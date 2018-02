Bị chê "sống ảo", cô gái này vẫn là thần tượng mặc đẹp của thế giới

(Dân Việt) Cô nàng vẫn có gần 2 triệu follow trên Instagram và nhận được vô vàn lời khen cho phong cách.

We wore what là blog có lẽ đã quá quen thuộc với bất kỳ cô nàng mê thời trang nào, đặc biệt các tín đồ ở xứ sở cờ hoa. Là blog thời trang được sáng lập bởi Danielle Berstein, Weworewhat nhanh chóng nổi lên như một hiện tượng bởi phong cách ấn tượng và thay đổi liên tục của chính chủ nhân của chúng. Được mệnh danh là thần tượng mặc đẹp của các cô gái New York, blog của Danielle thu hút tới 1,7 triệu người theo dõi và cô là một trong những hot instagram có giá quảng cáo lên tới hơn 20.000 đô la cho 1 bài post.

Danielle Berstein được mệnh danh là Thần tượng mặc đẹp của các cô gái New York

Instagram của cô nàng có tới gần 2 triệu người theo dõi và mỗi post có tới hàng chục nghìn lượt thích

Nổi danh bởi phong cách mặc đẹp không chỗ chê, Danielle luôn gây ấn tượng mạnh với người nhìn bởi xì tai biến hóa không ngừng. Ngày hôm nay cô có thể là cô nàng bánh bèo với váy bèo nhún và họa tiết điệu đà, sang tới hôm sau có thể là cô nàng thanh lịch với áo cổ V xẻ sâu và quần jeans ôm sát, thoắt 1 cái lại biến thành cô nàng siêu gợi cảm với áo lưới và tất mắt cáo. Tưởng chừng như không theo một phong cách nào cố định, nhưng cô nàng này luôn mang tới ấn tượng đậm chất phóng khoáng và phiêu lãng.

Cô nàng blogger có thể biến hóa từ phong cách khỏe khoắn thành thị

sang điệu đà bánh bèo

hay khỏe khoắn kiểu sporty chic trong nháy mắt

Dù có một lượng anti fan không nhỏ - những người luôn chê cô nàng là chỉ giỏi sống ảo mới có hình đẹp chứ thực chất béo ú và lùn tịt, Danielle chưa bao giờ ngừng tạo ra những gợi ý mặc đẹp cho các cô nàng trên toàn thế giới. Ý thức được chiều cao hạn chế nhưng thân hình thon gọn săn chắc, cô nàng luôn biết cách tận dụng tối đa những bộ váy ôm sát hay cắt cúp khéo léo tôn đường cong để luôn gợi cảm mà chẳng phải viện tới đồ quá hở hang hay giày cao gót lênh khênh.

Danielle rất biết cách tận dụng ưu điểm là thân hình nhỏ nhắn săn chắc để tôn lên nét gợi cảm khỏe khoắn

Dù vướng nhiều lời dè bỉu là béo và lùn, cô nàng vẫn không bao giờ ngừng là cảm hứng mặc đẹp của các cô gái trên toàn thế giới