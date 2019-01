5 kiểu mặc layer với áo len để nàng công sở vừa ấm vừa xinh

(Dân Việt) Quãng đường từ nhà tới nơi làm việc vốn đã xa nay vì rét mướt lại càng như bất tận.

Mặc độc áo len với áo khoác e rằng chưa đủ giữ ấm những ngày này Áo len vốn đã là một item ấm áp nhưng trong những ngày giá rét này, mặc độc chiếc áo len với quần, chân váy rồi khoác thêm áo khoác ngoài e là vẫn chưa đủ. Quãng đường từ nhà tới nơi làm việc vốn đã xa nay vì rét mướt lại càng như bất tận. Các quý cô công sở nhất định phải học thêm 5 cách phối layer dưới đây với áo len để vừa đủ giữ ấm, lại vừa trông sang và xinh hơn nhé! 1. Áo len cổ tim mix cùng áo cổ lọ bên trong Ai bảo rằng áo len chỉ nên mặc một mình với áo khoác ngoài? Những ngày lạnh cắt da cắt thịt như thế này, dù đi làm hay đơn giản chỉ là xuống phố dạo chơi, bạn cũng thử một lần mặc theo combo áo len cổ tim dáng rộng bên ngoài mix cùng áo cổ lọ dáng ôm bên trong mà xem. Đảm bảo ấm hơn nhiều mà lại cực kỳ trendy, bởi đây là công thức mặc đẹp đang được rất nhiều tín đồ thời trang ứng dụng. 2. Áo len và sơ mi trắng cổ điển Một công thức nghe thì “cũ mèm” nhưng chưa khi nào ngừng phát huy hiệu quả mặc đẹp. Nhất là đối với nữ công sở, những người mà số lượng sơ mi trắng trong tủ lúc nào cũng chất đống thì việc mang ra để làm điệu hơn cho những thiết kế áo len quen thuộc, đồng thời tăng cường độ ấm áp cho chính mình chắc chắn là hoàn toàn hợp lý. 3. Áo len cổ tròn, cổ V mặc cùng sơ mi tiểu thư điệu đà Sơ mi tiểu thư với phần cổ và tay áo cách điệu đang là item thu hút sự chú ý của nhiều tín đồ thời trang công sở. Chúng chính là làn gió ngọt ngào khiến cho việc lựa đồ đi làm mỗi ngày bớt đi vài phần nhàm chán. Mặc với áo len cổ tròn hoặc cổ V, bạn gái sẽ cùng lúc khoe được cả chiếc áo len đẹp, cả phần điệu nhất của chiếc sơ mi bên trong mà không gây cảm giác quá khoa trương, rườm rà. 4. Áo len cổ lọ và váy liền Cũng là một công thức không mới mẻ nhưng áo len mặc trong váy liền không tay thường bị nhiều quý cô công sở bỏ qua khi mùa giá rét đến. Công thức này đơn giản, dễ ứng dụng và quan trọng là giúp phái đẹp che giấu khuyết điểm cực tốt nếu chẳng may sở hữu vòng 2 kém gọn gàng. Với cách mặc này, bạn nên chọn áo len cao cổ, một màu rồi mặc cùng váy liền không tay họa tiết nhẹ nhàng, cổ V để đủ ấm nhưng đỡ gây cảm giác ngột ngạt. 5. Áo len gile mặc ngoài váy liền dài tay Mùa đông năm nay đánh dấu sự trở lại của những chiếc áo len gile mang phong cách “bà già” khiến rất nhiều tín đồ như bị “bỏ bùa”. Không chỉ phù hợp với các bạn trẻ, kiểu áo len cổ điển này còn cực hợp với môi trường công sở. Và một trong các công thức được ứng dụng nhiều nhất, lại hợp tuyệt đối với dân công sở là áo len gile mặc ngoài váy liền dài tay.

Tag: ao len, so mi trang, vay lien, ao co lo, thoi trang cong so