Áo cổ lọ vừa ấm vừa đẹp nhưng mặc sao cho chất

Hãy dũng cảm tiếp cận những cách phối đồ mới mẻ chưa từng thử nghiệm.

Áo cổ lọ quen thuộc là vậy nhưng không phải ai cũng biết cách mặc đẹp

Áo cổ lọ là trang phục chẳng còn xa lạ đối với phái đẹp khi mùa lạnh về. Để nói hết ưu điểm của item này thì e rằng tới nửa ngày cũng chưa xong. Ấm áp, không kén dáng, lại dễ mix đồ… Thế nhưng có một sự thật vô cùng “nghiệt ngã”, đó là không ít quý cô thừa nhận mình trông quá đỗi giản dị và quê mùa mỗi khi mặc áo cổ lọ!

Nguyên nhân do đâu? Có lẽ phần lớn là do bạn chưa biết tự mình thoát khỏi những công thức ăn mặc cũ kỹ mà thôi. Bởi thực tế là thiết kế của áo cổ lọ nhiều năm qua không có nhiều biến đổi. Hết áo rộng lại tới ôm, dài trùm hông lại tới ngắn ngang eo… Quanh đi quẩn lại vẫn là chừng ấy dáng áo, nhưng điều cốt yếu là phần cổ lọ vẫn y như thế, vậy nếu không do bạn, không lẽ do nhà sản xuất?

Muốn mặc áo cổ lọ thật đẹp và chất, trước hết, xin hãy cởi bỏ những rào cản trong quan niệm. Đừng chỉ biết mãi một vài công thức như mix với quần jeans, với chân váy, bởi nếu cả thế giới cũng mặc như bạn, thì thời trang đã chẳng còn đất sống nữa rồi!

Muốn mặc áo cổ lọ thật chất, bạn phải tự mình thoát khỏi những công thức nhàm chán, cũ kỹ

Hãy dũng cảm tiếp cận những cách phối đồ mới mẻ chưa từng thử nghiệm. Đẹp thì tốt, xấu cũng là một bài học, rồi bạn sẽ dần nhận ra chỉ với một kiểu áo nhưng có vô số cách để bạn trở nên thanh lịch, duyên dáng hơn.

Ngoài ra, cũng phải nói thêm là chất lượng áo quyết định một phần nho nhỏ tới chất lượng ăn mặc của bạn. Với phần cổ lọ có tầm quan trọng sống còn, một khi chúng gặp tình trạng bai, dão, bạn khó mà mặc đẹp được như ý muốn. Để làm được điều này, ngoài việc chọn những chiếc áo có bề mặt vải đanh, chắc, ít biến đổi sau nhiều lần giặt, bạn cũng cần chú ý tới cách bảo quản áo. Nếu không biết cách gấp áo len cho gọn gàng, hãy nhờ tới những chiếc mắc áo chuyên dụng và luồn mắc từ dưới lên thay vì “banh” phần cổ ra khiến chúng đã mỏng manh lại càng dễ bị tác động.

Và cuối cùng, nếu vẫn chưa hình dung được mình nên mặc áo cổ lọ sao hóa fashionista trong mùa lạnh năm nay, các tín đồ dưới đây sẽ gợi ý cho bạn:

Những chiếc váy maxi mùa hè sẽ trở nên hữu dụng hơn bao giờ hết, nếu có một chiếc áo len cổ lọ màu trắng đồng hành. Cũng đừng cố nhồi nhét để khiến mình trông thật eo ót làm gì, bởi sự phóng khoáng, thoải mái mới là yếu tố quyết định chất lượng của set đồ này.

Mặc hai lớp áo len thì có sao? Nếu muốn khoe triệt để phần cổ lọ bên trong, bạn cứ việc kéo lệch một bên vai chiếc cardigan khoác ngoài là đủ ấn tượng.

Không chỉ mix với áo khoác cực đẹp, những chiếc áo cổ lọ cũng rất hợp để mặc bên trong những kiểu áo dáng overisze thế này, như một cách thay thế hoàn hảo cho những chiếc khăn quàng cổ mùa đông.

Hóa nàng công sở duyên dáng với áo cổ lọ dáng dài vừa phải, quần ống rộng mềm mại và sandal cao gót tôn đáng kể chiều cao.

Rồi khi đã thấy mệt mỏi với các kiểu biến tấu, quay về cổ điển với công thức áo cổ lọ và suit chưa khi nào là quá muộn.

Nếu cảm thấy việc sơ vin áo cổ lọ với quần âu đã quá lỗi thời, thêm một chiếc nịt bụng để định hình vòng hai như tín đồ này chắc chắn sẽ thú vị hơn mà không kém phần hiệu quả.

Khi những chiếc áo cổ lọ cổ điển khiến bạn trở nên ngoan hiền một cách không cần thiết, quần jeans rách nghịch ngợm chính là giải pháp!

Ai nói rằng áo cổ lọ chỉ có thể kín bưng như nữ tu? Mặc kiểu sexy như Sara Sampaio hơi mạo hiểm nhưng bạn có thể tiết chế hơn nếu muốn vẫn muốn gợi cảm kiểu chiếc áo mà ai cũng có.

Những chiếc váy liền đơn điệu sẽ thêm phần điệu đà và ấm áp nếu mix cùng áo cổ lọ đơn sắc. Công thức này không mới, nhưng chưa bao giờ ngừng phát huy hiệu quả mặc đẹp.

Muốn mặc cả bộ denim mà không biết nên chơi màu đậm hay nhạt, cách đơn giản nhất là chọn một chiếc áo cổ lọ nổi bật hẳn lên.

Một chiếc áo cổ lọ màu camel cổ điển sẽ không bao giờ là cũ kỹ hay quê kiểng, nếu bạn dũng cảm chọn quần hoặc chân váy màu thật nổi để phối cùng.

Buông lơi áo cổ lọ dáng oversize với quần công sở như bà Becks là một gợi ý không tồi cho các quý cô đi làm ngày gió lạnh.

Đừng ngại những chiếc áo cổ lọ màu chói lóa, bởi luôn có cách để dung hòa chúng bằng những bộ đồ matchy matchy màu sắc nền nã như thế này.