những sai lầm đáng tiếc và sẽ giành quyền đi tiếp".