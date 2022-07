Xem trực tiếp Guingamp vs Pau FC trên kênh nào?

Tròn một tháng đã trôi qua kể từ ngày đầu tiên Quang Hải đặt chân tới Pau FC, bắt đầu hành trình học hỏi và chinh phục tại đội bóng hạng hai ở nước Pháp. Đó có thể chỉ là CLB nhỏ nhưng lại mang ý nghĩa rất lớn với cá nhân tiền vệ Việt Nam cũng như với người hâm mộ bóng đá nước nhà.

Quang Hải cùng Pau FC chuẩn bị có trận đầu tiên tại Ligue 2 mùa giải 2022/23.

Ai cũng hiểu, áp lực cùng thách thức đặt ra cho Quang Hải là rất lớn. Ai cũng biết khó khăn mà tiền vệ sinh năm 1997 phải đối mặt khi rời Việt Nam để tới châu Âu, nơi luôn được biết tới với chất lượng đào tạo bóng đá hàng đầu. Nhưng có như vậy, cầu thủ ấy mới thực sự hoàn thiện bản thân để từ đó nâng tầm chính mình cũng như tuyển quốc gia.

Hải đã trải qua 4 trận đấu kể từ khi cập bến Pau FC. Ở đấy có đầy đủ thăng trầm cho cầu thủ gốc Đông Anh, có màn so tài anh toả sáng nhưng cũng có những thất bại đủ để tiền vệ này hiểu được các giá trị và sự khó khăn ở môi trường bóng đá Pháp. Rạng sáng mai (31/7), Quang Hải cùng đội bóng chính thức bước vào thi đấu tại Ligue 2 - mùa giải mới khai màn.

Đương nhiên, với những cổ động viên Việt Nam, chúng ta đều chờ đợi Quang Hải được ra sân, dù là từ băng ghế dự bị. Đó không chỉ là phút giây lịch sử cho cầu thủ ấy mà còn mang theo đó thật nhiều ý nghĩa.



Hơn cả một cuộc so tài, việc chàng trai “nhỏ con” được góp mặt ở Ligue 2 như sự khẳng định cho quyết tâm, cho khí thế từ bản thân anh và cũng là lúc quảng bá hình ảnh Việt Nam tới với bạn bè khắp châu lục. Chúng ta chưa từng có ai đặt chân cũng như thi đấu ở nước Pháp, dù chỉ là các giải hạng nhì hay hạng ba, vì thế, việc Quang Hải xuất ngoại mang theo đó bao kỳ vọng, bao ước ao từ hàng triệu triệu người hâm mộ.

Đó sẽ là khoảnh khắc đáng nhớ nếu được vào sân với Quang Hải.

Bởi nếu anh thành công hoặc chỉ đơn giản là tạo nên những dấu ấn, đó cũng là lúc để quốc tế biết nhiều hơn tới đất nước Việt Nam, một quốc gia còn khá “bé nhỏ” trên bản đồ bóng đá thế giới nhưng luôn biết cách để mang đến những điều phi thường.

Và nếu được ra sân trước Guingamp, Quang Hải cũng sẽ có nhiều động lực để tự tin bước tiếp trên hành trình còn nhiều gian nan đang đợi chờ. Trong một mùa giải kéo dài, vắt từ năm nay qua năm khác - điều mà tiền vệ ấy chưa từng được trải qua trước đây, anh rất cần một “cú hích” ở giai đoạn đầu để thêm khí thế cho cả mùa bóng về sau.



Tất nhiên, Guingamp là đối thủ khó khăn và Pau FC xét một cách công bằng cũng khó so sánh với đối phương về đẳng cấp dù cho họ thắng 2, thua 2 ở 4 lần chạm trán gần nhất. Vì thế, chẳng riêng gì Quang Hải, mọi cầu thủ của Pau FC sẽ đều phải ra sân với hơn 100% khả năng mới hy vọng giúp đội bóng có được điểm số khi ra về.

Những trận giao hữu đã qua suy cho cùng chỉ là màn tập dượt nhẹ nhàng để tiền vệ Việt Nam bắt đầu trải nghiệm bóng đá đỉnh cao còn ngày 31/7 tới mới thực sự là lúc anh “thấm” rõ ràng điều đó khi mọi cuộc đối đầu đều đòi hỏi các cầu thủ nguồn thể lực và sự tập trung cao độ.

Hơn cả một trận đấu, màn đối đầu này mang rất nhiều ý nghĩa với tiền vệ Việt Nam.

Vì thế, trận gặp Guingamp dù là sự khởi đầu nhưng ẩn chứa ở đó bao thách thức đang đợi chờ. Hơn cả một cuộc so tài, màn chạm trán ở ngày ra quân Ligue 2 mang ý nghĩa rất lớn cho Quang Hải.

Bởi nếu được vào sân, được thể hiện bản thân dù chỉ là trong vài phút ngắn ngủi cũng đủ để giúp anh hiểu hơn về sự khác biệt to lớn giữa bóng đá nước nhà và môi trường châu Âu, để cầu thủ thủ này có thêm dũng khí tự tin bước về phía trước song cũng để ngôi sao ấy nỗ lực quảng bá hình ảnh quốc gia.



Tất cả người hâm mộ đều đang dõi theo Quang Hải và hy vọng, anh sẽ ra sân, sẽ mang theo đó niềm tự hào của đất nước Việt Nam, tỏa sáng rực rỡ tại trời Âu ngay trong lần đầu hít thở bầu không khí ở một giải đấu tầm cỡ.



Xem trực tiếp Guingamp vs Pau FC trên kênh nào?

Được biết, VTVcab đã có bản quyền phát sóng các trận đấu của Pau FC tại Ligue 2 mùa giải 2022/2023, vậy nên NHM có thể theo dõi trực tiếp trận đấu giữa Guingamp vs Pau FC trên hệ sinh thái thể thao VTVcab ️gồm: Các kênh ON Football, ON Sports, ON Sports News, ON Sports+; ứng dụng ON Sports TV, VTVcab ON và các kênh mạng xã hội của On Sports vào lúc 00h00 đêm nay.