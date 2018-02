Chi 1,7 tỷ đồng để chuyển giới thành bà mẹ bỉm sữa hot nhất hành tinh

(Dân Việt) Một người phụ nữ chuyển giới đã quyết định chi tới 1,7 tỷ đồng để được sở hữu vẻ ngoài giống Kylie Jenner.

Kyleigh Potts chi nhiều tiền để có ngoại hình bắt mắt giống thần tượng Gọi Kylie Jenner là bà mẹ bỉm sữa hot nhất hành tinh cũng không sai bởi dù đã cố gắng mang bầu và sinh con trong bí mật nhưng những thông tin về cô, dù chỉ là một bức ảnh giấu nhẹm vòng 2, cũng khiến dân tình xôn xao bàn tán tới vài ngày. Mới đây, sức hút của cô em út nhà Kardashian một lần nữa được chứng tỏ khi Kyleigh Potts - một người phụ nữ chuyển giới đã quyết định chi tới 1,7 tỷ đồng để được sở hữu vẻ ngoài giống thần tượng. Sinh ra và lớn lên trong vỏ bọc của một chàng trai, Kyleigh Potts - đến từ Colorado, Mỹ, luôn cho rằng mình là một “con vịt xấu xí”, kém may mắn. Song Kyleigh lại cảm thấy đồng cảm với Kylie Jenner, cảm thấy giữa hai người giống như “định mệnh”, từ cái tên na ná, cho tới quá khứ không lấy gì làm xinh đẹp. Vòng 1 đẫy đà và gương mặt có nhiều nét tương đồng với Kylie Jenner Và ngoại hình nóng bỏng của Kylie Jenner đã giúp truyền cảm hứng và thay đổi cuộc đời Kyleigh Potts. Cách đây 3 tháng, cô gái chuyển giới 23 tuổi đã tiêm hoóc môn để bộ ngực cúp A phẳng lì biến thành cúp DDD (khoảng 95cm), đồng thời can thiệp cả phần cằm và mũi. Trước đó 2 năm, Kyleigh cũng đã nhờ tới filler để giúp sở hữu cặp môi đầy đặn giống như cặp môi đã trở thành thương hiệu của Kylie. Kyleigh cũng tự nhận mình có cấu trúc khuôn mặt tương đồng với thần tượng. Khi các bác sĩ thẩm mỹ hỏi cô về hình ảnh mà cô muốn họ thực hiện, cô đều mang rất nhiều ảnh của Kylie đến cho họ xem. Từ năm lên 8, cậu bé Kyle Leigh đã bị thu hút bởi các chương trình liên quan tới phẫu thuật thẩm mỹ phát trên truyền hình. Ở trường, Kyle Leigh thích chơi búp bê với các bạn gái hơn là nghịch ngợm với lũ con trai. Kể từ khi ấy, Kyle Leigh đã bắt đầu ý thức được rằng ngoại hình và phần bên trong cơ thể mình không tương thích.. Cậu bé Kyle Leigh khi còn nhỏ và trước khi phẫu thuật chuyển giới Và cực nóng bỏng ở hiện tại! Về phần Kylie Jenner, cô cũng không sở hữu một ngoại hình bắt mắt khi còn nhỏ. Ngôi sao truyền hình thực tế 20 tuổi được cho là đã qua nhiều lần can thiệp mới có được vẻ ngoài thu hút như hiện nay. Nhan sắc của Kylie Jenner khá bình thường khi còn bé

