Bé gái son phấn đậm đà khiến các bậc phụ huynh bất bình

(Dân Việt) Sẽ chẳng có gì hay ho khi một bé gái luôn ra ngoài với lớp phấn son dày cả thước trên mặt.

Tấm ảnh gây nhiều tranh cãi trên tài khoản của blogger Fare Mirza Blogger chuyên về làm đẹp người Ý Fare Mirza vừa gây nên một cuộc tranh luận trên mạng xã hội khi cô này chia sẻ một tấm ảnh trên tài khoản hơn 200 ngàn người theo dõi. Tấm ảnh về một bé gái chừng 10 tuổi với gương mặt được trang điểm kỹ càng, thậm chí cực kỳ đậm với lớp nền dày, tạo khối cầu kỳ, màu son tối như của các ngôi sao thường dùng và hàng mi giả không thể dày hơn. Gương mặt non nớt nhưng lớp makeup rõ ràng chỉ dành cho người lớn của cô bé trong tấm ảnh lập tức khiến những người dùng mạng không hài lòng. Dù blogger Fare Mirza đã ghi rõ ràng rằng đây chỉ là một bức ảnh cô lấy từ tài khoản nào đó chứ không phải người có liên quan tới mình, và rằng nếu nếu trang điểm cho các bé gái, cô sẽ dùng những sản phẩm an toàn cho da. Tuy nhiên, những người theo dõi cô thì không nghĩ sự việc đơn giản như vậy. Bé gái chưa đến 10 tuổi makeup thậm chí còn đậm hơn người lớn khiến nhiều người không hài lòng Một người dùng mạng bình luận: “Trang điểm luôn khiến bạn trông già dặn hơn. Thử tưởng tượng xem chuyện gì sẽ xảy ra khi bạn bước đi trên phố, nghĩ rằng mình đã 25 tuổi trong khi thực tế là mới lên 10?”. Phần lớn cho rằng việc blogger Fare Mirza chia sẻ những hình ảnh tương tự sẽ khiến nhiều trẻ em có quan điểm lệch lạc về cái đẹp khi trót nhìn thấy. Chúng có thể sẽ bắt chước, và sẽ chẳng có gì hay ho khi một bé gái luôn ra ngoài với lớp phấn son dày cả thước trên mặt. Trước đó, một bà mẹ có tên Charlotte Darwood từng bị cư dân mạng chỉ trích dữ dội khi chi tới 5 ngàn bảng Anh (hơn 150 triệu) để đầu tư vào quần áo, phụ kiện và đồ trang điểm nhằm giúp cô con gái mới 7 tuổi của mình có thể tham dự một cuộc thi nhan sắc dành cho các bé gái trên TV. Chiara Charlotte mới 7 tuổi nhưng đã được bố mẹ đầu tư hơn 150 triệu tiền quần áo, mỹ phẩm để đi thi nhan sắc

