Sau "hit" xuyên lục địa Gangnam Style, K-Pop đang thống trị nhạc online ra sao?

Theo số liệu vừa được công bố dựa trên thống kê của nền tảng âm nhạc Spotify, từ tháng 7/2015 đến tháng 9/2018 đã có hơn 14,2 tỉ lượt bài hát thuộc thể loại nhạc trẻ Hàn Quốc (K-Pop) được stream khắp toàn cầu, và người dùng dành ra hơn 46 tỉ phút để nghe các ca khúc K-Pop mà họ yêu thích. Những con số đang tiếp tục tăng lên khi ngày càng có nhiều fan hâm mộ yêu thích và lựa chọn thưởng thức dòng nhạc này mỗi ngày.

Theo Spotify, nhạc trẻ Hàn Quốc (K-Pop) đang phất lên rất mạnh mẽ.

Theo Spotify đánh giá, sau thành công vang dội của PSY qua bản "hit" xuyên lục địa Gangnam Style vào năm 2012, K-Pop nay đã phát triển và trở thành một dạng thức văn hóa được ưa chuộng ở quy mô toàn cầu. Được thổi bùng bởi cơn sốt ái mộ của cộng đồng mạng xã hội cũng như những series phim truyền hình Hàn Quốc, làn sóng Hàn Quốc hay còn gọi là “Hallyu” nay đã bứt phát và lan toả tới những miền đất xa xôi như Hoa Kỳ, Mỹ La-tinh, châu Âu và nhiều vùng lãnh thổ khác.

Để tăng “độ phủ sóng” của mình, hiện nhiều ca sĩ Hàn Quốc có xu hướng thu âm bài hát của mình bằng nhiều thứ tiếng để tiếp cận những thị trường khác nhau. Điển hình với Lullaby - bài hát chủ đề của GOT7 đã được thể hiện bằng cả 4 thứ tiếng (tiếng Hàn, tiếng Trung, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh).

Một số nhóm nhạc thậm chí còn được chia thành những nhóm nhỏ (sub-unit) với mục đích tiếp cận đa dạng đối tượng người nghe, như bom tấn EXO tập trung vào hai thị trường âm nhạc Hàn Quốc và Trung Quốc. Tương tự, nhóm nhạc NCT sở hữu 3 nhóm nhỏ là NCT U, NCT 127 và NCT Dream, mỗi nhóm lại nhắm đến người nghe ở các độ tuổi và đặc trưng nhân khẩu khác nhau.

Tuy nhiên, sau niềm say mê nhất thời mà PSY mang tới cho thế giới thì phải tới gần đây, nhạc Hàn mới có thể chen chân vào các bảng xếp hạng âm nhạc toàn cầu. Cụ thể, vào tháng 9/2017, K-Pop lần đầu tiên góp mặt trong top 10 Bảng xếp hạng album Billboard 200 với album Love Yourself: Her của BTS, hứa hẹn một bước tiến ngoạn mục của K-Pop vào bối cảnh âm nhạc thế giới. Sự đột phá này chắc chắn sẽ không dừng lại tại đây, khi mà ngày càng nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc bắt tay hợp tác với các nghệ sĩ nổi tiếng thế giới, đơn cử như sự kết hợp của BTS và Nicki Minaj, hay BLACKPINK và Dua Lipa (với single mới sắp phát hành).

Từ các ca khúc đang thịnh hành cho đến những bản nhạc phim đình đám, Spotify có một playlist nhạc phù hợp dành cho người dùng tại K-Pop Hub. Được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2015, K-Pop Hub đã có lượng stream nhạc tăng đáng kể (tăng trưởng 63% so với cùng kỳ năm). Đồng thời, làn sóng chia sẻ nhạc Hàn Quốc trên Spotify đã giúp những ca khúc K-Pop này lần đầu tiên lọt vào danh sách phát Spotify Global Viral Hits.

Hiện nay, những danh sách phát nhạc K-Pop của Spotify được stream nhiều nhất phải kể đến K-Pop Daebak, Korean OSTs và K-Party Dance Mix. Đặc biệt, K-Pop Daebak còn là nơi mà người dùng có thể thưởng thức độc quyền những video định dạng dọc lần đầu được trình chiếu từ những nghệ sỹ mới nổi và dẫn đầu bảng xếp hạng.